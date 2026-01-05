Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 05/01/2026
Việt An
05/01/2026, 18:49
Tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam chuẩn bị triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia để hỗ trợ tập đoàn trong triển khai các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam...
Ngày 5/1/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga, đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga; đánh giá cao Tập đoàn AFK Sistema phát triển nhanh và đã làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ, hợp tác trên các lĩnh vực như định hướng đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại chuyến thăm Nga hồi tháng 5/2025, thiết thực góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
Đề nghị Tập đoàn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các doanh nghiệp Việt Nam để hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, Thủ tướng nhấn mạnh một số lĩnh vực hợp tác mà Nga có thể mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu lớn như: Xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng, ngân hàng, dược phẩm, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, viễn thông, phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam; đồng thời, thúc đẩy các dự án khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, trong đó có việc phát triển tàu điện ngầm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác du lịch...
Thông tin về các định hướng phát triển của Việt Nam, nhất là các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam mà Nga có thế mạnh, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam chuẩn bị triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia để hỗ trợ tập đoàn trong triển khai các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Tập đoàn và các công ty thành viên tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về quản trị; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ… cho phía Việt Nam.
Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Nga tại Việt Nam hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan của 2 nước khẩn trương hoàn tất đàm phán Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trước ngày 15/1/2026.
Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp, ông Vladimir Petrovich Evtushenkov cho biết AFK Sistema là tập đoàn tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga với khoảng 300 nghìn nhân viên. AFK Sistema đầu tư tại Nga và ở nhiều nước trong các lĩnh vực: Viễn thông, dịch vụ số, công nghệ cao, thương mại điện tử, y tế, công nghiệp gỗ và xây dựng nhà gỗ, nông nghiệp, dược phẩm, dịch vụ lưu trú... Mục tiêu của tập đoàn trong tương lai trở thành quỹ đầu tư công nghệ cao hàng đầu thế giới.
Đánh giá cao tiềm năng và cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với phía Việt Nam trong các lĩnh vực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, ông Vladimir Petrovich Evtushenkov khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp Nga; AFK Sistema mong muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa, sẵn sàng chuyển giao công nghệ, đào tạo bài bản nhân sự cho phía Việt Nam như Thủ tướng đã có ý kiến.
10:46, 02/01/2026
11:13, 30/12/2025
Vượt qua mọi dự báo, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 đã cán đích ngoạn mục với 930,05 tỷ USD, tăng trưởng tới 18,2% so với năm 2024. Kết quả này không chỉ được minh chứng bằng con số cụ thể, mà còn khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu…
So với quy định Pháp lệnh Dân số, Luật Dân số có nhiều nội dung mới như tăng thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con, bổ sung đối tượng được mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở...
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngành Nội chính Đảng phải làm “gác gôn” vững chắc trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
Việc đưa công nghệ chiến lược vào luật thể hiện tư duy mới: nếu công nghệ cao là công cụ để bứt phá kinh tế thì công nghệ chiến lược chính là “chìa khóa” để khẳng định vị thế và sự độc lập của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.
Bất chấp những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị toàn cầu và thách thức từ thiên tai, kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, khẳng định vị thế dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á…
Xuất nhập khẩu
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: