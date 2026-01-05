Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam chuẩn bị triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia để hỗ trợ tập đoàn trong triển khai các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam...

Ngày 5/1/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga, đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga; đánh giá cao Tập đoàn AFK Sistema phát triển nhanh và đã làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ, hợp tác trên các lĩnh vực như định hướng đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại chuyến thăm Nga hồi tháng 5/2025, thiết thực góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Đề nghị Tập đoàn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các doanh nghiệp Việt Nam để hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, Thủ tướng nhấn mạnh một số lĩnh vực hợp tác mà Nga có thể mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu lớn như: Xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng, ngân hàng, dược phẩm, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, viễn thông, phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam; đồng thời, thúc đẩy các dự án khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, trong đó có việc phát triển tàu điện ngầm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác du lịch...

Thông tin về các định hướng phát triển của Việt Nam, nhất là các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam mà Nga có thế mạnh, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam chuẩn bị triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia để hỗ trợ tập đoàn trong triển khai các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Tập đoàn và các công ty thành viên tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về quản trị; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ… cho phía Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Nga tại Việt Nam hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan của 2 nước khẩn trương hoàn tất đàm phán Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trước ngày 15/1/2026.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp, ông Vladimir Petrovich Evtushenkov cho biết AFK Sistema là tập đoàn tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga với khoảng 300 nghìn nhân viên. AFK Sistema đầu tư tại Nga và ở nhiều nước trong các lĩnh vực: Viễn thông, dịch vụ số, công nghệ cao, thương mại điện tử, y tế, công nghiệp gỗ và xây dựng nhà gỗ, nông nghiệp, dược phẩm, dịch vụ lưu trú... Mục tiêu của tập đoàn trong tương lai trở thành quỹ đầu tư công nghệ cao hàng đầu thế giới.

Đánh giá cao tiềm năng và cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với phía Việt Nam trong các lĩnh vực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, ông Vladimir Petrovich Evtushenkov khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp Nga; AFK Sistema mong muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa, sẵn sàng chuyển giao công nghệ, đào tạo bài bản nhân sự cho phía Việt Nam như Thủ tướng đã có ý kiến.