Thứ Hai, 05/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema

Việt An

05/01/2026, 18:49

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam chuẩn bị triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia để hỗ trợ tập đoàn trong triển khai các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema Vladimir Petrovich Evtushenkov. Ảnh: Nhân dân
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema Vladimir Petrovich Evtushenkov. Ảnh: Nhân dân

Ngày 5/1/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga, đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga; đánh giá cao Tập đoàn AFK Sistema phát triển nhanh và đã làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ, hợp tác trên các lĩnh vực như định hướng đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại chuyến thăm Nga hồi tháng 5/2025, thiết thực góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Đề nghị Tập đoàn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các doanh nghiệp Việt Nam để hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, Thủ tướng nhấn mạnh một số lĩnh vực hợp tác mà Nga có thể mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu lớn như: Xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng, ngân hàng, dược phẩm, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, viễn thông, phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam; đồng thời, thúc đẩy các dự án khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, trong đó có việc phát triển tàu điện ngầm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác du lịch...

Thông tin về các định hướng phát triển của Việt Nam, nhất là các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam mà Nga có thế mạnh, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam chuẩn bị triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia để hỗ trợ tập đoàn trong triển khai các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Tập đoàn và các công ty thành viên tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về quản trị; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ… cho phía Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Nga tại Việt Nam hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan của 2 nước khẩn trương hoàn tất đàm phán Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trước ngày 15/1/2026.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp, ông Vladimir Petrovich Evtushenkov cho biết AFK Sistema là tập đoàn tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga với khoảng 300 nghìn nhân viên. AFK Sistema đầu tư tại Nga và ở nhiều nước trong các lĩnh vực: Viễn thông, dịch vụ số, công nghệ cao, thương mại điện tử, y tế, công nghiệp gỗ và xây dựng nhà gỗ, nông nghiệp, dược phẩm, dịch vụ lưu trú... Mục tiêu của tập đoàn trong tương lai trở thành quỹ đầu tư công nghệ cao hàng đầu thế giới.

Đánh giá cao tiềm năng và cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với phía Việt Nam trong các lĩnh vực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, ông Vladimir Petrovich Evtushenkov khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp Nga; AFK Sistema mong muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa, sẵn sàng chuyển giao công nghệ, đào tạo bài bản nhân sự cho phía Việt Nam như Thủ tướng đã có ý kiến.

Thủ tướng phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

10:46, 02/01/2026

Thủ tướng phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

11:13, 30/12/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Thủ tướng: Giữ vững ổn định vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng hai con số từ năm 2026

09:14, 30/12/2025

Thủ tướng: Giữ vững ổn định vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Từ khóa:

chuyển giao công nghệ hợp tác đầu tư Quan hệ Việt Nam - Nga Tập đoàn AFK Sistema Thủ tướng Phạm Minh Chính

Đọc thêm

Xuất nhập khẩu năm 2025 cán đích kỷ lục hơn 930 tỷ USD

Xuất nhập khẩu năm 2025 cán đích kỷ lục hơn 930 tỷ USD

Vượt qua mọi dự báo, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 đã cán đích ngoạn mục với 930,05 tỷ USD, tăng trưởng tới 18,2% so với năm 2024. Kết quả này không chỉ được minh chứng bằng con số cụ thể, mà còn khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu…

Luật Dân số: Từ ngày 1/7, phụ nữ sinh 2 con được hưởng nhiều hỗ trợ đặc biệt

Luật Dân số: Từ ngày 1/7, phụ nữ sinh 2 con được hưởng nhiều hỗ trợ đặc biệt

So với quy định Pháp lệnh Dân số, Luật Dân số có nhiều nội dung mới như tăng thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con, bổ sung đối tượng được mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành Nội chính Đảng phải làm “gác gôn” vững chắc trong lĩnh vực nội chính

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành Nội chính Đảng phải làm “gác gôn” vững chắc trong lĩnh vực nội chính

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngành Nội chính Đảng phải làm “gác gôn” vững chắc trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia

Tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia

Việc đưa công nghệ chiến lược vào luật thể hiện tư duy mới: nếu công nghệ cao là công cụ để bứt phá kinh tế thì công nghệ chiến lược chính là “chìa khóa” để khẳng định vị thế và sự độc lập của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

Tăng trưởng GDP 2025 đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế vượt mốc 514 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 2025 đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế vượt mốc 514 tỷ USD

Bất chấp những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị toàn cầu và thách thức từ thiên tai, kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, khẳng định vị thế dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

eMagazine

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

eMagazine

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xuất nhập khẩu năm 2025 cán đích kỷ lục hơn 930 tỷ USD

Xuất nhập khẩu

2

Sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng 9,2%, mức cao nhất trong 7 năm qua

Thị trường

3

Tổng thống Trump hoãn tăng thuế quan đối với đồ nội thất, dọa áp thêm thuế quan lên Ấn Độ

Thế giới

4

Du lịch TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2.600 tỷ đồng doanh thu trong Tết Dương lịch 2026

Du lịch

5

Năm 2025, ngân sách nhà nước thặng dư hơn 248 nghìn tỷ đồng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy