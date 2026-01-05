Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành Nội chính Đảng phải làm “gác gôn” vững chắc trong lĩnh vực nội chính

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngành Nội chính Đảng phải làm “gác gôn” vững chắc trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp bền bỉ, to lớn của ngành đối với sự nghiệp cách mạng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

60 NĂM NGÀNH NỘI CHÍNH ĐẢNG: TỪ HÌNH THÀNH ĐẾN NÂNG TẦM THAM MƯU CHIẾN LƯỢC

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã ôn lại chặng đường 60 năm hình thành và phát triển của ngành Nội chính Đảng.

Theo đó, trải qua 6 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, ngành Nội chính Đảng tuy có những thời điểm mang tên gọi khác nhau, có giai đoạn được hợp nhất rồi tái lập, song luôn hoàn thành tốt vai trò, chức năng được Đảng giao phó.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: TTXVN

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đáp ứng yêu cầu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị quyết định lập lại Ban Nội chính Trung ương. Trong năm 2013, theo chủ trương của Ban Bí thư, 63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương được thành lập; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan Thường trực.

Tiếp đó, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), từ tháng 6/2017, Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương được chuyển về Ban Nội chính Trung ương. Từ đây, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục được giao nhiệm vụ tham mưu về công tác cải cách tư pháp, đồng thời là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đây là giai đoạn phát triển toàn diện, đánh dấu bước nâng tầm quan trọng trong vai trò tham mưu chiến lược của ngành Nội chính Đảng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong suốt 60 năm qua, ngành Nội chính Đảng luôn giữ vững vai trò là cơ quan chuyên trách của Đảng, là một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định công tác nội chính luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, xác định là lĩnh vực then chốt nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, dù trong điều kiện khó khăn, phức tạp, các thế hệ cán bộ ngành Nội chính Đảng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định nguyên tắc, vững vàng bản lĩnh; tận tụy, liêm chính, dũng cảm đấu tranh bảo vệ cái đúng, kiên quyết chống lại cái sai.

Chính từ những cán bộ “thép” ấy, ngành Nội chính Đảng đã hình thành nên bản sắc riêng: vững về nguyên tắc, sắc về tham mưu, bền bỉ trong đấu tranh và trong sáng về đạo đức công vụ.

Những đóng góp đó đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

Tổng Bí thư cũng nêu rõ từ khi được tái lập đến nay, ngành Nội chính Đảng ngày càng phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương những thành tích to lớn, quan trọng mà các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong suốt 60 năm qua; đồng thời chúc mừng Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng vinh dự được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với ngành Nội chính Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ban Nội chính Trung ương - Ảnh: TTXVN

Ngành Nội chính Đảng cần quán triệt sâu sắc tinh thần: làm công tác nội chính không chỉ đúng mà phải trúng; không chỉ kịp thời mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh mà còn phải nhân văn.

Tổng Bí thư yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nhận thức đầy đủ mục tiêu của công tác nội chính là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, chủ động phát hiện, nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề lớn, mới, khó; tập trung tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, ngành Nội chính Đảng cần tham mưu đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo hướng hiệu quả, bền vững; coi đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, không gián đoạn; bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”.

Tổng Bí thư cũng lưu ý việc tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, chuyên môn sâu; thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng và cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.

Với truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng ngành Nội chính Đảng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.