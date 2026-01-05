7 nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán trong năm 2026

Ngày 05/01/2026, tại Sở GDCK Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự và chỉ đạo tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026.

Cùng dự buổi lễ có đồng chí đồng chí Vũ Đại Thắng – Ủy viên ban chấp hành Trung ương đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội; đồng chí Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Việt Nam (VNX), Sở GDCK Tp. HCM (HOSE), Sở GDCK Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký & Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam, Hiệp hội trái phiếu, doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, thành viên thị trường...

Bộ trưởng cho biết, năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường tài chính – tiền tệ biến động khó lường, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và thiên tai trong nước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra.

Đánh giá về thị trường chứng khoán năm 2025, Bộ trưởng cho biết thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao.

Chỉ số VN-Index liên tục lập đỉnh mới, tính đến đầu tháng 12/2025 tăng gần 38% so với cuối năm trước; giá trị giao dịch bình quân đạt trên 29 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng hơn 40%; quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng hơn 35%. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt trên 11,6 triệu tài khoản, vượt mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Bên cạnh đó, việc đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới và FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các Sở Giao dịch Chứng khoán; Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Ủy ban nhân dân các địa phương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch và các thành viên thị trường trong quá trình vận hành và phát triển thị trường chứng khoán.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ trưởng đề nghị ngành Chứng khoán tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời đổi mới mạnh mẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và giai đoạn 2026–2030 theo hướng chủ động, linh hoạt và tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững và hội nhập, tận dụng các lợi thế khi thị trường được nâng hạng.

Hai là, triển khai quyết liệt các giải pháp đã được phê duyệt tại Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề xuất của các tổ chức xếp hạng, các tổ chức đầu tư toàn cầu nhằm tăng cường thị trường phù hợp với các thông lệ quốc tế và tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ba là, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và thanh toán, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động giám sát thị trường chứng khoán phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu

Bốn là, phát triển đa dạng các sản phẩm trái phiếu, sản phẩm phái sinh, các loại chứng chỉ lưu ký niêm yết tại nước ngoài, các loại chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán mới, các công cụ tài chính xanh.

Năm là, tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường.

Bảy là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đầu tư minh bạch, tuân thủ pháp luật, khuyến khích các nhà đầu tư hướng đến đầu tư dài hạn, nâng cao nhận thức về đầu tư an toàn, góp phần phát triển thị trường ổn định, bền vững.

“Bộ Tài chính cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để ngành Chứng khoán hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức ngành Chứng khoán; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành; cùng sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý vĩ mô quan trọng của Chính phủ”, Bộ trưởng khẳng định.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận thức sâu sắc nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà quan trọng hơn là xây dựng một thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu cao và thích ứng với mô hình thị trường mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

“Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cam kết quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu và tính bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.” Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định.

Với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính; sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương; sự chung tay, đồng hành của các chủ thể tham gia thị trường; cùng tinh thần trách nhiệm, đổi mới của toàn ngành Chứng khoán; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương tin tưởng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.