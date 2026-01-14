Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành Hậu cần – Kỹ thuật phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ

Trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng ngành Hậu cần – Kỹ thuật Quân đội tinh, gọn, mạnh, tự chủ chiến lược, đi đầu về khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và các lực lượng trong toàn quân.

Danh hiệu cao quý là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, từng bước hiện đại; đồng thời thể hiện yêu cầu mới đặt ra đối với ngành Hậu cần – Kỹ thuật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

NÂNG CAO TIỀM LỰC HẬU CẦN – KỸ THUẬT GẮN VỚI TỰ CHỦ CHIẾN LƯỢC

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong suốt hơn 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, ngành Hậu cần – Kỹ thuật luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm cho Quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Tổng Bí thư, bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là những năm gần đây, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động kiện toàn tổ chức, sáp nhập, tinh gọn đầu mối, xây dựng hệ thống hậu cần – kỹ thuật đồng bộ, thống nhất từ cơ sở đến toàn quân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đánh giá cao việc Tổng cục đã tham mưu triển khai nhiều đề án, dự án, chương trình có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố tiềm lực, thế trận hậu cần – kỹ thuật quân sự; từng bước nâng cao năng lực tự bảo đảm vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật; giảm phụ thuộc vào bên ngoài, tăng cường khả năng tự chủ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư lưu ý trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, yêu cầu đặt ra đối với công tác hậu cần – kỹ thuật không chỉ là bảo đảm đầy đủ, kịp thời mà còn phải chủ động, linh hoạt, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tự chủ chiến lược cao.

Do đó, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật cần tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn thiện cơ chế, chính sách về hậu cần – kỹ thuật; xây dựng các phương án bảo đảm phù hợp với chiến lược quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa.

ĐI ĐẦU VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nhấn mạnh yêu cầu mang tính then chốt trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ ngành Hậu cần – Kỹ thuật Quân đội phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà là vấn đề chiến lược, gắn trực tiếp với tự chủ quốc phòng và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Tổng Bí thư yêu cầu Tổng cục chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; đặc biệt là các chủng loại vũ khí, trang bị có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm trưng bày các sản phẩm của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, các sản phẩm của ngành Hậu cần – Kỹ thuật cần được phát triển theo hướng chuyên sâu, lưỡng dụng, vừa phục vụ quốc phòng, vừa có thể tham gia phát triển kinh tế; được nghiên cứu, sản xuất trên tinh thần “tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường”, gắn chặt với yêu cầu tự chủ chiến lược của đất nước.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại các cơ sở nghiên cứu, các nhà trường trong Tổng cục và toàn ngành; coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác hậu cần – kỹ thuật trong dài hạn.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm vật chất, vũ khí, trang bị, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần – kỹ thuật trong tình hình mới; nâng cao chất lượng chăm lo đời sống, sức khỏe bộ đội; coi đây là một trong những yếu tố trực tiếp tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Tổng cục quán triệt, triển khai hiệu quả các phương châm, định hướng lớn về xây dựng lực lượng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của ngành.

Trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Tổng Bí thư khẳng định đây vừa là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp to lớn trong thời gian qua, vừa là yêu cầu, trách nhiệm mới đối với Tổng cục trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Báo cáo thành tích tại buổi Lễ, Trung tướng Trần Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật cho biết: ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 121/SL thành lập Tổng cục Cung cấp; ngày 13/01/1955 đổi tên thành Tổng cục Hậu cần. Ngày 10/9/1974, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 211/CP thành lập Tổng cục Kỹ thuật. Ngày 24/01/2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 366/QĐ-BQP sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật, tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật.

Giai đoạn 2015–2025, Tổng cục hoàn thành nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Tổng cục đã tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai nhiều đề án, dự án nâng cao hiệu quả bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; chủ động cải tiến, cải hoán, sản xuất, hiện đại hóa vũ khí, trang bị; nâng cao năng lực tự bảo đảm, giảm phụ thuộc vào nước ngoài.