Tổng bí thư Tô Lâm: Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam kiến tạo năng lượng, công nghiệp, tri thức

Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế...

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

KIÊN ĐỊNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cho biết thời kỳ phát triển thần tốc và đột phá của ngành dầu khí Việt Nam bắt đầu sau cột mốc lịch sử ngày 3/9/1975: Tổng Cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam chính thức ra đời.

Suốt 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, là động lực dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập đoàn cũng thực hiện tốt sứ mệnh góp phần quan trọng bảo đảm 5 an (an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và an sinh xã hội). Đến nay, Tập đoàn có thể tự hào với những thành tựu to lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi động chương trình Stem Innovation Petrovietnam.

Tập đoàn đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại với hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược; đưa vào hoạt động nhiều công trình, dự án trọng điểm Quốc gia trong và ngoài nước như: Bạch Hổ, Biển Đông, Cửu Long; Khí Điện Đạm Phú Mỹ, Cà Mau; Lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng… ở nước ngoài như Nga, Algeria.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã thực hiện bước chuyển chiến lược, trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tổ hợp Năm lĩnh vực hoạt động chính thành Ba trụ cột: Năng lượng là cốt lõi, Công nghiệp là nền tảng, Dịch vụ kỹ thuật là mũi nhọn. Mở rộng khai thác các tầng năng lượng, tài nguyên, khoáng sản đáy biển; phát triển vật liệu mới, nhiên liệu bền vững, cơ khí năng lượng.

Bước vào kỷ nguyên mới, cùng với sự phát triển của đất nước, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược đã xác định tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 4, phấn đấu là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030, phát triển mạnh, bền vững.

KIẾN TẠO NĂNG LƯỢNG – CÔNG NGHIỆP - TRI THỨC

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư cho biết thế giới hôm nay đang chuyển dịch nhanh chóng sang kinh tế xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo thông minh, với những đột phá chưa từng có về công nghệ và quản trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh đó, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng mới mang tính đột phá, chiến lược như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, Hội nghị Trung ương 12, Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 của Bộ Chính trị để thực hiện 3 mục tiêu rất quan trọng: Giữ vững môi trường hòa bình và ổn định; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Các chủ trương này là những định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn tới mà mỗi cấp, ngành, tổ chức từ Trung ương đến địa phương cần cụ thể hóa, quán triệt và thực hiện.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam còn có trách nhiệm triển khai Kết luận 76 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Đây chính là kim chỉ nam để Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam chuyển từ "khai thác tài nguyên" sang "kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức".

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tập đoàn công nghiệp - năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế; dẫn dắt công nghiệp hóa hiện đại hóa: phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột.

Đồng thời tập trung hoàn thiện và mở rộng các tổ hợp lọc - hóa dầu - hóa chất tích hợp; phát triển cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, vật liệu mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng; xây dựng các Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao từng bước đưa Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam trở thành nhà thầu công nghiệp - kỹ thuật hàng đầu trong khu vực.

Tổng Bí thư chỉ rõ tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đổi mới quản trị, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế để nâng cao hiệu quả, an toàn; tăng cường kỷ luật thực thi, phòng chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm nguyên tắc minh bạch, liêm chính, hiệu quả và bền vững; hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế để gắn kết phát triển chung.

Nhân ngày Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư tặng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam 8 chữ: "Tiên phong- Vượt trội- Bền vững- Toàn cầu".

“Tiên phong” để dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, xanh, nâng tầm hội nhập, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn công nghiệp - năng lượng Quốc gia Việt Nam.

“Vượt trội” trong hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo, trở thành hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp nhà nước.

“Bền vững” trong tầm nhìn và hành động, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và trách nhiệm quốc gia.

“Toàn cầu”, trong khát vọng và sức mạnh, vươn ra biển lớn, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, tự tin trong hàng ngũ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Để hiện thực hóa khát vọng lớn, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực vượt bậc cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho thị trường năng lượng cạnh tranh và phát huy hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị trong Điều lệ hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam; tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền triệt để; xây dựng cơ chế đặc thù cho các dự án năng lượng chiến lược; có sự phân công, định hướng để các thành phần kinh tế phát triển.

Các Bộ, ngành, địa phương, phối hợp, hướng dẫn, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt phục vụ phát triển; thực hiện quy hoạch không gian, hạ tầng; đồng thời kiến tạo trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân Chương Lao động hạng ba cho đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ, tính chuyên nghiệp và nghĩa tình, với niềm tin và khát vọng vươn lên, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là "doanh nghiệp Dân tộc" vì lợi ích quốc gia, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước và khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân Chương Lao động Hạng Nhất cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên; trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho các đồng chí: Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc và Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc; trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho các đồng chí: Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc, Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phan Tử Giang - Phó Tổng Giám đốc, Vũ Đào Minh – Trưởng Ban Thăm dò – Khai thác Dầu khí.