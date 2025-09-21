Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Ngày 21/9/2025, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo...

Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng và phát triển đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng rất tự hào; khẳng định những thành tựu, đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước; đồng thời xác lập sứ mệnh và tầm nhìn cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu lớn hơn, khát vọng hơn vì một Việt Nam lớn mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Petrovietnam đã khai mạc Triển lãm Khoa học – Công nghệ trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật trong 50 năm.

Sự ra đời của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam khởi đầu từ tầm nhìn chiến lược và dự cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 244 ngày 09/8/1975 làm cơ sở chính trị để Quốc hội ban hành Nghị quyết số 33 ngày 20/8/1975 và Chính phủ ban hành Quyết định số 170/CP ngày 03/9/1975 - thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam, tiền thân trực tiếp của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam ngày nay.

Bước ngoặt thực sự còn phải kể đến sự kiện ngày 26/6/1986 khi dòng dầu thương mại đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp–Năng lượng quốc gia Việt Nam.

Trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam; trong đó có 03 nghị quyết và 03 kết luận của Bộ Chính trị là những định hướng chiến lược, quan trọng xuyên suốt quá trình phát triển của Petrovietnam.

Đến nay, trải qua 50 năm đồng hành cùng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã hoàn thành sứ mệnh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Dầu khí đồng bộ, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới.

Từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, công nghiệp khí đến công nghiệp chế biến, phân phối dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, Tập đoàn đã hình thành hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược Quốc gia - là động lực phát triển kinh tế xã hội đất nước, thể hiện qua “5 AN” và “5 NHẤT”.

Với 5 An, đó là Petrovietnam bảo đảm vững chắc An ninh năng lượng quốc gia, giữ vai trò chủ lực trong cung ứng nguồn năng lượng thiết yếu: Từ chỗ không có dầu khí, đến nay đã khai thác đạt 441,5 triệu tấn dầu và 196,0 tỷ m3 khí; hằng năm, Petrovietnam đáp ứng 60–70% nhu cầu xăng dầu, 70–80% nhu cầu khí dân dụng và khoảng 10% sản lượng điện cả nước. Đây là nền tảng để duy trì ổn định kinh tế – xã hội, tạo niềm tin cho các ngành sản xuất và đời sống Nhân dân.

Petrovietnam cũng là chỗ dựa quan trọng của An ninh kinh tế, quy mô của Petrovietnam tăng trưởng theo cấp số nhân, nếu như năm 2011 tổng doanh thu lũy kế đạt 160 tỷ USD thì đến năm 2025 đã lên tới 605 tỷ USD.

Đến năm 2025, số nộp ngân sách lũy kế của Petrovietnam đạt hơn 142 tỷ USD. Mặc dù tỷ trọng đóng góp trên tổng thu ngân sách còn 8–9%, do sự tăng trưởng và đa dạng hóa của toàn bộ nền kinh tế, nhưng Petrovietnam lại liên tiếp phá kỷ lục về giá trị tuyệt đối.

Ngoài ra, Petrovietnam góp phần đảm bảo An ninh lương thực khi các nhà máy đạm cung ứng 70–80% nhu cầu phân đạm (urê) của cả nước. Nguồn cung ổn định này không chỉ giúp bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp mà còn trực tiếp hỗ trợ người nông dân, nâng cao năng suất cây trồng và đảm bảo sản lượng lương thực quốc gia…

Petrovietnam còn giữ vai trò quan trọng trong góp phần đảm bảo An ninh quốc phòng, đóng góp vào việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông. Mặt khác, Petrovietnam là điểm tựa của An sinh xã hội, luôn xác định công tác an sinh xã hội là nghĩa tình, tạo nên hệ giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp.

Với sứ mệnh “05 An”, Petrovietnam đã khẳng định uy tín, vị thế của một Tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với thành tựu “5 Nhất”: Là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng.

Là đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, với bình quân đạt 160 nghìn tỷ đồng/năm trong những năm gần đây, chiếm tới 80,3% tổng số nộp ngân sách của 18 Tập đoàn, Tổng công ty trong khối doanh nghiệp nhà nước; có lợi nhuận cao nhất, khi giai đoạn 2020–2025 đạt tới 316 nghìn tỷ đồng, tương đương bình quân 2,2 tỷ USD/năm.

Là doanh nghiệp duy nhất đạt và đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học – công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế uy tín.

Đặc biệt, là doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội, chỉ riêng giai đoạn 2020–2025 đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng (chỗ này nêu con số 2011-2015) cho các chương trình cộng đồng.

Sau 50 năm, bước ngoặt chiến lược quan trọng nhất là sự chuyển đổi sứ mệnh của Petrovietnam. Việc đổi tên từ "Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam" thành "Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam" không chỉ thay đổi định danh mà còn là sự tái định vị mang tính chiến lược sâu sắc.

