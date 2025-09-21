Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam
Như Nguyệt
21/09/2025, 18:15
Ngày 21/9/2025, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo...
Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng và
phát triển đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng rất tự hào; khẳng định những
thành tựu, đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước; đồng thời xác lập sứ mệnh
và tầm nhìn cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu lớn hơn, khát vọng hơn vì
một Việt Nam lớn mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Petrovietnam đã khai mạc Triển lãm Khoa học – Công nghệ trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật trong 50 năm.
Sự ra đời của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam khởi đầu từ
tầm nhìn chiến lược và dự cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị đã ban
hành Nghị quyết số 244 ngày 09/8/1975 làm cơ sở chính trị để Quốc hội ban hành
Nghị quyết số 33 ngày 20/8/1975 và Chính phủ ban hành Quyết định số 170/CP ngày
03/9/1975 - thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam, tiền thân trực tiếp
của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam ngày nay.
Bước ngoặt thực sự còn phải kể đến sự kiện ngày 26/6/1986 khi dòng dầu thương mại đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ.
Trong từng giai đoạn phát
triển của đất nước, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến chiến lược phát
triển ngành dầu khí Việt Nam; trong đó có 03 nghị quyết và 03 kết luận của Bộ
Chính trị là những định hướng chiến lược, quan trọng xuyên suốt quá trình phát
triển của Petrovietnam.
Đến nay, trải qua 50 năm đồng hành cùng đất nước, dưới sự
lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã hoàn thành sứ mệnh xây dựng và
phát triển ngành công nghiệp Dầu khí đồng bộ, hiện đại ngang tầm khu vực và thế
giới.
Từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, công nghiệp khí đến công nghiệp chế biến,
phân phối dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật chất
lượng cao, Tập đoàn đã hình thành hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược Quốc
gia - là động lực phát triển kinh tế xã hội đất nước, thể hiện qua “5 AN” và “5
NHẤT”.
Với 5 An, đó là Petrovietnam bảo đảm vững chắc An ninh năng
lượng quốc gia, giữ vai trò chủ lực trong cung ứng nguồn năng lượng thiết yếu:
Từ chỗ không có dầu khí, đến nay đã khai thác đạt 441,5 triệu tấn dầu và 196,0
tỷ m3 khí; hằng năm, Petrovietnam đáp ứng 60–70% nhu cầu xăng dầu, 70–80% nhu cầu
khí dân dụng và khoảng 10% sản lượng điện cả nước. Đây là nền tảng để duy trì ổn
định kinh tế – xã hội, tạo niềm tin cho các ngành sản xuất và đời sống Nhân
dân.
Petrovietnam cũng là chỗ dựa quan trọng của An ninh kinh tế,
quy mô của Petrovietnam tăng trưởng theo cấp số nhân, nếu như năm 2011 tổng
doanh thu lũy kế đạt 160 tỷ USD thì đến năm 2025 đã lên tới 605 tỷ USD.
Đến năm
2025, số nộp ngân sách lũy kế của Petrovietnam đạt hơn 142 tỷ USD. Mặc dù tỷ trọng
đóng góp trên tổng thu ngân sách còn 8–9%, do sự tăng trưởng và đa dạng hóa của
toàn bộ nền kinh tế, nhưng Petrovietnam lại liên tiếp phá kỷ lục về giá trị tuyệt
đối.
Ngoài ra, Petrovietnam góp phần đảm bảo An ninh lương thực
khi các nhà máy đạm cung ứng 70–80% nhu cầu phân đạm (urê) của cả nước. Nguồn
cung ổn định này không chỉ giúp bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp mà còn trực
tiếp hỗ trợ người nông dân, nâng cao năng suất cây trồng và đảm bảo sản lượng
lương thực quốc gia…
Petrovietnam còn giữ vai trò quan trọng trong góp phần đảm bảo
An ninh quốc phòng, đóng góp vào việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ
quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông. Mặt khác, Petrovietnam là
điểm tựa của An sinh xã hội, luôn xác định công tác an sinh xã hội là nghĩa
tình, tạo nên hệ giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp.
Với sứ mệnh “05 An”, Petrovietnam đã khẳng định uy tín, vị
thế của một Tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với thành tựu “5 Nhất”: Là doanh
nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn
chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng.
Là đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, với bình quân đạt
160 nghìn tỷ đồng/năm trong những năm gần đây, chiếm tới 80,3% tổng số nộp ngân
sách của 18 Tập đoàn, Tổng công ty trong khối doanh nghiệp nhà nước; có lợi nhuận
cao nhất, khi giai đoạn 2020–2025 đạt tới 316 nghìn tỷ đồng, tương đương bình
quân 2,2 tỷ USD/năm.
Là doanh nghiệp duy nhất đạt và đạt nhiều giải thưởng cao
quý về khoa học – công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải
thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế uy tín.
Đặc biệt, là doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt
động an sinh xã hội, chỉ riêng giai đoạn 2020–2025 đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng
(chỗ này nêu con số 2011-2015) cho các chương trình cộng đồng.
Sau 50 năm, bước ngoặt chiến lược quan trọng nhất là sự chuyển
đổi sứ mệnh của Petrovietnam. Việc đổi tên từ "Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
Việt Nam" thành "Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt
Nam" không chỉ thay đổi định danh mà còn là sự tái định vị mang tính chiến
lược sâu sắc.
Các hiện vật trưng bày, giới thiệu tại triển lãm là tiêu biểu cho
những thành tựu, đóng góp về khoa học công nghệ, khẳng định nền tảng năng lực cốt
lõi của Petrovietnam trong quá trình phát triển đất nước.
Triển lãm cũng thể hiện tầm vóc, quy
mô và lĩnh vực hoạt động, không chỉ trong lĩnh vực dầu khí truyền thống,
Petrovietnam còn đang đi đầu, dẫn dắt nhiều ngành, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ,
các dạng năng lượng mới, năng lượng… phát triển và hội nhập, nhất là lĩnh vực
điện gió ngoài khơi đã khẳng định được thương hiệu trên trường quốc tế…
Triển
lãm diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/9; mở cửa tự do cho công chúng vào tham quan
từ 8h đến 21h ngày 22/9.
