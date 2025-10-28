Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ XII

Ngày 27/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Kikeo Khaykhamphithoune, dẫn đầu sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ XII giữa hai Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Phó Thủ tướng Chính phủ Kikeo Khaykhamphithoune và Đoàn Đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ XII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm và hội thảo lần này diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, hướng tới việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc vào đầu năm 2026, đồng thời là thời điểm cả hai nước đang nỗ lực sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị mỗi nước.

Đồng thời, Tổng Bí thư bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao những kết quả mà Lào đạt được trong thời gian qua là rất tích cực, toàn diện, đặc biệt là triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XII của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Lào trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, dành ưu tiên cao nhất để hỗ trợ Lào triển khai các vấn đề chiến lược trong nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các nhà lãnh đạo Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác lý luận đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả hai Đảng. Chủ đề của Hội thảo năm nay là “Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào” là nội dung mang tính chiến lược, được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao.

Đây là dịp để các nhà quản lý và nhà khoa học hai bên trao đổi sâu rộng, làm sáng tỏ những điểm tương đồng trong định hướng cải cách của Việt Nam và Lào; trao đổi về những định hướng xây dựng bộ máy tinh gọn, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, vì dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết thời gian qua, Việt Nam đã tích cực sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, qua đó rút ra nhiều bài học quý báu. Việt Nam xác định, có bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ tốt và hoạt động hiệu quả mới triển khai được nghị quyết của Đảng một cách thực chất; nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy là nhằm thay đổi tư duy quản trị, chuyển từ chính quyền phục vụ sang chính quyền kiến tạo phát triển, lấy người dân làm trung tâm.

Bài học lớn là “mọi chủ trương của Đảng phải vì dân”, bảo đảm “đã nói là phải làm; Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”, trong đó Trung ương định hướng, ban hành chính sách, địa phương chủ động thực hiện phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của người dân ngay ở cấp cơ sở. Đây là kinh nghiệm quý Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Lào nhằm góp phần củng cố nền tảng lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của mỗi Đảng trong giai đoạn mới.

Thay mặt Đoàn, Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp và chia sẻ nhiều thông tin quý báu, thể hiện tình cảm anh em thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai dân tộc. Phó Thủ tướng Chính phủ Lào chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới; bày tỏ ấn tượng đặc biệt với kết quả nổi bật trong việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, coi đây là những kinh nghiệm quý để Lào nghiên cứu, vận dụng phù hợp với thực tiễn của mình.

Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune cho biết Hội thảo lý luận lần thứ XII là sự tiếp nối truyền thống hợp tác lý luận nhiều năm qua, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của hai Đảng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đất nước trong tình hình mới; khẳng định, kết quả hợp tác lý luận giữa hai Đảng không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, mà còn giúp hai bên cùng củng cố cơ sở lý luận cho công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.