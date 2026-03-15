Cử tri TP. Hồ Chí Minh tự hào tham gia Ngày hội toàn dân
Thanh Thủy
15/03/2026, 12:04
Lúc 7 giờ sáng 15/3/2026, cùng với các địa phương trên cả nước, 5.068 khu vực bỏ phiếu tại TP. Hồ Chí Minh đồng loạt mở cửa đón gần 9,7 triệu cử tri đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...
TP.
Hồ Chí Minh có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ủy
ban bầu cử TP. Hồ Chí Minh cho biết, đúng 6 giờ 45 phút sáng 15/3/2026, lễ khai
mạc bầu cử đã được tổ chức đồng loạt tại toàn bộ 5.068 khu vực bỏ phiếu trên địa
bàn TP.Hồ Chí Minh.
Đúng
7 giờ sáng cùng ngày, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố, cử tri bắt
đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội
khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Hồ Chí Minh là những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu của mình. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã tham gia bỏ phiếu cùng cử tri khu vực phiếu số 14 (Trường Trung học cơ sở Đỗ Văn Dậy), xã Hóc Môn.
Tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn, đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm với tâm trạng phấn khởi, háo hức, cầm trên tay thẻ cử tri chờ thực hiện quyền bầu cử. Nhiều khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ, băng rôn và khẩu hiệu trang trọng; công tác kiểm tra danh sách, phát phiếu và hướng dẫn cử tri được thực hiện nhanh gọn, đúng quy trình.
Không khí tại nhiều điểm bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, thể hiện tinh thần
trách nhiệm và sự quan tâm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của
đất nước.
Theo
ghi nhận, cử tri đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt cũng như chương trình
hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhiều ý kiến cho rằng công tác chuẩn bị bầu cử được triển
khai chu đáo, đảm bảo dân chủ và đúng quy định.
Đến
9 giờ sáng ngày 15/3/2026, tỷ lệ cử tri trên địa bàn Thành phố tham gia bỏ phiếu
bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt
13,46%. Công tác tổ chức bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu được triển khai đồng
loạt, đúng quy định và đảm bảo các điều kiện cần thiết. Riêng tại bốn khu vực bầu
cử sớm thuộc phường Tam Thắng, phường Phước Thắng và xã Long Sơn, tổng số cử
tri đã tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%.
Ủy
ban bầu cử TP. Hồ Chí Minh cho biết Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
168 xã, phường và đặc khu chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức bầu cử. Các địa
phương bám sát tiến trình, triển khai đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc dân chủ,
công khai, tạo sự đồng thuận và tin tưởng trong Nhân dân.
Các
địa phương trên địa bàn Thành phố cũng tích cực vận động cử tri tham gia bầu cử.
Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức như pano, áp phích, hệ
thống loa truyền thanh tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần tạo không khí sôi nổi,
hào hứng trong Nhân dân.
Về
điều kiện tổ chức bầu cử, thời tiết trên toàn địa bàn Thành phố trong buổi sáng
ngày 15/3 khá thuận lợi, nắng ráo và mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri
đi bỏ phiếu. Các tuyến đường trọng yếu được đảm bảo thông suốt, không xảy ra
tình trạng ùn tắc, giúp cử tri di chuyển đến các điểm bỏ phiếu an toàn và thuận
tiện
Hệ
thống thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử như điện, Metronet, điện thoại,
fax và internet được duy trì ổn định, đảm bảo việc trao đổi thông tin và báo
cáo tình hình bầu cử giữa các đơn vị diễn ra thông suốt, không xảy ra sự cố
gián đoạn.
Tình
hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu được
đảm bảo ổn định. Lực lượng chức năng tại các địa phương duy trì trực sẵn sàng,
triển khai các phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai và dịch bệnh, kịp thời
xử lý các tình huống phát sinh nếu có.
Bên
cạnh đó, các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử cũng được chuẩn
bị đầy đủ. Các điểm bỏ phiếu được trang trí đảm bảo mỹ quan và đúng quy định;
thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ, con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu và các trang
thiết bị cần thiết khác được bố trí đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ cử tri
tham gia bỏ phiếu.
