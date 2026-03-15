Cử tri TP. Hồ Chí Minh tự hào tham gia Ngày hội toàn dân

Lúc 7 giờ sáng 15/3/2026, cùng với các địa phương trên cả nước, 5.068 khu vực bỏ phiếu tại TP. Hồ Chí Minh đồng loạt mở cửa đón gần 9,7 triệu cử tri đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Ủy ban bầu cử TP. Hồ Chí Minh cho biết, đúng 6 giờ 45 phút sáng 15/3/2026, lễ khai mạc bầu cử đã được tổ chức đồng loạt tại toàn bộ 5.068 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Hồ Chí Minh là những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu của mình. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã tham gia bỏ phiếu cùng cử tri khu vực phiếu số 14 (Trường Trung học cơ sở Đỗ Văn Dậy), xã Hóc Môn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (người thứ nhất từ trái sang), Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang (người thứ 2 từ trái sang) và các đại biểu tham dự lễ khai mạc tại Đơn vị bầu cử số 14 (xã Hóc Môn) - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn, đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm với tâm trạng phấn khởi, háo hức, cầm trên tay thẻ cử tri chờ thực hiện quyền bầu cử. Nhiều khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ, băng rôn và khẩu hiệu trang trọng; công tác kiểm tra danh sách, phát phiếu và hướng dẫn cử tri được thực hiện nhanh gọn, đúng quy trình.

Không khí tại nhiều điểm bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Theo ghi nhận, cử tri đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhiều ý kiến cho rằng công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai chu đáo, đảm bảo dân chủ và đúng quy định.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 14 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Đến 9 giờ sáng ngày 15/3/2026, tỷ lệ cử tri trên địa bàn Thành phố tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt 13,46%. Công tác tổ chức bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu được triển khai đồng loạt, đúng quy định và đảm bảo các điều kiện cần thiết. Riêng tại bốn khu vực bầu cử sớm thuộc phường Tam Thắng, phường Phước Thắng và xã Long Sơn, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Cử tri đến bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 14 (xã Hóc Môn)

Ủy ban bầu cử TP. Hồ Chí Minh cho biết Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 168 xã, phường và đặc khu chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức bầu cử. Các địa phương bám sát tiến trình, triển khai đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận và tin tưởng trong Nhân dân.

Các địa phương trên địa bàn Thành phố cũng tích cực vận động cử tri tham gia bầu cử. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức như pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong Nhân dân.

Công tác kiểm tra thùng phiếu trước giờ khai mạc tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Phường An Phú Đông cung cấp

Về điều kiện tổ chức bầu cử, thời tiết trên toàn địa bàn Thành phố trong buổi sáng ngày 15/3 khá thuận lợi, nắng ráo và mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bỏ phiếu. Các tuyến đường trọng yếu được đảm bảo thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc, giúp cử tri di chuyển đến các điểm bỏ phiếu an toàn và thuận tiện

Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử như điện, Metronet, điện thoại, fax và internet được duy trì ổn định, đảm bảo việc trao đổi thông tin và báo cáo tình hình bầu cử giữa các đơn vị diễn ra thông suốt, không xảy ra sự cố gián đoạn.

Tổng số cử tri của phường An Phú Đông là 87.437 - Ảnh: Phường An Phú Đông cung cấp

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo ổn định. Lực lượng chức năng tại các địa phương duy trì trực sẵn sàng, triển khai các phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai và dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh nếu có.

Bên cạnh đó, các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử cũng được chuẩn bị đầy đủ. Các điểm bỏ phiếu được trang trí đảm bảo mỹ quan và đúng quy định; thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ, con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu và các trang thiết bị cần thiết khác được bố trí đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ cử tri tham gia bỏ phiếu.