TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao
Thanh Thủy
15/03/2026, 14:27
Tính đến trưa ngày 15/3/2026, đã có 32 địa phương tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, trật tự...
Theo Ủy ban bầu cử TP. Hồ
Chí Minh, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 15/3/2026, tiến độ cử tri đi bầu trên toàn địa bàn
Thành phố đạt 44,03%; trong đó có 32 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu
trên 70% (phường Phú An, Tam Long, Tân Hải, xã An Nhơn Tây, Bình Giã, Châu
Pha, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hồ Tràm, Long Hải, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, Thường
Tân, Xuân Sơn, Long Hương, Tân Phước, Bàu Lâm, Bình Châu, Châu Đức, Đất Đỏ, Dầu
Tiếng, Kim Long, Long Điền, Long Hòa, Minh Thạnh, Nhuận Đức, Phước Hòa, Thanh
An, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Ngãi Giao).
Không khí tại các khu vực
bỏ phiếu rất phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng
vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt,
chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngay từ sáng sớm, nhiều cử
tri, trong đó có người cao tuổi, đoàn viên thanh niên đã có mặt tại các điểm bỏ
phiếu. Công tác tổ chức tại các khu vực bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo
đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu nhanh chóng,
an toàn.
Tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Vũng Tàu, cử tri đã nô nức tham gia bầu cử trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Phường Vũng Tàu có 46 khu vực bỏ phiếu, riêng khu vực bỏ phiếu số 3 có hơn 2.000 cử tri. Là địa bàn trung tâm du lịch biển của Thành phố, nhiều cử tri kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hòa chung không khí phấn
khởi của cử tri cả nước trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri tại Đặc khu Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh)
đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Đông đảo cử tri xã Long Hải đã đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tham dự khai mạc và thực
hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11 (xã Long Hải) có Ủy viên Ban Thường
vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh.
Tại phường Bà Rịa đã thành lập 7 Ban bầu cử, 37
khu vực bỏ phiếu. Phường đã tiến hành 3 hội nghị hiệp thương, 21 đợt tiếp xúc cử
tri, lập danh sách 35 người ứng cử đại biểu HĐND phường để bầu 21 đại biểu HĐND
phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các khu vực bỏ phiếu được bố trí tại trụ sở các khu phố, trường học, nhà dân,
nhằm bảo đảm an toàn và thuận lợi cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu.
Tại khu vực bỏ phiếu số
29, Văn phòng khu phố 8, phường Phú Lợi, tham dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Lộc
Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.
Được biết, phường Phú Lợi
có khoảng 67.500 cử tri sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ đi bỏ phiếu bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 36 điểm
bỏ phiếu trên địa bàn phường.
Chủ tịch Quốc hội: Kỳ bầu cử thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số
Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ bầu cử lần này mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: nhanh, chính xác và an toàn.
Cử tri TP. Hồ Chí Minh tự hào tham gia Ngày hội toàn dân
Lúc 7 giờ sáng 15/3/2026, cùng với các địa phương trên cả nước, 5.068 khu vực bỏ phiếu tại TP. Hồ Chí Minh đồng loạt mở cửa đón gần 9,7 triệu cử tri đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri
Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
