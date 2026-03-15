TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Tính đến trưa ngày 15/3/2026, đã có 32 địa phương tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, trật tự...

Theo Ủy ban bầu cử TP. Hồ Chí Minh, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 15/3/2026, tiến độ cử tri đi bầu trên toàn địa bàn Thành phố đạt 44,03%; trong đó có 32 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70% (phường Phú An, Tam Long, Tân Hải, xã An Nhơn Tây, Bình Giã, Châu Pha, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hồ Tràm, Long Hải, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, Thường Tân, Xuân Sơn, Long Hương, Tân Phước, Bàu Lâm, Bình Châu, Châu Đức, Đất Đỏ, Dầu Tiếng, Kim Long, Long Điền, Long Hòa, Minh Thạnh, Nhuận Đức, Phước Hòa, Thanh An, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Ngãi Giao).

Không khí tại các khu vực bỏ phiếu rất phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri, trong đó có người cao tuổi, đoàn viên thanh niên đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu. Công tác tổ chức tại các khu vực bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu nhanh chóng, an toàn.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Vũng Tàu, cử tri đã nô nức tham gia bầu cử trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Phường Vũng Tàu có 46 khu vực bỏ phiếu, riêng khu vực bỏ phiếu số 3 có hơn 2.000 cử tri. Là địa bàn trung tâm du lịch biển của Thành phố, nhiều cử tri kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ảnh đầu tiên) là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Vũng Tàu - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Hòa chung không khí phấn khởi của cử tri cả nước trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri tại Đặc khu Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh) đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Theo rà soát, Đặc khu Côn Đảo có 5 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu. Toàn đặc khu có 7.805 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh; đồng thời có hơn 4.000 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND đặc khu - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Đông đảo cử tri xã Long Hải đã đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tham dự khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11 (xã Long Hải) có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh bỏ phiếu bầu cử Xã Long Hải có hơn 81.000 cử tri - thuộc nhóm địa phương có số lượng cử tri đông của Thành phố. Nhiều ngư dân đã vào bờ từ hai ngày trước để kịp tham gia bỏ phiếu. Toàn xã có 63 khu vực bỏ phiếu; đối với những cử tri không thể đến điểm bầu cử, tổ bầu cử phụ sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Tại phường Bà Rịa đã thành lập 7 Ban bầu cử, 37 khu vực bỏ phiếu. Phường đã tiến hành 3 hội nghị hiệp thương, 21 đợt tiếp xúc cử tri, lập danh sách 35 người ứng cử đại biểu HĐND phường để bầu 21 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí tại trụ sở các khu phố, trường học, nhà dân, nhằm bảo đảm an toàn và thuận lợi cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu.

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Bà Rịa có hơn 38.877 cử tri tham gia bỏ phiếu - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Tại khu vực bỏ phiếu số 29, Văn phòng khu phố 8, phường Phú Lợi, tham dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.

Được biết, phường Phú Lợi có khoảng 67.500 cử tri sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 36 điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường.