Chủ tịch Quốc hội: Kỳ bầu cử thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số
Như Nguyệt
15/03/2026, 14:24
Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ bầu cử lần này mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: nhanh, chính xác và an toàn.
Sáng 15/3, sau khi thực hiện quyền bầu cử tại xã Hóc Môn (TP.HCM),
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã đi kiểm
tra thực tế và thăm động viên lực lượng phục vụ bầu cử tại Văn phòng Hội đồng Bầu
cử quốc gia, Trung tâm điều hành Quốc hội số, đồng thời thăm và động viên lực
lượng phóng viên, biên tập viên đang tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Nhà Quốc
hội.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia,
nhiều địa phương đã tổ chức bỏ phiếu rất sớm và đạt tỷ lệ cao.
Ở một số nơi, đến
khoảng 7 giờ đã có 31 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Việc tổ chức sớm tạo điều
kiện thuận lợi cho người lao động, nông dân, tiểu thương và những người phải đi
làm sớm có thể thực hiện quyền bầu cử của mình.
Đặc biệt, hệ thống bản đồ và phần mềm cập nhật dữ liệu bầu cử
cho phép theo dõi tình hình theo từng xã. Nhiều địa phương đã cập nhật tỷ lệ cử
tri đi bầu cử rất cao, có nơi đạt trên 95%. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian
thực, giúp các cơ quan điều hành nắm bắt nhanh tình hình tại từng địa bàn.
Bên
cạnh đó, việc ứng dụng phần mềm quản lý cử tri VNeID do lực lượng công an phối
hợp triển khai cũng phát huy hiệu quả, giúp cập nhật thông tin thẻ cử tri và quản
lý dữ liệu theo từng hộ gia đình.
Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác
chuẩn bị, tổ chức và vận hành hệ thống phục vụ bầu cử; đặc biệt là việc ứng dụng
mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, cập nhật và truyền tải dữ liệu.
Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ bầu cử lần này thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi
số khi các nền tảng công nghệ được triển khai đồng bộ, giúp thông tin được truyền
tải nhanh chóng, chính xác và bảo đảm an toàn.
Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa
các cơ quan, trong đó có Bộ Công an trong việc bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu
và hỗ trợ vận hành hệ thống. Đồng thời, biểu dương nỗ lực của Tập đoàn Công
nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) trong việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật,
góp phần quan trọng vào việc vận hành hiệu quả các nền tảng phục vụ bầu cử.
Nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong quản lý và tổ chức bầu
cử, Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ bầu
cử lần này mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: nhanh,
chính xác và an toàn.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết
quả đạt được, tiếp tục theo dõi, vận hành hệ thống đến hết quá trình bầu cử để
kịp thời xử lý những tình huống có thể phát sinh. Dù về mặt kỹ thuật cơ bản đã
được chuẩn bị tốt, nhưng yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục bảo đảm hệ thống vận
hành nhanh, chính xác và an toàn.
Thăm Trung tâm báo chí tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận trong nhiều tháng qua, các
loại hình báo chí từ báo hình, báo viết, báo điện tử, phát thanh cho đến các
hình thức cổ động trực quan đã tuyên truyền sâu rộng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ
không khí của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong toàn xã hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hôm nay - ngày 15/3, cử tri cả nước đi bỏ phiếu, nhưng công việc vẫn chưa kết thúc. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị và Kết luận số 03 của Ban Bí thư, theo dõi, chỉ đạo sát sao để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Nhìn từ GDP sử dụng trong nước: Cần kích cầu hơn nữa
Từ khuyến cáo trên có hai câu hỏi được đặt ra: tại sao và làm thế nào đối với từng khoản sử dụng GDP trong nước.
