Bộ Nội vụ: Nhiều khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử

Đỗ Như

15/03/2026, 13:51

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, tính đến 12 giờ ngày 15/3, số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt 71,59% tổng số cử tri. Nhiều khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Lễ khai mạc được các địa phương tổ chức bảo đảm đúng luật, trang trọng, nghiêm túc, an toàn, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng và tự hào của nhân dân.

Một số địa phương có tỷ lệ đi bầu cử cao như: Lào Cai: 91,95%; Hà Tĩnh: 91,72%; Lai Châu: 89,90%; Điện Biên 87,18%. Một số địa phương tỷ lệ đi bầu cử còn thấp như Thành phố Hồ Chí Minh: 51,84%, Hà Nội: 56,51%.

Một số địa phương có nhiều khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu, cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100% như: Đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng; tỉnh Tuyên Quang (27/124 xã); tỉnh Lai Châu (5 xã); thành phố Hà Nội (60 khu vực bỏ phiếu); tỉnh Gia Lai (420/2.179 khu vực bỏ phiếu); tỉnh Bắc Ninh (441/2.765 khu vực bỏ phiếu).

Theo tổng hợp của Bộ Nội vụ, Lễ khai mạc được các địa phương tổ chức bảo đảm đúng luật, trang trọng, nghiêm túc, an toàn, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng và tự hào của nhân dân. 7 giờ sáng, các Tổ bầu cử trong cả nước đã tiến hành lễ khai mạc.

Tại một số địa phương, do đặc thù địa bàn, khu vực có đông cử tri, lực lượng vũ trang, một số khu vực bỏ phiếu đã tổ chức khai mạc sớm trước 7 giờ sáng (như tỉnh Khánh Hòa có một số khu vực khai mạc lúc 5 giờ sáng; 6 giờ sáng; 6 giờ 15 phút sáng; Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khai mạc lúc 6 giờ 45 phút; tỉnh Gia Lai có 1.084 khu vực bỏ phiếu khai mạc lúc 6 giờ 30 phút...).

Ở hầu hết các khu vực bỏ phiếu đều có sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cử tri cao tuổi ở địa phương.

Đơn cử như tại các tỉnh An Giang, Quảng Ninh, Quảng Trị, Nghệ An, Bắc Ninh... có nhiều cử tri trên 100 tuổi tham gia bỏ phiếu trực tiếp; trong đó có cử tri Phùng Thị Quất, 108 tuổi, sinh năm 1919, tham gia bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 8, ấp Lò Bon, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. 

Đặc biệt, ở một số khu vực bỏ phiếu có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc, phát biểu và bỏ những lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 02, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

Dự khai mạc bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu còn có các phóng viên báo, đài phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương để kịp thời đưa tin, phản ánh trực tiếp ngày bầu cử.

Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức các điểm cầu truyền hình trực tiếp Chương trình “Ngày hội non sông” tại một số địa phương để chuyển đến nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài không khí ngày bầu cử, giờ khai mạc và tiến độ thực hiện bầu cử của cử tri trong cả nước.

Một số địa phương còn tổ chức truyền hình trực tiếp như tỉnh Tuyên Quang tổ chức truyền hình trực tiếp không khí Ngày bầu cử tại Đình Tân Trào - Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (xã Tân Trào), Khu vực bỏ phiếu bản Lô Lô Chải (xã Lũng Cú); tỉnh Lai Châu tổ chức một điểm truyền hình trực tiếp tại Khu vực bỏ phiếu số 19 phường Tân Phong, qua đó tạo sức lan tỏa không khí Ngày bầu cử trong cử tri và nhân dân. 

Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm báo cáo, tình hình giao thông cơ bản thông suốt, không xảy ra ách tắc hoặc sự cố ảnh hưởng đến việc đi lại của cử tri và việc tổ chức bầu cử.

Hệ thống thông tin liên lạc được bảo đảm; việc tổng hợp số liệu và chế độ báo cáo được duy trì thường xuyên, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Cử tri TP. Hồ Chí Minh tự hào tham gia Ngày hội toàn dân

12:04, 15/03/2026

Cử tri TP. Hồ Chí Minh tự hào tham gia Ngày hội toàn dân

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri

08:38, 15/03/2026

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri

Triển khai nhiều giải pháp, kịp thời phát hiện những thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử

16:21, 12/03/2026

Triển khai nhiều giải pháp, kịp thời phát hiện những thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử

bầu cử 2026 bầu cử quốc hội bộ nội vụ Quốc hội Khóa XVI

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Tính đến trưa ngày 15/3/2026, đã có 32 địa phương tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, trật tự...

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ bầu cử thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ bầu cử thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số

Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ bầu cử lần này mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: nhanh, chính xác và an toàn.

Cử tri TP. Hồ Chí Minh tự hào tham gia Ngày hội toàn dân

Cử tri TP. Hồ Chí Minh tự hào tham gia Ngày hội toàn dân

Lúc 7 giờ sáng 15/3/2026, cùng với các địa phương trên cả nước, 5.068 khu vực bỏ phiếu tại TP. Hồ Chí Minh đồng loạt mở cửa đón gần 9,7 triệu cử tri đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch Thủ đô phải lấy con người làm trung tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch Thủ đô phải lấy con người làm trung tâm

Kết luận cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Hà Nội về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh triết lý của Quy hoạch là lấy con người làm trung tâm, chủ thể; phát triển đa cực, đa tầng, đa trung tâm, đa hướng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Tổng thống Trump dọa tiếp tục tấn công đảo dầu mỏ chiến lược của Iran

VinFast Feliz II: Ưu đãi giảm thẳng tiền mặt khi đặt cọc sớm

VN-Index giảm sâu, nhà đầu tư cẩn trọng trước diễn biến mới

Hàng loạt bãi rác quá tải, Quảng Trị gấp rút tìm giải pháp xử lý

Giá vật liệu trong sản xuất chip leo thang

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

