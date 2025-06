Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Lithuania

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Tổng thống Lithuania, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Lithuania phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Điểm lại những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Lithuania thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Chính phủ và nhân dân Lithuania về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn trước đây; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Lithuania, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Lithuania đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vai trò tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ tài chính (fintech), trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng – những lĩnh vực then chốt trong quá trình chuyển đổi số toàn cầu hiện nay, qua đó ngày càng nâng cao uy tín, vị thế của Lithuania trong khu vực.

Tổng thống Gitanas Nauseda bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, nhấn mạnh Việt Nam hiện nay đã trở thành một quốc gia có nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Ông đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển của Việt Nam về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; phát triển kinh tế tư nhân.

Tổng thống khẳng định coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, cả trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Quang cảnh cuộc tiếp - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Gitanas Nauseda, đặc biệt là việc hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, mở ra triển vọng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực Lithuania có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, nông nghiệp, lao động...

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi, hợp tác về giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó thắt chặt hơn tình hữu nghị, vì lợi ích của nhân dân hai nước, nâng cao vai trò, vị trí của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới, tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn và đề nghị chính quyền Lithuania tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Lithuania; tăng cường đào tạo sinh viên Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Lithuania có thế mạnh để bổ sung nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển của Việt Nam và Lithuania, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lithuania mạnh cả về số lượng và chất lượng, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí về việc tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEM và trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU. Hai bên khẳng định ủng hộ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông.