Đồng loạt khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng

250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng đã được đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)…

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 80 điểm cầu điểm cầu: tại điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được phát sóng trực tiếp. Trong đó, 09 điểm cầu có đại diện Lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân phát biểu.

Tham dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm có Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Tham dự sự kiện tại các điểm cầu có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên…

CÓ 161 DỰ ÁN ĐƯỢC KHỞI CÔNG VÀ 89 DỰ ÁN ĐƯỢC KHÁNH THÀNH

Trong 250 dự án kể trên, có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công, bao 08 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị là 44 dự án, công trình; công trình công nghiệp: 57 dự án, công trình; hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án, công trình; nhà ở xã hội: 22 dự án, công trình; nông nghiệp và phát triển nông thôn: 06 dự án, công trình; văn hóa, thể thao: 03 dự án, công trình; giáo dục: 12 dự án, công trình; quốc phòng: 01; y tế: 10 dự án, công trình.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức. Vốn FDI có 05 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Các dự án tiêu biểu được khánh thành, khời công trong dịp này có thể kể đến là: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội do tập đoàn VinGroup làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Trái tim của tổ hợp là toà nhà triển lãm Kim Quy – công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy – huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000 m2, nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm, là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn, với hệ thống sảnh đa dạng và diện tích được tối ưu cho đa dạng loại hình trưng bày.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông - Tây – Nam – Bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m², 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người. Bên cạnh đó là các khu phụ trợ triển lãm như công viên cây xanh và hồ điều hòa; khu ẩm thực hơn 3.000 m²; bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa hơn 10.000 chỗ...

Sau thời gian thi công thần tốc gần 10 tháng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã được chính thức khánh thành, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh: Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Toàn cảnh sự kiện tại điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội)

Ngoài dự án trên, tại các điểm cầu khác, Tập đoàn Vingroup đã khánh thành và khởi công 5 công trình trọng điểm nữa, bao gồm: khởi công sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tại Quang Hanh, Quảng Ninh, quy mô khoảng 100ha. Điểm độc đáo của sân là các tuyến hố được thiết kế bám theo địa hình thung lũng dốc, nằm giữa rừng tự nhiên, vừa có tầm nhìn hướng rừng, vừa nhìn trực tiếp ra vịnh Hạ Long, mang đến cảm hứng chinh phục đặc biệt cho người chơi, do nhà thiết kế đương đại nổi tiếng về triết lý bảo tồn thiên nhiên nguyên bản Dourgh Carrick tư vấn. Khi đi vào vận hành, Dự án sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Quảng Ninh trong lĩnh vực du lịch và thể thao; Khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Dự án này tọa lạc tại lô CN4, CN5 khu kinh tế Vũng Áng, quy mô gần 965 ha - lớn bậc nhất khu vực với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ gồm nhà xưởng, bến cảng, logistic... Trong tương lai, đây sẽ là bến đỗ của các doanh nghiệp hàng đầu quốc gia và khu vực trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics, xuất khẩu…, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đồng thời tạo động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới mạnh mẽ.

Tiếp đến là khởi công dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây quy mô khoảng 1.089,6 ha. Dự án này sẽ được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái – thông minh – bền vững, với đầy đủ hệ sinh thái giáo dục, thương mại, y tế…. và sẽ là dự án đô thị quy mô hàng đầu trên địa bàn trong tương lai.

Công trình xây dựng cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) và đường dẫn hai bên đầu cầu thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Vinhomes Royal Island) – Hải Phòng cũng được Vin Group cũng tổ chức khánh thành dịp này. Dự án có chiều dài gần 2,2 km, rộng 21 m với 4 làn xe, cây cầu có điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông, rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo đến trung tâm thành phố trong chưa đầy 5 phút di chuyển.

Bên cạnh việc thông đường, cầu Hoàng Gia còn là biểu tượng mới của Hải Phòng với thiết kế đặc biệt: 2 tháp đầu cầu tạo hình vòm cong vừa gợi hình ảnh chim tung cánh bay cao, vừa tạo “Cửa Thế Giới” (World Gateway Bridge) như lời mời chào thân thiện với các cơ hội đầu tư – kinh doanh đột phá bậc nhất khu vực.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực giao thông, Vin Group còn khởi công dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), tỉnh Đồng Nai. Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 124,13 km (đoạn qua Đắk Nông dài 23,1 km, đoạn qua Bình Phước dài 101,03 km) quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe. Dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, đặc biệt là kết nối các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước với TPHCM, góp phần khai thác tiềm năng kinh tế của khu vực, tạo động lực phát triển mới cho hai vùng kinh tế trọng điểm.

TẠO TIỀN ĐỀ VỮNG CHẮC ĐỂ ĐẤT NƯỚC BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN MỚI

Cũng thuộc lĩnh vực giao thông, nhiều dự án vốn đầu tư công đã được khánh thành, đưa vào sử dụng để chào mừng ngày 2/9. Trong đó, có dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp) do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 29/ 3/2022. Công trình được đánh giá là biểu tượng cho tinh thần tự lực tự cường của đội ngũ thợ cầu Việt Nam, qua công trình này một lần nữa khẳng định trình độ làm cầu đường của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế, thi công những công trình dự án lớn, phức tạp như cầu dây văng.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,5 km, tổng mức đầu tư 6.810,11 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025: Khoảng 5.591,98 tỷ đồng (gồm vốn được giao trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ là 4.399 tỷ đồng; vốn cân đối bổ sung từ điều hòa, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) là 1.192,98 tỷ đồng). Giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.218,13 tỷ đồng. Đến nay Dự án đã hoàn thành, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng ngày 19/8/2025.

Sau khi được hoàn thành và đi vào sử dụng, cầu Rạch Miễu 2 sẽ giúp chấm dứt tình trạng tắc nghẽn, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp. Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên Quốc lộ 60, bảo đảm an ninhquốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, cầu còn rút ngắn khoảng cách giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía đông Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.

Cùng ngày, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cũng tổ chức khánh thành, đưa vào khai thác Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có ổng chiều dài khoảng 8,14 km, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư 6.955,65 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA từ Quỹ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc là 4.175,90 tỷ đồng và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 2.779,75 tỷ đồng.

Đến nay Dự án đã hoàn thành, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu để tổ chức lễ khánh thành vào ngày 19/8/2025, chính thức đưa vào khai thác, sử dụng từ 7h00 ngày 20/8/2025.

Cụ thể, từ 7h00 ngày 20/8/2025 đến tháng 12/2026: Khai thác Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (kết nối giao thông từ TL25B (Đồng Nai) -> Cao tốc HLD), trong đó, có sử sụng 300 m đường tạm thuộc Dự án thành phần 1 (chờ xây dựng hoàn thành nút giao thuộc Dự án thành phần 1, tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2025). Trong giai đoạn này, khai thác với tốc độ 80 km/h, chỉ cho phép các phương tiện: xe con, xe tải nhỏ hơn 1,5 tấn, xe khách từ 16 chỗ trở xuống lưu thông; xe 02 bánh được phép lưu thông đoạn từ TL25B đến nút giao Lý Tự Trọng thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, chưa được phép lưu thông qua cầu Nhơn Trạch.

Từ tháng 12/2026 trở đi (sau khi Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3 hoàn thành): Tổ chức giao thông toàn tuyến cao tốc, tốc độ 100 km/h (xe cơ giới lưu thông tuyến cao tốc 4 làn xe, xe hỗn hợp lưu thông trên đường song hành), riêng cầu Nhơn Trạch khai thác giao thông hỗn hợp (tổ chức mặt cắt ngang 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách ngăn cách giữa làn xe cơ giới và làn xe hỗn hợp), làn xe cơ giới tốc độ 80 km/h, làn xe hỗn hợp tốc độ 60 km/h.

Việc khánh thành, đưa vào khai thác Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 sẽ rút ngắn hành trình từ tỉnh Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, mở ra một hành trình phát triển mới tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, tăng cường trao đổi thương mại, phân luồng từ xa và giảm ách tắc cho các tuyến đường nội thị Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình còn từng bước góp phần hoàn chỉnh hệ thống đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1697/QĐ-TTg ngày 28/9/2011. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Cùng khởi công đợt này còn có cảng Hàng không quốc tế Gia Bình tạ tỉnh Bắc Ninh. Mục tiêu đến năm 2030, Cảng hàng không đạt công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất được nâng lên 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm; Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel, đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư là khoảng 10.000 tỷ đồng; Khánh thành Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỷ, quy mô là 1.000 giường bệnh; khánh thành Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, giá trị là 1.565 tỷ; Dự án khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng, của Đà Nẵng Capital, quy mô là 76,9 ha, tổng mức đầu tư là 79.790 tỷ đồng...

Đồng thời khánh thành dự án Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh với diện tích khoảng 28ha, tổng đầu tư gần 1.800 tỷ đồng; khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Công trình cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m² trên khu đất hơn 6.000 m², là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.…

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết đa số các công trình khánh thành ngày hôm nay đều được triển khai trong bối cảnh vô cùng khó khăn, chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, biến động giá vật liệu. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “tất cả phải cùng đồng lòng vì mục tiêu chung, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc”; “lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”, ngành Xây dựng xác định phải quyết tâm hoàn thành các dự án, đó là danh dự, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã phát động các phong trào thi đua, vừa động viên cổ vũ, vừa là “mệnh lệnh” để phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; đồng thời, chủ động khắc phục các khó khăn về vật liệu, điều kiện thời tiết.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hàng vạn kỹ sư, công nhân trên các công trường đã làm việc liên tục với tinh thần “3 ca 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết để đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng thường xuyên có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công.

“Các công trình được khởi công, khánh thành hôm nay không chỉ là biểu tượng của sự phát triển, mà còn là lời cam kết về tương lai. Việc khánh thành, khởi công các dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới”, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.