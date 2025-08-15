Xả hàng trọn phiên, thanh khoản hơn 65,5 ngàn tỷ, khối ngoại rút tiền kỷ lục
Kim Phong
15/08/2025, 15:49
Thói quen “sáng giảm chiều tăng” đã bị phá vỡ trong phiên cuối tuần khi sức ép bán ra đã tăng liên tục và đẩy thị trường càng về cuối càng kém. VN-Index tuy chỉ mất 0,65% nhưng chỉ riêng số cổ phiếu giảm quá 2% đã tới 130 mã. Điều này cho thấy thiệt hại rất lớn ở cổ phiếu mà chỉ số không phản ánh hết.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng có một phiên xả “choáng váng” với
khoảng 3.089 tỷ đồng bán ròng trên cả 3 sàn. Riêng HoSE bị bán ròng 3.015 tỷ đồng.
Đây tuy chưa phải là phiên bán ròng lớn nhất vì hôm 4/8 vừa qua ghi nhận bán ròng
10.132 tỷ đồng, nhưng hôm đó có giao dịch thỏa thuận hơn 9.800 tỷ đồng ở VIC.
Phiên hôm nay khối ngoại chủ đạo xả thẳng qua khớp lệnh. Nếu không tính phiên
ngày 4/8 thì mức bán ròng hôm nay là cao kỷ lục từ đầu tháng 4/2025, tức là thời
điểm xuất hiện thông tin thuế đối ứng 46%.
Thị trường đã xấu ngay từ sáng, dù VN-Index vẫn được một số
cổ phiếu lớn nâng đỡ. Chốt phiên sáng chỉ số giảm không đáng kể 1,12 điểm nhưng
có tới 264 mã giảm/68 mã tăng, trong đó gần 100 mã giảm quá 2%. Chiều nay tình
thế còn tệ hơn, các trụ yếu đi khiến VN-Index đỏ và áp lực giảm giá nhiều hơn.
Tuy độ rộng cuối ngày vẫn là 84 mã tăng/261 mã giảm nhưng lại có tới 130 cổ phiếu
giảm giá 2%.
Rổ blue-chips chỉ còn 9 mã tăng/19 mã giảm và VN30-Index cũng
chỉ giảm nhẹ 0,59%. Trong nhóm 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, vẫn có VHM tăng
0,11%, VPB tăng 0,97%, MBB tăng 2,36%. VIC và GAS trụ lại được ở tham chiếu,
HPG giảm nhẹ 0,71%. Yếu nhất là cổ phiếu ngân hàng lớn, với VCB giảm 1,38%, BID
giảm 2,73%, TCB giảm 2,08%, CTG giảm 2,39%. Rổ này có 13 mã giảm quá 1%, trong đó
9 mã giảm từ 2% trở lên. Nhóm vốn hóa tầm trung còn mạnh là VJC tăng 6,82%, SHB
tăng 2,21%, PLX tăng 1,58%, ACB tăng 1,34%.
Có thể thấy sự phân hóa khá mờ nhạt và dòng tiền chỉ còn nâng
đỡ được số ít cổ phiếu ngân hàng. Chỉ còn 9/27 cổ phiếu nhóm này xanh, bao gồm
nhiều mã nhỏ như EIB, BAB, SGB, VAB.
Phần còn lại của thị trường hầu hết giảm mạnh, độ phân hóa
không có. Trong 84 mã xanh chỉ có những cổ phiếu riêng biệt là vượt trội. Nhóm
kịch trần có VSC, VIX, BSR, ORS thanh khoản rất cao nhưng không đại diện được
cho nhóm ngành. Tương tự ngân hàng, vài cổ phiếu chứng khoán nói trên “chìm nghỉm”
trong sắc đỏ của toàn bộ phần còn lại. Gần 20 cổ phiếu nhóm chứng khoán giảm quá
1%.
Số ít cổ phiếu đi ngược dòng đáng chú ý còn lại là CII tăng
5,78% thanh khoản 1.76,7 tỷ đồng; EIB tăng 4,95% với 1.037,7 tỷ; PET tăng 3,44%
với 167,7 tỷ; PC1 tăng 3,27% với 319,8 tỷ; FCN tăng 2,75% với 161,4 tỷ; VND tăng
2,07% với 1.515,8 tỷ; GEE tăng 2,01% với 102,3 tỷ.
Ở phía giảm tình thế khá bi đát. Tuy không có hiện tượng giá
sàn trừ DLG, NBB, nhưng số thanh khoản hàng trăm tỷ đồng với mức giá giảm sâu
thì rất nhiều. FPT giảm 2,31%, TCB giảm 2,08%, MSN giảm 2% là 3 mã thanh khoản
vượt ngàn tỷ đồng. Số giảm 3%-4% là quá nhiều, tiêu biểu như DIG, NVL, HDG,
EVF, DXG, FTS, NLG, POW… thanh khoản rất cao.
Thanh khoản chỉ tính
riêng khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay lên tới gần 62 ngàn tỷ đồng, tuy chưa
bằng kỷ lục 78 ngàn tỷ tuần trước nhưng cũng là rất cao. Nếu tính trung bình thì
tuần này giao dịch đã lập kỷ lục mới với hơn 54 ngàn tỷ đồng/ngày chưa kể thỏa
thuận.
Điểm bất ngờ trong mức thanh khoản rất cao hôm nay là thị
trường đã không có diễn biến phục hồi như thường thấy. Trái lại tín hiệu xả tăng
cường là rất rõ khi phiên chiều hai sàn khớp tới 30.678 tỷ đồng, cao nhất 8 phiên
chiều trở lại đây. Việc chỉ số giảm ít chỉ là một yếu tố gây nhiễu vì cổ phiếu
giảm rất mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài đã ghi nhận 3 tuần thu tiền về ở quy mô
rất lớn, tổng giá trị đạt 25.667 tỷ đồng. Trong gần 3 tuần kể từ khi mức thuế
20% được thông báo, khối ngoại đã mua ròng 13.230 tỷ. Nói cách khác, đợt rút tiền
về 3 tuần này còn lớn hơn cả dòng vốn vào trước đó.
