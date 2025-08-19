Rà soát, sớm ban hành quy định pháp luật về thị trường carbon

Một số văn bản chưa được kịp thời ban hành. Bộ Tư pháp đã rà soát và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, sửa đổi tối đa trong quá trình xây dựng 1 luật sửa 15 luật sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới...

Chiều 18/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với Bộ Tư pháp về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Báo cáo tóm tắt, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đã nêu những kết quả đạt được trong công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực phụ trách của Bộ Tư pháp.

Sau hơn 3 năm thi hành luật, Bộ Tư pháp thấy rằng các Bộ, ngành, địa phương tuân thủ và thực hiện tương đối nghiêm quy trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp đã tham mưu, góp ý để Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản để định hướng, đôn đốc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương nói chung và trong công tác xây dựng pháp luật nói riêng.

Qua theo dõi, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, thực hiện nhiệm vụ rà soát, lập danh mục và ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu…

Tuy nhiên, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn có một số tồn tại, hạn chế.

Chẳng hạn, một số văn bản chưa được kịp thời ban hành như quy định về thành lập thị trường carbon trong nước hoặc vừa mới ban hành trong năm 2025 (như xác nhận dự án được cấp tín dụng xanh, trái phiếu xanh).

Một số nội dung quy định pháp luật còn chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các yêu cầu mới của thực tiễn, chưa thật sự đảm bảo sự ổn định, tính dự báo cao của chính sách…

Bộ Tư pháp rà soát và thống kê có 24 nội dung; đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu các vướng mắc này và sửa đổi tối đa trong quá trình xây dựng 1 luật sửa 15 luật, sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, 31/33 nội dung vướng mắc trong Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã được sửa đổi trong Nghị định 05/2025/NĐ-CP; 2 nội dung vướng mắc còn lại đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khẳng định Bộ Tư pháp có vai trò quan trọng và trách nhiệm lớn trong việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, đặc biệt là trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, trong đó có pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư pháp lưu tâm thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở các Nghị quyết nền tảng, nhất là Nghị quyết 66, kết hợp với thực tiễn quản lý của mình, đề nghị Bộ Tư pháp chủ động nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường và các luật khác trong thời gian tới; bảo đảm gắn việc xây dựng pháp luật với yêu cầu của thực tiễn và đưa ra các đề xuất, kiến nghị hiệu quả, mang tính khả thi cao.

Đồng thời góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong chính sách, pháp luật, nhất là trong bối cảnh thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.