Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công cho một số lãnh đạo Đảng, Chính phủ

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.

Chiều 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng dự có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: VGP

Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp đó, Tổng Bí thư đã trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí: Phạm Minh Chính (40 năm tuổi Đảng); Nguyễn Hòa Bình (45 năm tuổi Đảng); Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ (40 năm tuổi Đảng); Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ (30 năm tuổi Đảng).

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng - Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng là những phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đồng chí đảng viên trung kiên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các đồng chí được vinh danh là những cán bộ trưởng thành qua nhiều môi trường công tác, nhiều cương vị và thử thách; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm; luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ gìn phẩm chất, danh dự của người cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm kỳ trước, đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những thành tựu quan trọng, khá toàn diện của đất nước thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí được trao tặng phần thưởng cao quý. Các đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị giữ vững ổn định, củng cố niềm tin, thúc đẩy phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Tổng Bí thư bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị mà các đồng chí để lại, không chỉ là thành tựu trong công việc mà còn là tấm gương về nhân cách, bản lĩnh và tinh thần phụng sự. Việc được trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đồng chí, mà còn là niềm vui chung của Đảng và nhân dân.

Tổng Bí thư mong muốn, với trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín của mình, các đồng chí tiếp tục dõi theo, góp ý, hiến kế, truyền cảm hứng, đóng góp cho công tác xây dựng Đảng và đào tạo thế hệ cán bộ kế cận.

Thay mặt các đồng chí được trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân; trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, ủng hộ của tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ.

Thủ tướng khẳng định những phần thưởng cao quý là sự ghi nhận, đồng thời là động lực và lời nhắc nhở để các đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất, không ngừng nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và của dân tộc; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.