Nghệ thuật chế tác không gian từ những vật liệu tinh tuyển tại Noble Crystal Long Bien

Với những chủ nhân thành đạt, mỗi căn hộ không chỉ là không gian sống, mà còn là một bức tranh nghệ thuật độc bản, thể hiện rõ nét cá tính và gu thẩm mỹ riêng. Từ việc chọn lựa từng chi tiết nội thất, vật liệu đến cách phối màu, tất cả đều phản ánh sự tinh tế và đẳng cấp.

Hiểu được điều này, Sunshine Group đã hoàn thiện từng căn hộ Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences từ những vật liệu tinh tuyển và tiêu chuẩn bàn giao 5 sao, góp phần xác lập chuẩn sống của một Branded Residences đúng nghĩa.

Tại đây, những vật liệu thượng hạng không đơn thuần cấu thành nên một căn hộ, mà cùng nhau kiến tạo nên những “tác phẩm sống” giàu tính nghệ thuật, nơi mỗi chi tiết đều góp phần kể câu chuyện về đẳng cấp, gu thẩm mỹ và bản sắc riêng của chủ nhân.

Tọa lạc tại Khu đô thị Công viên Công nghệ Phần mềm Hà Nội, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences bao gồm 2 tòa tháp cao 17 tầng, hơn 400 tư dinh trên không độc bản.

NGUYÊN VẬT LIỆU THƯỢNG HẠNG, TIÊU CHUẨN BÀN GIAO CƠ BẢN TỪ CÁC THƯƠNG HIỆU DANH TIẾNG QUỐC TẾ

Cảm giác đầu tiên khi bước vào không gian sống là một phòng khách được hoàn thiện tinh tế, nơi từng vật liệu đóng vai trò định hình cảm xúc sống. Bậc cầu thang ốp đá tự nhiên được xử lý chỉn chu, kết hợp cùng lan can kính cường lực, chi tiết kim loại hoàn thiện cao cấp và hệ tay vịn được lựa chọn kỹ lưỡng, tạo nên một tổng thể vừa vững chắc, vừa giàu tính tạo hình.

Trần thạch cao khung chìm được thi công với độ chính xác cao, bề mặt phẳng mịn, đồng bộ cùng hệ ốp lát từ các dòng vật liệu châu Âu như Atlas Concorde, Marazzi, Kronoswiss/Kronotex…mang đến sự sang trọng, ấm áp và ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài. Sự kết hợp giữa đá, gỗ và kính không chỉ đảm bảo độ bền, mà còn tạo nên một ngôn ngữ thiết kế cân bằng giữa hiện đại và tinh tế.

Toàn bộ không gian được hoàn thiện dưới hệ chiếu sáng âm trần với chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 95), giúp tái hiện trung thực sắc độ của vật liệu, đồng thời tạo chiều sâu ánh sáng tương tự các không gian khách sạn cao cấp.

Với mỗi dinh thự tại Noble Crystal Long Bien, phòng tắm được kiến tạo như một “private spa” đúng nghĩa. Hệ thiết bị từ các di sản toàn cầu như Gessi, Axor, Dornbracht, Duravit... không chỉ sở hữu thiết kế biểu tượng mà còn tích hợp các công nghệ dòng chảy tiên tiến, mang lại trải nghiệm thư giãn hoàn hảo.

Từ bồn tắm, hệ sen vòi, bồn cầu âm tường, vách kính cường lực cho đến tủ lavabo chống ẩm cao cấp, tất cả được bố trí theo ngôn ngữ tối giản nhưng chuẩn xác, tôn vinh sự tinh khiết của không gian. Ánh sáng được xử lý tinh tế qua hệ gương LED và chiếu sáng gián tiếp, kết hợp cùng hệ thông gió và giải pháp kỹ thuật hiện đại, tạo nên một môi trường thư giãn cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng.

Tại đây, từng chuyển động của nước, ánh sáng và vật liệu đều được kiểm soát ở mức hoàn hảo, mang đến trải nghiệm chăm sóc thân - tâm - trí trọn vẹn cho chủ nhân.

Trong khi đó, không gian phòng bếp mang dấu ấn của những di sản chế tác hàng đầu châu Âu. Hệ thiết bị bếp đến từ các thương hiệu danh tiếng như Gaggenau, Miele, De Dietrich hoặc tương đương, được lựa chọn không chỉ vì hiệu năng vượt trội mà còn bởi giá trị biểu tượng của kỹ nghệ chế tác đỉnh cao, đặc biệt trong khả năng kiểm soát nhiệt độ hoàn hảo, giúp bảo toàn trọn vẹn hương vị của thực phẩm cao cấp.

Bề mặt bếp sử dụng đá tự nhiên hoặc đá thạch anh, với từng đường vân như một lớp trầm tích thời gian, mang lại chiều sâu thẩm mỹ và độ bền bỉ vượt chuẩn. Các chi tiết hoàn thiện như vòi nước, phụ kiện kim loại từ những thương hiệu như Axor, Hansgrohe… được gia công với độ chính xác gần như tuyệt đối, tạo nên trải nghiệm vận hành mượt mà và tinh tế đến từng thao tác.

Đây không chỉ là nơi chế biến ẩm thực, mà còn là không gian kết nối, tận hưởng và phản chiếu gu sống đẳng cấp của chủ nhân.

Đồng thời, để mang đến sự thuận tiện vượt trên mọi giới hạn, các thiết bị vật liệu thông minh cũng sẽ được ứng dụng để mang đến những trải nghiệm Smart Home - Smart Living đỉnh cao. Đơn cử như giải pháp quản lý, điều khiển các thiết bị điện tử, công tắc bằng giọng nói theo kịch bản và thói quen sử dụng; hệ thống chuông cửa video và Face ID, gọi thang cho khách… Kết hợp với ứng dụng công nghệ AI trong quản lý vận hành, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi bậc nhất.

GÓI HOÀN THIỆN BESPOKE VỚI VỚI NỘI THẤT TỪ CÁC THƯƠNG HIỆU SIÊU XE HAY THỜI TRANG DANH TIẾNG

Song hành cùng tiêu chuẩn bàn giao hàng hiệu chuẩn 5 sao, Sunshine Group còn cung cấp gói nội thất rời “may đo” không gian sống theo cá tính của từng gia chủ với nhiều phong cách nội thất: Dubai xa hoa hay Classic sang trọng…

Và đặc biệt, để tạo nên không gian sống với cá tính riêng biệt phản ánh “gu” thưởng lãm đẳng cấp, chủ nhân căn hộ có thể lựa chọn nội thất thiết kế “may đo” từ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu, từ những hãng haute couture danh tiếng đến các hãng siêu xe huyền thoại.

Những kiệt tác nghệ thuật độc bản từ các thương hiệu danh tiếng này sẽ được kết hợp tinh tế để tạo nên những không gian sống độc bản, vừa mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa thấm đẫm hơi thở của các xu hướng nội thất thượng lưu đương đại.

Và chỉ cần bước ra khỏi không gian riêng tư xa hoa ấy, mọi nhu cầu của gia chủ sẽ được đáp ứng tối đa trong một tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp được thiết kế đa tầng từ mặt đất lên tới tầng không: một buổi sáng dạo chơi cùng gia đình tại khu công viên và giải trí mặt đất; vui chơi mua sắm bất tận trong tổ hợp thương mại sầm uất từ tầng 1 đến tầng 3, hưởng trọn chuẩn sống đẳng cấp bậc nhất phía Đông Thủ đô.

(*) Tiêu chuẩn và danh mục bàn giao được quy định chi tiết trong Hợp đồng mua bán giữa khách hàng và chủ đầu tư. Các thương hiệu, sản phẩm có thể được thay thế bằng những nhãn hiệu tương đương về chất lượng.