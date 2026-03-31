Giá vàng vượt 4.500 USD/oz, SPDR Gold Trust vẫn xả mạnh

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (30/3), tái lập mốc chủ chốt 4.500 USD/oz, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng lên khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu xuống thang. Tuy nhiên, xu thế tăng giá của đồng USD và việc quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng mạnh khiến đà tăng bị hạn chế.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.512,2 USD/oz, tăng 17,2 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương tăng gần 0,4%.

Giá bạc giao ngay đạt 70,23 USD/oz, tăng 0,36 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,5%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4 tăng 0,7%, chốt phiên ở mức 4.557,5 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt tới 4.581 USD/oz, nhưng thành quả tăng này không thể duy trì cho tới cuối phiên do đồng USD mạnh gây áp lực khiến giá vàng thu hẹp mức tăng.

“Chiến tranh vẫn đang diễn ra căng thẳng và chưa có giải pháp nào trước mắt. Thực tế này đẩy giá vàng tăng do nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Mối quan tâm của thị trường vàng trong ngắn hạn vẫn là chiến tranh, giá dầu, lợi suất trái phiếu, và tỷ giá USD”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai tuyên bố các nhà máy năng lượng và mỏ dầu của Iran sẽ bị phá hủy nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz. Trước đó, Iran miêu tả đề xuất hòa bình mà Mỹ đưa ra là phi thực tế và tiếp tục sử dụng tên lửa để tấn công Israel.

Ngoài nhu cầu phòng ngừa rủi ro, giá vàng phiên này còn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm do nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trong năm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 9 điểm cơ bản, về mức 4,348%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 3,834%.

Trong một cuộc trò chuyện tại Đại học Harvard, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói ông nhận thấy lạm phát kỳ vọng vẫn ổn định dù giá dầu tăng cao, nên Fed chưa cần phản ứng bằng cách tăng lãi suất. Ông cho rằng cách tốt nhất là Fed bỏ qua những biến động trong ngắn hạn của thị trường năng lượng và tập trung vào hai mục tiêu ổn định giá cả và giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp.

“Kỳ vọng lạm phát có vẻ đang được neo giữ chặt trong ngắn hạn. Tuy nhiên, có lẽ sẽ đến lúc chúng tôi đối mặt với câu hỏi sẽ phải làm gì. Giờ là lúc chúng tôi chưa phải đối mặt với câu hỏi đó, vì chưa biết tác động kinh tế như thế nào, nhưng chắc chắn, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng bối cảnh chung khi đưa ra quyết định”, ông Powell nói.

Sau phát biểu trên của ông Powell, thị trường lãi suất tương lai giảm đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, đồng USD vẫn tăng giá theo đà tăng của giá dầu, dẫn tới áp lực giảm lên thị trường kim loại quý. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York đóng cửa trên 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022, và giá dầu Brent giao sau tại thị trường London đạt gần 113 USD/thùng.

Trong tháng 3 này, giá dầu Brent đã tăng 55% và giá dầu WTI tăng 53% do eo biển Hormuz bị phong tỏa và hạ tầng năng lượng ở Vùng Vịnh bị thiệt hại nghiêm trọng do chiến tranh.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,34%, chốt phiên ngày thứ Hai ở mức 100,49 điểm. Ngoài vị thế một kênh đầu tư an toàn, đồng USD còn đang hưởng lợi do vị thế của Mỹ là một quốc gia xuất khẩu ròng về năng lượng.

Nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index and Forex.com nhận định vùng giá 4.700-4.750 USD/oz có thể là một “phép thử” đối với bất kỳ sự phục hồi nào của giá vàng trong ngắn hạn. “Nếu vàng không bứt phá được khỏi vùng giá này, thì nỗ lực phục hồi này cũng có thể sẽ bị đảo ngược giống như những lần phục hồi khác gần đây”, ông nói.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 6,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.046,1 tấn vàng. Trong tháng này, quỹ đã bán ròng hơn 55 tấn vàng.

Lúc mới mở cửa phiên sáng nay (31/3) tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ.

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 2,8 USD/oz, tương đương giảm 0,06%, giao dịch ở mức 4.509,4 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 143,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, Vietcombank báo giá USD ở mức 26.105 đồng (mua vào) và 26.355 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.