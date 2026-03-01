Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung triển khai 9 nghị quyết chiến lược

Như Nguyệt

31/03/2026, 03:00

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung cao độ triển khai 9 nghị quyết chiến lược; đồng thời lãnh đạo các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý 1 năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. 

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Trong quý 1 năm 2026, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, quy chế làm việc, chương trình công tác và tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Cơ quan đã phối hợp Ban Thường trực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác năm 2026; tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Mặt trận.

Công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hệ thống Mặt trận được tăng cường. Nhiều nội dung công tác có chuyển biến rõ nét, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mặt trận.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết XIV của Đảng, với quyết tâm chính trị rất cao.

Đây là thời điểm quan trọng để Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định vai trò, hoạt động hiệu quả, thực chất trong bối cảnh mới, tạo đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026, bà Hà Thị Nga đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung cao độ triển khai 9 nghị quyết chiến lược đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới; đồng thời lãnh đạo các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc biệt, ngay sau khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra, Đảng ủy Cơ quan cần lãnh đạo, chỉ đạo các ban chuyên môn tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, để hoạt động này đi vào thực chất, tăng cường nắm bắt, lắng nghe, tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân.

Bà Hà Thị Nga cũng đề nghị Đảng ủy Cơ quan sớm hoàn thành nội dung báo cáo, dự kiến những nội dung trọng tâm cụ thể trong quý 2, quý 3 để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc bám sát triển khai và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Từ khóa:

Đại hội đại biểu toàn quốc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI mặt trận tổ quốc việt nam nghị quyết

Chuyển giao nguyên trạng 18 hội về trực thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Chuyển giao nguyên trạng 18 hội về trực thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Chuyển giao 18 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhằm thống nhất đầu mối quản lý, bảo đảm tinh gọn bộ máy và hoạt động ổn định.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Bệnh viện 108 trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Bệnh viện 108 trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân

75 năm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo cấp cao của nước bạn Lào, Campuchia - nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm cao cả....

Tư duy kiến tạo phát triển của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Tư duy kiến tạo phát triển của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV không chỉ hoàn thiện các quy chế, quy định mà còn thể hiện rõ “tư duy kiến tạo phát triển”. Điểm đáng chú ý là gắn xây dựng Đảng với nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 30/3/2026, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031; ông Võ Văn Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND Thành phố.

Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán 2026

Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán 2026

Năm 2025, nền kinh tế có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, bão lũ, “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong nửa cuối năm…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy