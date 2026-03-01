Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung triển khai 9 nghị quyết chiến lược

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý 1 năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Trong quý 1 năm 2026, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, quy chế làm việc, chương trình công tác và tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Cơ quan đã phối hợp Ban Thường trực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác năm 2026; tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Mặt trận.

Công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hệ thống Mặt trận được tăng cường. Nhiều nội dung công tác có chuyển biến rõ nét, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết XIV của Đảng, với quyết tâm chính trị rất cao.

Đây là thời điểm quan trọng để Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định vai trò, hoạt động hiệu quả, thực chất trong bối cảnh mới, tạo đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026, bà Hà Thị Nga đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung cao độ triển khai 9 nghị quyết chiến lược đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới; đồng thời lãnh đạo các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc biệt, ngay sau khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra, Đảng ủy Cơ quan cần lãnh đạo, chỉ đạo các ban chuyên môn tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, để hoạt động này đi vào thực chất, tăng cường nắm bắt, lắng nghe, tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân.

Bà Hà Thị Nga cũng đề nghị Đảng ủy Cơ quan sớm hoàn thành nội dung báo cáo, dự kiến những nội dung trọng tâm cụ thể trong quý 2, quý 3 để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc bám sát triển khai và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.