Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung triển khai 9 nghị quyết chiến lược
Như Nguyệt
31/03/2026, 03:00
Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung cao độ triển khai 9 nghị quyết chiến lược; đồng thời lãnh đạo các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 30/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý 1 năm 2026 và triển
khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026.
Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường
trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy
Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.
Trong quý 1 năm 2026, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo
của Trung ương, của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, quy chế
làm việc, chương trình công tác và tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo
toàn diện các mặt công tác, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả.
Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Cơ quan đã phối hợp
Ban Thường trực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc lãnh đạo các cơ quan tham
mưu, giúp việc triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác năm
2026; tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ
thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với chức năng, nhiệm
vụ của cơ quan Mặt trận.
Công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hệ thống Mặt
trận được tăng cường. Nhiều nội dung công tác có chuyển biến rõ nét, bảo đảm tiến
độ, chất lượng, góp phần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập
hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền.
Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga cho biết năm 2026 là
năm đầu tiên triển khai Nghị quyết XIV của Đảng, với quyết tâm chính trị rất
cao.
Đây là thời điểm quan trọng để Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam khẳng định vai trò, hoạt động hiệu quả, thực chất trong bối cảnh mới, tạo đồng
thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và
phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026, bà Hà
Thị Nga đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung cao độ triển khai 9 nghị quyết
chiến lược đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới; đồng thời lãnh đạo các ban
tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đặc biệt, ngay sau khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn
ra, Đảng ủy Cơ quan cần lãnh đạo, chỉ đạo các ban chuyên môn tham mưu cho Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nâng cao chất lượng, đổi
mới hoạt động tiếp xúc cử tri, để hoạt động này đi vào thực chất, tăng cường nắm
bắt, lắng nghe, tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân.
Bà Hà Thị Nga cũng đề nghị Đảng ủy Cơ quan sớm hoàn thành nội
dung báo cáo, dự kiến những nội dung trọng tâm cụ thể trong quý 2, quý 3 để
các đảng bộ, chi bộ trực thuộc bám sát triển khai và đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Củng cố và tăng cường hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia
Tăng cường công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, thúc đẩy hợp tác gắn kết chiến lược
Chuyển giao nguyên trạng 18 hội về trực thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Chuyển giao 18 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhằm thống nhất đầu mối quản lý, bảo đảm tinh gọn bộ máy và hoạt động ổn định.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Bệnh viện 108 trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân
75 năm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo cấp cao của nước bạn Lào, Campuchia - nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm cao cả....
Tư duy kiến tạo phát triển của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV không chỉ hoàn thiện các quy chế, quy định mà còn thể hiện rõ “tư duy kiến tạo phát triển”. Điểm đáng chú ý là gắn xây dựng Đảng với nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.
Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031
Sáng 30/3/2026, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031; ông Võ Văn Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND Thành phố.
Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán 2026
Năm 2025, nền kinh tế có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, bão lũ, “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong nửa cuối năm…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: