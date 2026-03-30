Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Bệnh viện 108 trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân

75 năm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo cấp cao của nước bạn Lào, Campuchia - nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm cao cả....

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2) và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (1/4/1951-1/4/2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Đọc diễn văn tại buổi Lễ, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: Cách đây tròn 75 năm, giữa những năm tháng kháng chiến gian khổ của dân tộc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thành lập với sứ mệnh thiêng liêng: chăm sóc, cứu chữa thương bệnh binh, bảo vệ sức khỏe bộ đội và phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Những năm gần đây, mặc dù nhiệm vụ chuyên môn ngày càng nặng nề, khối lượng công việc lớn, Bệnh viện vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững. Chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ không ngừng được nâng cao, các giá trị cốt lõi “Hạnh phúc - Hàn lâm - Tâm - Trí - Tín” ngày càng lan tỏa sâu rộng, khẳng định uy tín, thương hiệu của Bệnh viện trong toàn quân và hệ thống y tế cả nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nghề y là một nghề đặc biệt, thầy thuốc là danh hiệu cao quý, đó là điểm hội tụ của trí tuệ, khoa học, tình thương và lòng nhân ái; nơi mỗi quyết định chuyên môn gắn liền với sinh mệnh con người.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo cấp cao của nước bạn Lào, Campuchia - nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm cao cả.

Đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật y học hiện đại, nhất là trong lĩnh vực ghép mô, ghép tạng; giữ vững vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng lớn nhất cả nước và là cơ sở ghép gan hàng đầu Việt Nam, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn của y học Việt Nam trên trường quốc tế.

Không chỉ là trung tâm điều trị, Bệnh viện còn là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học y học hàng đầu, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học có trình độ cao; không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận và làm chủ các tiến bộ y học hiện đại.

Đồng thời, Bệnh viện đã triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số, hồ sơ bệnh án điện tử toàn viện, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, hiện đại, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người bệnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi khoa học y học thế giới đang chuyển biến mạnh mẽ, xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra những vấn đề cao hơn, toàn diện và chặt chẽ hơn, Tổng Bí thư yêu cầu cần tiếp tục xây dựng Bệnh viện bài bản, dài hạn, có tầm nhìn xa để Bệnh viện thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu không ngừng giữ vững và nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn của Bệnh viện trên tất cả các mặt, luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm và coi chất lượng điều trị là thước đo cao nhất của uy tín và thương hiệu; đẩy mạnh phát triển năng lực hàn lâm bằng cách kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học, huấn luyện - đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Bệnh viện cần thực hiện đột phá trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57, 59, 71, 72), liên quan đến phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

Đưa các nội dung Nghị quyết vào chiến lược phát triển Bệnh viện, ban hành lộ trình chuyển đổi số rõ ràng, ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng, khuyến khích sáng kiến đổi mới từ cơ sở, chú trọng đào tạo dài hạn, chuyên sâu, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, y bác sĩ tham gia nghiên cứu khoa học;

Mở rộng quan hệ hợp tác toàn cầu để chuyển giao tri thức và công nghệ, tích cực ứng dụng các tiến bộ y học hiện đại, kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị, từng bước tiệm cận và nâng tầm chuyên môn lên chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục; ứng dụng sâu rộng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và khám chữa bệnh; chú trọng xây dựng môi trường làm việc và khám, chữa bệnh nhân văn, chuyên nghiệp, hạnh phúc; phát huy văn hóa ứng xử chuẩn mực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo niềm tin và sự hài lòng, tin tưởng tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo và người bệnh đến khám, điều trị tại Bệnh viện.

Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) vì đã có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng vẻ vang của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; là minh chứng cho bản lĩnh, trình độ, năng lực chuyên môn và khả năng hội nhập quốc tế ngày càng cao của đội ngũ thầy thuốc Quân đội nhân dân Việt Nam