Chứng khoán Mỹ giảm liền 3 phiên, giá dầu sắp hoàn tất tháng tăng lịch sử

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (30/3), khi giá dầu tiếp tục leo thang và cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra đánh giá lạc quan về lạm phát...

Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục căng thẳng, giá dầu thô tiến tới hoàn tất tháng tăng mạnh nhất từ trước đến nay.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,39%, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp, còn 6.343,72 điểm.

Chỉ số Nasdaq sụt 0,73%, còn 20.794,64 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones tăng 49,5 điểm, tương đương tăng 0,11%, chốt ở mức 45.216,14 điểm.

Với phiên giảm này, S&P 500 hiện giảm hơn 9% so với mức đóng cửa cao kỷ lục. Một mức giảm 10% từ đỉnh sẽ đáp ứng định nghĩa thị trường điều chỉnh (correction market). Tuần trước, cả Dow Jones và Nasdaq đều đã rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh.

Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu phiên giảm này của S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ. Nhóm công nghệ chốt phiên với mức giảm hơn 1%, trong khi các nhóm cổ phiếu tài chính và tiện ích giữ vai trò trụ cột, tránh cho chỉ số một mức giảm sâu hơn.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran tiếp tục phủ bóng đen lên Phố Wall trong phiên đầu tuần. Chỉ số CBOE Volatility Index (VIX) đo lường nỗi sợ hãi của nhà đầu tư trên thị trường tài chính Mỹ có lúc tăng vọt qua ngưỡng 30 điểm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày thứ Hai, Tổng thống Trump tiếp tục phát tín hiệu rằng cuộc chiến với Iran có thể sắp kết thúc. Ông viết rằng Mỹ “đang đàm phán nghiêm túc… để kết thúc chiến dịch quân sự ở Iran” và cho biết đàm phán “đã có tiến triển tốt”.

Tuy nhiên, cũng trong bài đăng này, ông Trump tuyên bố các nhà máy năng lượng và mỏ dầu của Iran sẽ bị phá hủy nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz. Trước đó, Iran miêu tả đề xuất hòa bình mà Mỹ đưa ra là phi thực tế và tiếp tục sử dụng tên lửa để tấn công Israel.

Những diễn biến này đưa giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York tăng 3,25%, chốt phiên ở mức 102,88 điểm. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu WTI kể từ ngày 19/7/2022.

Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng 0,19%, chốt phiên ở mức 112,78 USD/thùng.

Trong một cuộc trò chuyện tại Đại học Harvard, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói ông nhận thấy kỳ vọng lạm phát vẫn ổn định dù giá dầu tăng cao, nên Fed chưa cần phản ứng bằng cách tăng lãi suất. Ông cho rằng cách tốt nhất là Fed bỏ qua những biến động trong ngắn hạn của thị trường năng lượng và tập trung vào hai mục tiêu ổn định giá cả và giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp.

“Kỳ vọng lạm phát có vẻ đang được neo giữ chặt trong ngắn hạn. Tuy nhiên, có lẽ sẽ đến lúc chúng tôi đối mặt với câu hỏi sẽ phải làm gì. Giờ là lúc chúng tôi chưa phải đối mặt với câu hỏi đó, vì chưa biết tác động kinh tế như thế nào, nhưng chắc chắn, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng bối cảnh chung khi đưa ra quyết định”, ông Powell nói.

Sau phát biểu trên của ông Powell, thị trường lãi suất tương lai giảm đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Phản ánh sự dịch chuyển này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 9 điểm cơ bản, về mức 4,348%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 3,834%.

“Nhà đầu tư có vẻ đã quen với sự bất thường mới, và do vậy, thị trường thường có khuynh hướng yếu đi vào ngày thứ Năm và thứ Sáu, rồi thường hồi phục vào ngày thứ Hai và thứ Ba”, nhà phân tích David Wagner của công ty Aptus Capital Advisors nhận xét với hãng tin CNBC.

Theo ông Wagner, trong vòng 90 ngày giao dịch qua của thị trường chứng khoán Mỹ, tổ mức tăng của thị trường trong các ngày thứ Năm và thứ Sáu kém hơn khoảng 7% so với tổng mức tăng của các ngày từ thứ Hai đến thứ Tư. Phần lớn sự chênh lệch này được ghi nhận từ sau ngày 28/2 - thời điểm chiến sự giữa Mỹ và Iran nổ ra.

“Có vẻ như nhà đầu tư chuẩn bị cho tin xấu trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, bằng cách giảm vị thế rủi ro. Rồi đến đầu tuần, họ quay lại mua cổ phiếu”, ông Wagner chỉ rõ.

Tính đến tuần trước, chứng khoán Mỹ đã giảm 5 tuần liên tiếp. Tuần này, thị trường đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn vào ngày thứ Sáu, nhưng báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 3 vẫn sẽ được công bố trong ngày hôm đó.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu WTI đã tăng 53% trong tháng 3 này, còn giá dầu Brent ghi nhận mức tăng 55% từ đầu tháng. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất của dầu WTI kể từ tháng 5/2020 và của dầu Brent kể từ năm 1988 - khi hợp đồng tương lai dầu Brent bắt đầu được giao dịch. Mức tăng tháng kỷ lục trước đây của dầu Brent là 46%, thiết lập vào tháng 9/1990 trong chiến tranh Vùng Vịnh.

Trong một báo cáo trong tháng 3 này, ngân hàng Societe Generale cảnh báo sự gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài ở Trung Đông có thể đẩy giá dầu lên tới 150 USD/thùng trong tháng 4.

Trong một báo cáo công bố ngày thứ Hai, ông Ed Yardeni - Chủ tịch công ty Yardeni Research - nhận định thị trường chứng khoán toàn cầu đang bắt đầu phản ánh kịch bản giá dầu và lãi suất đều “cao hơn lâu hơn” nếu xung đột kéo dài. Ông cho rằng nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa, thị trường chứng khoán sẽ giảm điểm sâu hơn và nền kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ suy thoái.

“Tốc độ và mức độ tăng của giá dầu cho thấy thị trường đang định giá lại rất nhanh rủi ro địa chính trị. Điều này thách thức các nỗ lực duy trì sự ổn định cho thị trường dầu và trái phiếu”, ông Yardeni nhận xét.