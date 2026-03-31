Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump phát cảnh báo mới tới Iran

Ngọc Trang

31/03/2026, 08:25

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai (30/3) tuyên bố Washington sẽ "xóa sổ hoàn toàn" các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran nếu eo biển Hormuz không được "mở lại ngay lập tức" và hai bên không sớm đạt được thỏa thuận hòa bình...

Đảo Kharg của Iran - Ảnh: Getty Images

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump biết Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc với “một chính quyền mới và ôn hòa hơn” của Iran nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự tại nước này.

“Đã đạt được tiến triển lớn. Nhưng nếu vì bất kỳ lý do nào mà không sớm đạt được thỏa thuận - dù khả năng cao là sẽ đạt được - và nếu eo biển Hormuz không được mở lại ngay lập tức cho hoạt động thương mại, chúng tôi sẽ... phá hủy hoàn toàn các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của nước này, thậm chí có thể cả các nhà máy khử mặn - những mục tiêu mà đến nay chúng tôi vẫn cố ý chưa động tới”, ông Trump viết.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự phối hợp cùng Israel của Mỹ tại Iran bước sang tuần thứ 5 và chính quyền ông Trump đang cân nhắc đưa bộ binh tới kiểm soát đảo Kharg - hòn đảo đóng vai trò là đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran.

Theo một số ước tính, khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran được trung chuyển qua đảo này trước khi lên chở dầu và đi qua eo biển Hormuz. Đảo Kharg có công suất bốc xếp khoảng 7 triệu thùng/ngày, cho thấy vai trò then chốt của địa điểm này đối với ngành dầu mỏ Iran.

Iran hiện chưa lên tiếng về phát biểu mới nhất của ông Trump. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran coi các đề xuất trong kế hoạch 15 điểm do Mỹ đưa ra là "quá mức và vô lý". Giới lãnh đạo Iran cũng phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Kể từ khi Mỹ và Israel mở các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28/2, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới với lĩnh vực năng lượng - gần như tê liệt. Đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ, Iran đã nhắm vào các tàu tìm cách đi qua tuyến hàng hải này, với nhiều vụ việc được ghi nhận trong những tuần gần đây.

Tuần trước, ông Trump cho biết sẽ tạm dừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran trong 10 ngày, đồng nghĩa thời hạn được lùi tới ngày 6/4.

Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được tờ báo Financial Times công bố hôm Chủ nhật (29/3), ông Trump cho biết Washington có thể “lấy dầu của Iran” và giành quyền kiểm soát đảo Kharg. Ông cũng so sánh phương án này với chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela hồi đầu năm nay.

Trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen phát tín hiệu sẽ tham chiến để hỗ trợ Iran. Điều này đặt ra rủi ro lớn với thị trường dầu mỏ khi Biển Đỏ có thể trở thành một điểm nóng mới. 

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục đi lên trong phiên thứ Hai. Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 5 tăng 0,19%, chốt phiên ở mức 112,78 USD/thùng. Tính chung cả tháng 3, giá dầu Brent đã tăng khoảng 55%, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng này bắt đầu giao dịch vào năm 1988. Kỷ lục trước đó là mức tăng 46% ghi nhận vào tháng 9/1990, trong bối cảnh Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 5 tăng 3,25%, lên 102,88 USD/thùng. Tính từ đầu tháng 3, giá WTI đã tăng khoảng 53% và đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2020. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2022, giá WTI chốt phiên vượt mốc 100 USD/thùng.

Từ khóa:

đảo Kharg Donald Trump eo biển Hormuz Iran thế giới Tổng thống Trump

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Chứng khoán Mỹ giảm liền 3 phiên, giá dầu sắp hoàn tất tháng tăng lịch sử

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vốn nhân khẩu vùng biên: Chìa khóa cho kinh tế cửa khẩu bền vững

eMagazine

2

Xăng sinh học “lên ngôi”, các nhà máy ethanol hồi sinh

Thị trường

3

Còn nhiều dư địa để phát triển kinh tế tuần hoàn từ rác thải

Kinh tế xanh

4

Trung Quốc áp đảo nguồn nhân lực AI toàn cầu

Kinh tế số

5

Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực dẫn dắt hoạt động M&A

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy