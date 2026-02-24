Thứ Ba, 24/02/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu không để chậm trễ công việc sau Tết

Hà Lê

24/02/2026, 13:48

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu toàn hệ thống chính trị bắt tay ngay vào công việc sau Tết, khẩn trương đưa các hoạt động trở lại nhịp độ bình thường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TTXVN

Sáng 24/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ chủ động chỉ đạo sớm việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện. Các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chu đáo công tác chuẩn bị và tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết, với tinh thần bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Theo nhận định chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm sâu sắc, kịp thời, nhân văn trong công tác chăm lo Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhân dân cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong các hoạt động chăm lo Tết tại địa phương; trước diện mạo đất nước khang trang, xanh - sạch - đẹp, củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc... đã tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, đảm bảo cho nhân dân đón Tết tươi vui, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn, tạo khí  thế tốt đẹp bước vào năm mới.

Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc; khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại với nhịp độ bình thường, không để chậm trễ.

Các cấp ủy, chính quyền phải tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm. Tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý tháng Giêng là tháng ăn chơi tồn tại trong hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Riêng trong quý 1 năm 2026, Tổng Bí thư đề nghị phải hoàn thành việc quán triệt và triển khai xây dựng, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3 tới.

Bên cạnh đó, hoàn thành các công việc nội dung để tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và hoàn thiện các nội dung chương trình tổ chức thành công kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư yêu cầu phải đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế  - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông các nguồn lực tăng trưởng. Nắm chắc tình hình thị trường lao động, việc làm sau Tết, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, phấn đấu và đạt vượt chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu tháng, đầu quý của năm 2026.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, qua đó duy trì và phát huy khí thế phấn khởi trong toàn xã hội, niềm tin trong nhân dân, để quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026.

Từ khóa:

Bộ Chính trị Chỉ thị 55 Tết Bính Ngọ 2026 Tết 2026 tình hình lao động 2026 tổng bí thư

Đọc thêm

Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, bảo đảm vận động đúng quy định, dân chủ, công khai, bình đẳng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học xã hội là “phần hồn” của phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học xã hội là “phần hồn” của phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, khẳng định vai trò nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn trong hoạch định đường lối, hoàn thiện thể chế và phát triển bền vững; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trao quyền tự chủ, nâng cao chất lượng tư vấn chính sách trong giai đoạn mới.

Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026: Thông điệp hành động cho giai đoạn phát triển mới

Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026: Thông điệp hành động cho giai đoạn phát triển mới

Sáng 24/2 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đánh giá công tác báo chí dịp Tết và định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thông tấn xã Việt Nam là mạch nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thông tấn xã Việt Nam là mạch nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Sáng 24/2, tại Trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, người lao động nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Tổng Bí thư ghi nhận đóng góp của Thông tấn xã Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò cơ quan thông tin chủ lực, mạch nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều ngày 23/2, tại Hà Nội, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, vận động viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch...

