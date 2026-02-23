Chủ tịch Quốc hội: Tập trung cao độ cho 9 nhiệm vụ lớn trong tháng 3/2026
Như Nguyệt
23/02/2026, 14:50
Tại cuộc họp giao ban đầu Xuân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung cao độ các nhiệm vụ lớn, nhấn mạnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sáng 23/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ
tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban đầu Xuân năm mới của lãnh đạo Quốc hội nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng
tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
yêu cầu tập trung cao độ cho 9 nhiệm vụ lớn trong tháng 3/2026.
Thứ nhất, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể
hiện quyền làm chủ của Nhân dân, là tiền đề cho hoạt động của bộ máy nhà nước
trong 5 năm tới, Chủ tịch đề nghị lãnh đạo Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
sát sao, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm,
thực sự là ngày hội của toàn dân.
Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám
sát công tác bầu cử tại địa phương; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh;
không được để xảy ra sai sót về quy trình. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu
rộng, tạo sự đồng thuận xã hội, để người dân hiểu đúng, tham gia đầy đủ và coi
ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.
Thứ hai, khẩn trương, chủ động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất,
Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là kỳ họp có ý nghĩa mở đầu
nhiệm kỳ, quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, nhân sự,
chương trình lập pháp, chương trình giám sát. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội, các Ủy
ban phối hợp chặt chẽ xây dựng chương trình Kỳ họp hợp lý, khoa học; phối hợp với
Văn phòng Đảng ủy Quốc hội tham mưu các cuộc họp giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy
Chính phủ.
Thứ ba, chuẩn bị tốt các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc
hội.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Ủy ban Thường
vụ Quốc hội phiên thứ 55, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm
pháp luật năm 2025; khẩn trương trình ban hành Nghị quyết quy định chi tiết, hướng
dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; hoàn thiện Quy chế
hoạt động đối ngoại của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ.
Thứ tư, triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội
năm 2026. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ
động phối hợp với Bộ Ngoại giao, với Văn phòng Quốc hội tham mưu triển khai hiệu
quả Chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội 2026; tham gia các
đoàn cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phối hợp chuẩn bị đón Đoàn Lãnh đạo
nghị viện các nước thăm Việt Nam; triển khai các Đoàn tham dự các hội nghị đa
phương.
Thứ năm, về công tác của Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng
ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị triển khai nghiêm túc, kịp thời việc thực
hiện kết luận của Lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Quốc hội,
các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thứ sáu, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Kế hoạch
39 của Đảng ủy Quốc hội.
Thứ bảy, xây dựng năm 2026 là “năm nâng cao chất lượng cơ sở”
trong toàn khối cơ quan Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quán triệt và thực
hiện phương châm: “Chủ động từ sớm, chuẩn mực từng việc, hiệu quả đến cùng.”
Các Phó Chủ tịch Quốc hội theo lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo kịp
thời các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội triển khai thực hiện có chất
lượng, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ được phân công; chủ động cho ý kiến chỉ đạo
về những vấn đề phát sinh để tháo gỡ; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng
tâm.
Thứ tám, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn
thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chủ tịch
Quốc hội đề nghị Đảng ủy Quốc hội cần tiếp tục thể chế hóa kịp thời Nghị quyết
Đại hội XIV; hoàn thiện Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ khóa XVI; triển khai
nghiêm các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giám sát chặt
chẽ việc phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính. Hoạt động giám
sát phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.
Thứ chín, tiếp tục phục vụ chu đáo, hiệu quả hoạt động của
Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, tập trung vào các hoạt động kiểm
tra, giám sát bầu cử.
"Năm 2026 là năm bản lề mở đầu nhiệm kỳ mới. Ngay từ những
tháng đầu năm, chúng ta phải tạo được chuyển động mạnh mẽ, nêu cao tinh thần
trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất
lượng tham mưu; chủ động phối hợp, trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ,
rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, hành động hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu
của năm mới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
09:32, 23/12/2025
Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
08:16, 16/12/2025
Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ tư Hội đồng Bầu cử quốc gia
Thủ tướng làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai các nghị quyết chiến lược
Sáng 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm
Ngày 23/2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố kiểm tra công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội – Chi nhánh số 3 và phường Hoàn Kiếm, yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời ngay từ đầu năm.
Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026
Thủ tướng khẳng định cả nước đã đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh và nghĩa tình, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ; đồng thời phục vụ hiệu quả chuyến công tác đối ngoại quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hoa Kỳ.
Giảm gần 30% số vụ tai nạn dịp Tết, Thủ tướng yêu cầu siết chặt an toàn giao thông cuối kỳ nghỉ
Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các lực lượng đã kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trong 8 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm và không để ùn tắc kéo dài trong ngày cuối kỳ nghỉ và mùa lễ hội xuân...
Việt Nam khẳng định hợp tác minh bạch về thuế với EU
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhằm bảo đảm minh bạch, hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, đồng thời sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Liên minh châu Âu.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: