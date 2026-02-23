Chủ tịch Quốc hội: Tập trung cao độ cho 9 nhiệm vụ lớn trong tháng 3/2026

Tại cuộc họp giao ban đầu Xuân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung cao độ các nhiệm vụ lớn, nhấn mạnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 23/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban đầu Xuân năm mới của lãnh đạo Quốc hội nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung cao độ cho 9 nhiệm vụ lớn trong tháng 3/2026.

Thứ nhất, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, là tiền đề cho hoạt động của bộ máy nhà nước trong 5 năm tới, Chủ tịch đề nghị lãnh đạo Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại địa phương; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; không được để xảy ra sai sót về quy trình. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận xã hội, để người dân hiểu đúng, tham gia đầy đủ và coi ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Thứ hai, khẩn trương, chủ động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là kỳ họp có ý nghĩa mở đầu nhiệm kỳ, quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, nhân sự, chương trình lập pháp, chương trình giám sát. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội, các Ủy ban phối hợp chặt chẽ xây dựng chương trình Kỳ họp hợp lý, khoa học; phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Quốc hội tham mưu các cuộc họp giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ.

Thứ ba, chuẩn bị tốt các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phiên thứ 55, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; khẩn trương trình ban hành Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; hoàn thiện Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Quốc hội.

Thứ tư, triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2026. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, với Văn phòng Quốc hội tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội 2026; tham gia các đoàn cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phối hợp chuẩn bị đón Đoàn Lãnh đạo nghị viện các nước thăm Việt Nam; triển khai các Đoàn tham dự các hội nghị đa phương.

Thứ năm, về công tác của Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị triển khai nghiêm túc, kịp thời việc thực hiện kết luận của Lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Quốc hội, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ sáu, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Kế hoạch 39 của Đảng ủy Quốc hội.

Thứ bảy, xây dựng năm 2026 là “năm nâng cao chất lượng cơ sở” trong toàn khối cơ quan Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quán triệt và thực hiện phương châm: “Chủ động từ sớm, chuẩn mực từng việc, hiệu quả đến cùng.”

Các Phó Chủ tịch Quốc hội theo lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo kịp thời các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội triển khai thực hiện có chất lượng, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ được phân công; chủ động cho ý kiến chỉ đạo về những vấn đề phát sinh để tháo gỡ; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ tám, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy Quốc hội cần tiếp tục thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV; hoàn thiện Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ khóa XVI; triển khai nghiêm các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giám sát chặt chẽ việc phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính. Hoạt động giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Thứ chín, tiếp tục phục vụ chu đáo, hiệu quả hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, tập trung vào các hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử.

"Năm 2026 là năm bản lề mở đầu nhiệm kỳ mới. Ngay từ những tháng đầu năm, chúng ta phải tạo được chuyển động mạnh mẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng tham mưu; chủ động phối hợp, trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, hành động hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.