Tổng Bí thư: Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục là lực lượng tiên phong mở đường cho dân tộc tiến lên mạnh mẽ

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 6/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng và các đơn vị liên quan đã tổ chức Hội nghị gặp mặt 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên cả nước.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương và TP. Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã thống nhất đánh giá, trong tất cả thời kỳ, giai đoạn lịch sử của đất nước, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đồng hành cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chiến đấu, lao động, sáng tạo trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng, phát triển đất nước.

Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, về nhiều mặt, góp phần định hình và thúc đẩy sự phát triển của đất nước toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục là lực lượng tiên phong mở đường cho dân tộc tiến lên mạnh mẽ - Ảnh: TTXVN Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, những người đã và đang góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc bằng trí tuệ, tâm huyết, tài năng và cống hiến không mệt mỏi của mình, những người đã góp phần làm rạng hơn “hào khí Thăng Long” trong gần một thế kỷ qua.

Tổng Bí thư khẳng định, trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ luôn là lực lượng tiên phong trong việc khai sáng dân trí, xây dựng lý luận cách mạng và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn.

Các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu đã truyền bá những tư tưởng yêu nước, tiến bộ và cách mạng, tinh thần khoa học, tạo tiền đề quan trọng cho phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. 80 năm qua, bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam cũng đều in đậm dấu ấn và sự đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học. Đó là những người anh dũng trong chiến đấu, bền bỉ trong sáng tạo, tiên phong trong đổi mới và tận hiến trong xây dựng đất nước...

Tổng Bí thư chia sẻ, đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay là nhờ truyền thống 4.000 năm văn hiến của dân tộc được hội tụ, kết tinh trong 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm đổi mới; nhờ sự đồng lòng, hưởng ứng, sự lao động miệt mài, cống hiến của hàng triệu triệu tầng lớp nhân dân lao động, trong đó có lực lượng trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Đảng, Nhà nước ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, luôn luôn coi trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là mạch nguồn cho sự trường tồn của đất nước, là nguyên khí quốc gia.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt - Ảnh: TTXVN Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư biểu dương, ghi nhận, tri ân và hy vọng vào những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đặc biệt kể từ khi có Đảng, có Bác Hồ lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta.

Tại hội nghị gặp mặt, Tổng Bí thư đã thông báo về tình hình đất nước, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra: Phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao; lắng nghe ý kiến đóng góp của các đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong một thế giới đầy biến động, giữ vững mục tiêu hiện nay là duy trì hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là một yêu cầu rất cao, rất cấp bách. Để hoàn thành mục tiêu này, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, toàn dân cần hưởng ứng mạnh mẽ, trong đó cần sự chung tay góp sức của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và các văn nghệ sĩ.

Tổng Bí thư khẳng định, trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ luôn là lực lượng tiên phong trong việc khai sáng dân trí, xây dựng lý luận cách mạng và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn - Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta đang sống trong một thời đại mà tri thức là nguồn lực quan trọng bậc nhất của sự phát triển, là “năng lượng mới” của thế kỷ XXI. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo… đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội. Nếu không kịp thời thích ứng, tiếp nhận và làm chủ, chúng ta sẽ bị tụt hậu.

Do vậy, hơn lúc nào hết, vai trò của các nhà khoa học, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thắp sáng ngọn đuốc tri thức và sáng tạo, càng trở nên then chốt. Các đồng chí không chỉ là những “kỹ sư tâm hồn”, những “kiến trúc sư của tương lai”, những người thể hiện “tiềm năng con người Việt Nam” mà còn là người giữ lửa, lan tỏa giá trị Việt, tinh thần Việt, bản sắc Việt trong một thế giới đầy cạnh tranh và chuyển động.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, Tổng Bí thư yêu cầu, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần đồng hành cùng Đảng, cùng nhân dân, phát huy cao nhất trí tuệ, phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước để nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước; tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, như khoa học công nghệ, giáo dục- đào tạo, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn…

Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư đề nghị, tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên số, thời đại mới. Văn nghệ sĩ cần là những chiến sĩ trên mặt trận tinh thần, không ngừng sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ, có sức lan tỏa, truyền cảm hứng, nâng tầm tâm hồn con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập như hiện nay.

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần thể hiện tinh thần dấn thân vì công việc, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng và phản biện chính sách trên tinh thần khoa học, nhân văn, dân tộc.

Trí thức không chỉ là người nghiên cứu, giảng dạy, mà còn là người sáng tạo, bổ sung tri thức và đạo lý, góp phần định hình đường lối phát triển của đất nước trên tinh thần vì nước, vì dân, vì sự trường tồn của dân tộc; tích cực kết nối, lan tỏa tri thức, kinh nghiệm, giá trị tới thế hệ trẻ. Hãy trao truyền không chỉ kiến thức mà cả tinh thần dân tộc, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, lòng nhân ái cho lớp kế cận. Đây là cách thiết thực nhất để những giá trị tốt đẹp được phát huy và “sống mãi trong sự nghiệp dân tộc”.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ - Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư đề nghị, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trung thực, khoa học, cách mạng, trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, thật giả lẫn lộn, nhiều sự kiện, vụ việc được ngụy tạo bằng công nghệ, bằng trí tuệ nhân tạo thì phẩm chất của trí thức càng trở nên quan trọng. Sự chính trực, trung thực và tử tế là tấm khiên bảo vệ chân lý, bảo vệ con người, giúp cho xã hội lành mạnh, phát triển.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy tài năng, sức sáng tạo và cống hiến cho đất nước, Tổng Bí thư tin tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, là ngọn lửa mở đường cho dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, vững chắc, tự tin bước vào tương lai.