Trang chủ Thị trường

Tổng công ty VEAM: Nền tảng thành công 2025 tạo sức bật mới

Thu Hà

09/01/2026, 08:00

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) đã có một năm 2025 thành công khi hoạt thành vượt kế hoạch kết quả kinh doanh. Đặc biệt năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên sau nhiều năm, toàn bộ các công ty con của VEAM đều có lãi. Nhiều đơn vị công nghiệp hỗ trợ, linh kiện tiếp tục giữ vai trò trụ cột tăng trưởng. Đây là động lực vững chắc để Tổng công ty xác lập kế hoạch tăng trưởng mới đầy tham vọng.

Giá dầu Nga giảm: Vì sao không đáng lo?

Giá dầu Nga giảm: Vì sao không đáng lo?

Trước những biến động gần đây của giá dầu Nga trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và các lệnh trừng phạt kéo dài, Liên minh các nhà công nghiệp dầu khí Nga cho rằng không có cơ sở để bi quan.

Kiểm soát ô nhiễm không khí: Triển khai đồng bộ giải pháp cấp bách và lâu dài

Kiểm soát ô nhiễm không khí: Triển khai đồng bộ giải pháp cấp bách và lâu dài

Ô nhiễm không khí tại nhiều đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, với bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm từng bước kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí...

May 10 phấn đấu trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

May 10 phấn đấu trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tổng Công ty May 10 là đơn vị tiên phong trong “Chuyển đổi kép” xanh và số. Việc đầu tư vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa, năng lượng sạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nhà máy xanh giúp tăng 52% năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường EU và Mỹ, khẳng định uy tín của dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm theo đà đi xuống của thị trường thế giới

Giá xăng dầu tiếp tục giảm theo đà đi xuống của thị trường thế giới

Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 8/1 tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, xăng RON95-III giảm 357 đồng/lít, E5RON92 giảm 205 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 135 đồng/lít - 194 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…

Bộ Công Thương “thúc” tiến độ các dự án điện trong quy hoạch, gắn trách nhiệm chủ đầu tư

Bộ Công Thương “thúc” tiến độ các dự án điện trong quy hoạch, gắn trách nhiệm chủ đầu tư

Bộ Công Thương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, đưa nhiều công trình vào vận hành sớm hơn từ 3–6 tháng so với quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời xác lập rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh cung ứng điện giai đoạn tới…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy