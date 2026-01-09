Tổng công ty VEAM: Nền tảng thành công 2025 tạo sức bật mới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 09/01/2026
Thu Hà
09/01/2026, 08:00
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) đã có một năm 2025 thành công khi hoạt thành vượt kế hoạch kết quả kinh doanh. Đặc biệt năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên sau nhiều năm, toàn bộ các công ty con của VEAM đều có lãi. Nhiều đơn vị công nghiệp hỗ trợ, linh kiện tiếp tục giữ vai trò trụ cột tăng trưởng. Đây là động lực vững chắc để Tổng công ty xác lập kế hoạch tăng trưởng mới đầy tham vọng.
Trước những biến động gần đây của giá dầu Nga trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và các lệnh trừng phạt kéo dài, Liên minh các nhà công nghiệp dầu khí Nga cho rằng không có cơ sở để bi quan.
Ô nhiễm không khí tại nhiều đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, với bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm từng bước kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí...
Tổng Công ty May 10 là đơn vị tiên phong trong “Chuyển đổi kép” xanh và số. Việc đầu tư vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa, năng lượng sạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nhà máy xanh giúp tăng 52% năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường EU và Mỹ, khẳng định uy tín của dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 8/1 tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, xăng RON95-III giảm 357 đồng/lít, E5RON92 giảm 205 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 135 đồng/lít - 194 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Bộ Công Thương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, đưa nhiều công trình vào vận hành sớm hơn từ 3–6 tháng so với quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời xác lập rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh cung ứng điện giai đoạn tới…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: