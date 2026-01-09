Tổng công ty VEAM: Nền tảng thành công 2025 tạo sức bật mới

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) đã có một năm 2025 thành công khi hoạt thành vượt kế hoạch kết quả kinh doanh. Đặc biệt năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên sau nhiều năm, toàn bộ các công ty con của VEAM đều có lãi. Nhiều đơn vị công nghiệp hỗ trợ, linh kiện tiếp tục giữ vai trò trụ cột tăng trưởng. Đây là động lực vững chắc để Tổng công ty xác lập kế hoạch tăng trưởng mới đầy tham vọng.