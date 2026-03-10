GE Vernova đầu tư khoảng 200 triệu USD xây dựng nhà máy mới tại Hải Phòng
Hoàng An
10/03/2026, 17:21
Nhà máy mới sẽ sản xuất máy biến áp công suất lớn, chủ yếu phục vụ các dự án truyền tải điện cao áp một chiều HVDC…
Tại
Hội nghị Năng lượng Kiến tạo Đổi thay của GE Vernova diễn ra ngày 10/3, GE
Vernova đã công bố kế hoạch đầu tư cơ sở sản xuất giải pháp lưới điện tại Việt
Nam.
Cụ
thể, công tysẽ đầu tư khoảng 200 triệu USD nhằm mở rộng năng lực sản xuất
thông qua việc xây dựng nhà máy mới tại Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu về hạ tầng
phục vụ xu thế điện khí hóa toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng
tiếp tục gia tăng.
Nhà
máy mới sẽ sản xuất máy biến áp công suất lớn, chủ yếu phục vụ các dự án truyền
tải điện cao áp một chiều HVDC, bên cạnh các cơ sở sản xuất máy biến áp HVDC hiện
có của GE Vernova tại Stafford (Vương quốc Anh) và Ấn Độ.
Công
nghệ này giúp truyền tải điện hiệu quả trên đường dài và đảm bảo lưới điện vận
hành trơn tru, an toàn, đáng tin cậy. Nhà máy Hải Phòng sẽ được triển khai theo
từng giai đoạn và dự kiến đi vào vận hành đầy đủ vào năm 2028.
Khi
hoạt động, cơ sở này dự kiến sẽ sản xuất thiết bị điện quan trọng ở quy mô lớn,
phục vụ danh mục toàn cầu của GE Vernova, với trọng tâm chính là đáp ứng nhu cầu
ngày càng tăng của khu vực.
Ông
Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Toàn cầu của GE Vernova
cho biết: Việt Nam nổi lên như một
trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á, với sự chuyển đổi mạnh
mẽ và đầy tham vọng trong hệ thống năng lượng. Từ việc cung cấp công nghệ HA
cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 & 4 – nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt
Nam, đến việc xây dựng năng lực sản xuất hệ thống truyền tải điện cao áp một
chiều HVDC nhằm phục vụ nhu cầu điện khí hóa ngày càng tăng của khu vực, những
gì chúng tôi đang đóng góp vươn xa ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các khoản đầu tư
này góp phần củng cố chuỗi cung ứng, phát triển kỹ năng và năng lực công nghiệp
trong nước, đồng thời đặt nền tảng để cung cấp năng lượng cho các nền kinh tế
trên khắp châu Á và xa hơn nữa.
THÚC
ĐẨY CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM
Với
chủ đề “Thúc đẩy Việt Nam hiện thực
hóa tầm nhìn”, hội nghị nhấn mạnh vai trò của ngành điện Việt Nam trong
bức tranh toàn cảnh về tương lai năng lượng châu Á. Các phiên thảo luận tập
trung vào giai đoạn triển khai tiếp theo của Quy hoạch điện 8 điều chỉnh – từ việc tăng cường năng lực
nội địa, thúc đẩy tích hợp chuỗi cung ứng, đến nâng cao tính linh hoạt của hệ
thống nhằm đáp ứng cơ cấu nguồn điện ngày càng đa dạng hơn. Đồng thời, sự kiện
cũng giới thiệu những cập nhật mới nhất trong công nghệ phát và truyền tải điện,
cùng bài học thực tiễn từ những thị trường năng lượng hàng đầu thế giới.
Phát
biểu Hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, khẳng định cam
kết của Việt Nam trong việc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng, đồng thời
nhấn mạnh ưu tiên đáp ứng nhu cầu điện đang không ngừng tăng song hành với mục
tiêu phát triển kinh tế bền vững dài hạn.
Tại
sự kiện, GE Vernova cũng đã công bố các cột mốc quan trọng khác.
Cụ
thể, GE Vernova đã đưa vào vận hành thương mại Nhà máy Nhơn Trạch 3 & 4 của
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) với tổng công suất 1,6 GW.
Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ tuabin khí HA và cũng là
nhà máy đầu tiên vận hành bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Nhà máy ứng dụng
công nghệ 9HA.02, có khả năng cung cấp 1,6 GW điện cho mạng lưới quốc gia. Dự
án được kỳ vọng sẽ nâng cao độ tin cậy và tính ổn định của hệ thống điện, tạo nền
tảng thuận lợi cho việc tích hợp nhiều nguồn năng lượng tái tạo.
Bên
cạnh đó, PV Power cũng lựa chọn GE Vernova cung cấp tuabin khí 9HA.02 và máy
phát điện H78 cho Nhà máy điện khí LNG sắp tới tại Việt Nam. Theo thỏa thuận được
ký kết ngày 10/03/2026, hai tuabin khí và máy phát điện sẽ được ưu tiên bàn
giao trong năm 2029 để phục vụ dự án năng lượng LNG Quỳnh Lập với tổng công suất
lắp đặt khoảng 1,6 GW. Hai bên cũng sẽ tiếp tục trao đổi về khả năng cung cấp
thêm các tổ máy trong thời gian tới. Dự án Quỳnh Lập là một trong những dự án
trọng điểm được PV Power ưu tiên triển khai và đưa vào vận hành trong giai đoạn
2025–2030.
Ngoài
ra, công ty CP năng lượng VinEnergo của tập đoàn Vingroup cũng lựa chọn GE
Vernova cung cấp hai tuabin khí 9HA.02 và hai máy phát điện H78 cho nhà máy điện
khí LNG Hải Phòng, với tổng công suất hơn 1,6 GW. Bên cạnh việc bổ sung nguồn
cung điện cho Hải Phòng và lưới điện quốc gia, nhà máy còn được kỳ vọng tạo động
lực thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao theo xu hướng tăng trưởng
xanh và bền vững.
GE
Vernova cũng sẽ cung cấp hơn 1,6 GW công suất cho dự án Nhà máy điện LNG Quảng
Trạch II của EVN tại tỉnh Quảng Trị. Đối với nhà máy điện khí mới này, GE
Vernova dự kiến cung cấp hai tuabin khí 9HA.02 và hai máy phát điện H78. Nhà
máy đặt mục tiêu đi vào vận hành chính thức vào năm 2030.
Trước
đó, Quảng Trạch II được thiết kế là nhà máy nhiệt điện than với công suất 1,2
GW. Việc chuyển đổi từ than sang LNG đã được Chính phủ phê duyệt theo Chiến lược
phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030. Dự án này đánh dấu bước mở
rộng đáng kể về công suất điện khí và thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ than
sang khí tại Việt Nam.
GE
Vernova và EVN cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ không ràng buộc nhằm tìm kiếm
các lĩnh vực hợp tác và cơ hội tiềm năng liên quan đến công nghệ HVDC theo định
hướng của Quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Thông qua hợp tác này, hai bên sẽ nghiên cứu cách
các giải pháp HVDC – với khả năng truyền tải khối lượng lớn điện năng hiệu quả
trong đường dài - có thể hỗ trợ phát triển hạ tầng truyền tải điện của Việt Nam
trong tương lai.
Các
thiết bị của GE Vernova hiện cung cấp khoảng 30% tổng nhu cầu điện của Việt
Nam, với hơn 1.100 nhân viên làm việc tại 9 cơ sở hoạt động khác nhau trên cả
nước. GE Vernova cung cấp dịch vụ cho các khách hàng toàn cầu thông qua mạng lưới
sản xuất và sửa chữa trên khắp thế giới, bao gồm Trung tâm dịch vụ Phú Mỹ và
Nhà máy sản xuất lò hơi thu hồi nhiệt (HRSG) Dung Quất ngay tại Việt Nam.
