Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ Áo – Việt Nam

Như Quỳnh

10/03/2026, 17:19

Điểm nhấn của chương trình là 5 startup tiêu biểu đến từ Áo mang đến các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, y tế và năng lượng bền vững tại Việt Nam…

Sự kiện “Khởi động 2026: Kết nối khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Áo – Việt Nam” được tổ chức ngày 9/3 - Ảnh: Như Quỳnh.
Sự kiện “Khởi động 2026: Kết nối khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Áo – Việt Nam” được tổ chức ngày 9/3 - Ảnh: Như Quỳnh.

Ngày 9/3, sự kiện “Khởi động 2026: Kết nối khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Áo – Việt Nam” đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB), mở đầu chuỗi hoạt động hợp tác giữa hai hệ sinh thái khởi nghiệp trong năm 2026.

Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, SIHUB phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Việt Nam và Mạng lưới Vườn ươm Toàn cầu Áo (GIN Austria) tổ chức, nhằm kết nối các startup Áo với hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố, qua đó tìm kiếm cơ hội thử nghiệm giải pháp công nghệ, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường.

Điểm nhấn của sự kiện là sự tham gia của 5 startup tiêu biểu đến từ Áo, giới thiệu các giải pháp công nghệ có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, y tế và năng lượng bền vững. Bên cạnh đó, các phiên thảo luận cũng tập trung vào chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các mô hình đồng ươm tạo và tăng cường kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước.

Thông qua chương trình, các bên kỳ vọng tạo nền tảng hợp tác lâu dài, giúp startup Áo và Việt Nam tiếp cận thị trường của nhau hiệu quả hơn, đồng thời thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Philipp Agathonos, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Áo tại Việt Nam, cho biết hai nước đang có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ nhất là an ninh mạng. Hiện khuôn khổ hợp tác thể chế giữa Austrian Development Agency thuộc Bộ Tài chính Áo và Vietnam National Cyber Security Association đã được thiết lập, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức từ khu vực công đến doanh nghiệp và các tổ chức tài chính. Hai bên đang xem xét xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng cũng như tổ chức các cuộc diễn tập an ninh mạng quy mô quốc gia.

Phía Áo hiện cũng làm việc với một số đối tác công nghệ, trong đó có FPT Corporation, nhằm tìm kiếm khả năng hỗ trợ tài chính cho các chương trình này. Theo ông Philipp Agathonos, những sáng kiến này có thể tạo thêm cơ hội cho các startup trong lĩnh vực an ninh mạng tham gia phát triển và thử nghiệm giải pháp.

Thứ hai là đường sắt thông minh. Áo hiện là một trong những quốc gia có mức đầu tư cho đường sắt cao nhất châu Âu và sở hữu nhiều kinh nghiệm trong phát triển hệ thống này. Bên cạnh hạ tầng, hệ sinh thái đường sắt còn bao gồm các lĩnh vực liên quan như năng lượng, logistics, nguồn nhân lực và các giải pháp phát triển bền vững.

Đáng chú ý, hệ thống đường sắt Áo có khả năng tự chủ năng lượng, khi phần lớn điện năng được ngành đường sắt tự sản xuất thay vì phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Theo ông Philipp Agathonos, đây là mô hình đáng tham khảo đối với các quốc gia đang hướng tới phát triển hạ tầng giao thông bền vững.

Ngoài ra, phía Áo cũng bày tỏ quan tâm đến các lĩnh vực hợp tác như thành phố thông minh và giao thông đô thị, đồng thời chú ý tới một số giải pháp sáng tạo do startup Việt Nam giới thiệu tại sự kiện, bao gồm công nghệ xử lý nước thải và kiểm soát muỗi trong khu dân cư.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cho biết mục tiêu của các chương trình hợp tác là hỗ trợ startup hai nước tiếp cận thị trường của nhau thông qua mạng lưới chuyên gia, tư vấn pháp lý và hệ sinh thái hỗ trợ địa phương. Các chương trình tuyển chọn và ươm tạo như Innovation Quest, GIC hay Govstar được kỳ vọng sẽ trở thành kênh quan trọng giúp startup quốc tế tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên GIN Austria hợp tác với SIHUB nhằm kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa hai nước. Trong thời gian tới, hai bên kỳ vọng mở rộng hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo thông qua các chương trình như GO AUSTRIA (dành cho startup Việt Nam tiếp cận thị trường Áo) và GO ASIA (đưa startup Áo đến tìm hiểu và phát triển tại khu vực Đông Nam Á).

Theo báo cáo của StartupBlink năm 2025, TP. Hồ Chí Minh hiện đứng thứ 110 trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, nằm trong Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á và chiếm khoảng 50% tổng số startup của cả nước.

Các dự án khởi nghiệp tại thành phố cũng đang chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ chuyên sâu. Hiện TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai Đông Nam Á và nằm trong Top 30 toàn cầu về blockchain, đồng thời thúc đẩy mạnh các lĩnh vực như fintech, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ y tế (medtech) và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi cho việc thử nghiệm và triển khai các giải pháp công nghệ quốc tế.

“Ông lớn” pin Hàn Quốc rót 250 triệu USD, chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tiên

14:43, 07/03/2026

“Ông lớn” pin Hàn Quốc rót 250 triệu USD, chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tiên

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng

16:04, 05/03/2026

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng

Việt Nam là đối tác quan trọng trong hợp tác AI của Hàn Quốc

09:33, 05/03/2026

Việt Nam là đối tác quan trọng trong hợp tác AI của Hàn Quốc

Từ khóa:

an ninh mạng Áo blockchain công nghệ kinh tế số TP.HCM

Đọc thêm

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Ngay sau phát biểu của ông Donald Trump rằng cuộc xung đột tại Iran đang tiến gần đến hồi kết, hàng loạt đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether bắt đầu tăng giá...

Trong tháng 2/2026, tốc độ mạng 5G của cả ba nhà mạng Việt Nam đều giảm nhẹ

Trong tháng 2/2026, tốc độ mạng 5G của cả ba nhà mạng Việt Nam đều giảm nhẹ

Trong tháng 2 vừa qua, chất lượng mạng di động 5G của cả ba nhà mạng gồm VNPT, Viettel, MobiFone đều ghi nhận tốc độ giảm nhẹ...

Công an TP. Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng

Công an TP. Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng

Trung tâm Tác chiến an ninh mạng được tổ chức theo mô hình giám sát và phản ứng an ninh mạng tập trung, ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ hiện đại cho phép theo dõi hệ thống mạng, hệ thống thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo thời gian thực…

9/11 nhà sáng lập đã rời OpenAI

9/11 nhà sáng lập đã rời OpenAI

OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, đang cho thấy những rạn nứt nội bộ nghiêm trọng, hàng loạt nhà nghiên cứu và lãnh đạo chủ chốt, trong đó có cả các đồng sáng lập, mới đây đã lần lượt rời công ty...

Foxconn rót thêm 39 triệu USD vào Việt Nam

Foxconn rót thêm 39 triệu USD vào Việt Nam

Tính đến cuối tháng 2, vốn điều lệ của Công ty TNHH Precision Technology Component Fulian là 381,4 triệu USD...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy