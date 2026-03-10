Mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ Áo – Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình là 5 startup tiêu biểu đến từ Áo mang đến các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, y tế và năng lượng bền vững tại Việt Nam…

Ngày 9/3, sự kiện “Khởi động 2026: Kết nối khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Áo – Việt Nam” đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB), mở đầu chuỗi hoạt động hợp tác giữa hai hệ sinh thái khởi nghiệp trong năm 2026.

Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, SIHUB phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Việt Nam và Mạng lưới Vườn ươm Toàn cầu Áo (GIN Austria) tổ chức, nhằm kết nối các startup Áo với hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố, qua đó tìm kiếm cơ hội thử nghiệm giải pháp công nghệ, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường.

Điểm nhấn của sự kiện là sự tham gia của 5 startup tiêu biểu đến từ Áo, giới thiệu các giải pháp công nghệ có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, y tế và năng lượng bền vững. Bên cạnh đó, các phiên thảo luận cũng tập trung vào chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các mô hình đồng ươm tạo và tăng cường kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước.

Thông qua chương trình, các bên kỳ vọng tạo nền tảng hợp tác lâu dài, giúp startup Áo và Việt Nam tiếp cận thị trường của nhau hiệu quả hơn, đồng thời thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Philipp Agathonos, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Áo tại Việt Nam, cho biết hai nước đang có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ nhất là an ninh mạng. Hiện khuôn khổ hợp tác thể chế giữa Austrian Development Agency thuộc Bộ Tài chính Áo và Vietnam National Cyber Security Association đã được thiết lập, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức từ khu vực công đến doanh nghiệp và các tổ chức tài chính. Hai bên đang xem xét xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng cũng như tổ chức các cuộc diễn tập an ninh mạng quy mô quốc gia.

Phía Áo hiện cũng làm việc với một số đối tác công nghệ, trong đó có FPT Corporation, nhằm tìm kiếm khả năng hỗ trợ tài chính cho các chương trình này. Theo ông Philipp Agathonos, những sáng kiến này có thể tạo thêm cơ hội cho các startup trong lĩnh vực an ninh mạng tham gia phát triển và thử nghiệm giải pháp.

Thứ hai là đường sắt thông minh. Áo hiện là một trong những quốc gia có mức đầu tư cho đường sắt cao nhất châu Âu và sở hữu nhiều kinh nghiệm trong phát triển hệ thống này. Bên cạnh hạ tầng, hệ sinh thái đường sắt còn bao gồm các lĩnh vực liên quan như năng lượng, logistics, nguồn nhân lực và các giải pháp phát triển bền vững.

Đáng chú ý, hệ thống đường sắt Áo có khả năng tự chủ năng lượng, khi phần lớn điện năng được ngành đường sắt tự sản xuất thay vì phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Theo ông Philipp Agathonos, đây là mô hình đáng tham khảo đối với các quốc gia đang hướng tới phát triển hạ tầng giao thông bền vững.

Ngoài ra, phía Áo cũng bày tỏ quan tâm đến các lĩnh vực hợp tác như thành phố thông minh và giao thông đô thị, đồng thời chú ý tới một số giải pháp sáng tạo do startup Việt Nam giới thiệu tại sự kiện, bao gồm công nghệ xử lý nước thải và kiểm soát muỗi trong khu dân cư.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cho biết mục tiêu của các chương trình hợp tác là hỗ trợ startup hai nước tiếp cận thị trường của nhau thông qua mạng lưới chuyên gia, tư vấn pháp lý và hệ sinh thái hỗ trợ địa phương. Các chương trình tuyển chọn và ươm tạo như Innovation Quest, GIC hay Govstar được kỳ vọng sẽ trở thành kênh quan trọng giúp startup quốc tế tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên GIN Austria hợp tác với SIHUB nhằm kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa hai nước. Trong thời gian tới, hai bên kỳ vọng mở rộng hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo thông qua các chương trình như GO AUSTRIA (dành cho startup Việt Nam tiếp cận thị trường Áo) và GO ASIA (đưa startup Áo đến tìm hiểu và phát triển tại khu vực Đông Nam Á).

Theo báo cáo của StartupBlink năm 2025, TP. Hồ Chí Minh hiện đứng thứ 110 trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, nằm trong Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á và chiếm khoảng 50% tổng số startup của cả nước.

Các dự án khởi nghiệp tại thành phố cũng đang chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ chuyên sâu. Hiện TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai Đông Nam Á và nằm trong Top 30 toàn cầu về blockchain, đồng thời thúc đẩy mạnh các lĩnh vực như fintech, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ y tế (medtech) và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi cho việc thử nghiệm và triển khai các giải pháp công nghệ quốc tế.