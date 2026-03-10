Doanh nghiệp Việt trước nỗi lo về thách thức từ căng thẳng tại Trung Đông
Phan Dương
10/03/2026, 17:19
Đa phần các doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report đều đánh giá rằng căng thẳng tại Trung Đông trong những tháng đầu năm 2026 đã cho thấy rủi ro địa chính trị không còn là kịch bản xa vời mà đang tác động trực tiếp đến vấn đề năng lượng, chuỗi cung ứng và tâm lý thị trường, có thể làm chệch mục tiêu tăng trưởng trong năm nay...
Ngày 10/3/2026, Vietnam Report phối hợp cùng Báo
VietNamNet công bố Bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng
nhanh nhất Việt Nam năm 2026. Trong khuôn khổ sự kiện này, Vietnam Report cũng công bố kết quả khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp FAST500 nhằm phác họa những yếu tố quan trọng đóng
góp cho sự tăng trưởng và định hướng hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian
tới...
Kết quả khảo sát cho thấy các dự báo của doanh nghiệp về tăng trưởng GDP năm 2026
có mức phân tán khá lớn: 22,9% doanh nghiệp dự báo tăng trưởng dưới 7,5%và 20,0% tin rằng nền kinh tế có thể đạt mức
tăng trưởng tham vọng từ 10% trở lên trong năm nay.
Sự khác biệt này đến từ sự
chênh lệch trong kết quả kinh doanh thực tế giữa các doanh nghiệp, songcũngphản ánh bối cảnh năm 2026 phụ thuộc vào nhiều biến số, trong đó có căng thẳng thương mại, biến động địa chính trị
toàncầu…
THÁCH THỨC LỚN NHẤT ĐẾN TỪ BIẾN ĐỘNG CHÍNH TRỊ TẠI TRUNG ĐÔNG
Theo kết quả khảo sát
của Vietnam Report, 74,1% số doanh nghiệp đánh giá đây là thách thức lớn nhất
có thể làm chệch hướng tăng trưởng trong năm 2026.Trong một nền kinh tế hội nhập sâu như Việt Nam, bất ổn địa
chính trị có thể nhanh chóng truyền dẫn vào hoạt động kinh doanh thông qua đơn
hàng xuất khẩu, chi phí logistics, dòng vốn và tỷ giá.
Điều này buộc doanh nghiệp phải tăng cường quản
trị rủi ro và điều chỉnh kế hoạch chi phí, trong khi ở cấp độ vĩ mô, các nhà hoạch
định chính sách cũng phải thận trọng hơn trong điều hành giá cả, tỷ giá và lãi
suất. Tăng trưởng vì thế không chỉ là bài toán mở rộng quy mô, mà là bài toán
phân bổ nguồn lực trong điều kiện xác suất của các cú sốc ngày càng cao.
Thách thức
lớn thứ hai mà
các doanh nghiệp phải đối mặt trong năm nay là biến động giá năng lượng và
nguyên vật liệu đầu vào (70,4% số doanh nghiệp bình chọn). Nếu bất ổn toàn cầu
là nguyên nhân, thì chi phí chính là kênh truyền dẫn trực tiếp đến doanh nghiệp.
Áp lực chi phí vẫn là mối quan tâm thường trực, đặc biệt khi biên lợi nhuận của
nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn tương đối mỏng, chỉ một biến động nhỏ về giá đầu
vào cũng có thể làm suy giảm đáng kể hiệu quả kinh doanh.
Sự
kết hợp giữa bất ổn địa chính trị và biến động giá đầu vào hàm ý rằng rủi ro
bên ngoài có xu hướng lan truyền nhanh vào chi phí sản xuất trong nước, làm gia
tăng tính bất định trong hoạch định kế hoạch kinh doanh.
Đáng chú ý, khoảng một
phần ba doanh nghiệp cho biết áp lực pháp lý và yêu cầu tuân thủ các quy định mới
là một thách thức đáng kể. Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật
liên tục được điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hoàn thiện
môi trường kinh doanh.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, độ trễ giữa việc ban
hành luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có thể khiến doanh nghiệp cần thêm
thời gian để nắm bắt và thích ứng. Điều này đôi khi tạo ra tâm lý thận trọng, đặc
biệt với những quy định mới liên quan đến thuế hay mô hình kinh doanh, khi
doanh nghiệp chọn dừng lại “nghe ngóng”, theo dõi kỹ hơn trước khi đưa ra các
quyết định đầu tư hoặc mở rộng hoạt động.
Mặc dù vậy, đánh giá
tổng thể của cộng đồng doanh nghiệp vẫn ghi nhận những chuyển biến tích cực
trong quá trình hoàn thiện thể chế và cải cách môi trường kinh doanh, dù mức độ
cải thiện chủ yếu mang tính từng phần hơn là đột phá.
So với cùng kỳ năm trước,
60,1% doanh nghiệp cho rằng khung pháp lý đã được cải thiện ở một số khía cạnh,
25,0% đánh giá có sự cải thiện rõ rệt trong khi 8,6% cho rằng khung pháp lý
chưa có thay đổi đáng kể và 6,3% nhận định có xu hướng phức tạp hơn, phản ánh một
bộ phận vẫn gặp khó khăn trong quá trình tuân thủ hoặc thích ứng với quy định mới.
Những con số này cho thấy xu hướng chung vẫn khả
quan, đồng thời, phản ánh rằng quá trình hoàn thiện thể chế vẫn đang tiếp tục và cần
thêm thời gian để các cải cách phát huy đầy đủ hiệu quả trong thực tiễn.
TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH - TỐI ƯU HIỆU QUẢ LÀ MỤC TIÊU THEN CHỐT
Cũngtheo kết quảkhảo sát của Vietnam Report,cótới 64,3% số doanh nghiệp cho
rằng “tăng trưởng ổn định - tối ưu hiệu quả” là mục tiêu then chốt trong năm
nay. 44,4% số doanh nghiệp bình chọn năng lực lãnh đạo và quản trị - “bộ
điều khiển” của doanh nghiệp là lợi thế nổi trội nhất tạo nền tảng cho tăng
trưởng năm 2026. Trong một môi trường kinh
doanh nhiều biến số, khả năng ra quyết định nhanh và điều phối nguồn lực hiệu
quả trở thành yếu tố phân định thành bại giữa các doanh nghiệp.
Tiếp theo, hiệu quả vận
hành và kiểm soát chi phí là cách doanh nghiệp giữ biên lợi nhuận và tạo vùng “đệm”
để chống chịu các rủi ro.
Ngoài ra, đổi mới sáng tạo
và việc xây dựng thương hiệu, uy tín trên thị trường cũng được các doanh nghiệp
nhìn nhận là lợi thế cốt lõi để thoát khỏi cạnh tranh thuần giá, duy trì nhịp
tăng trưởng ổn định trên thị trường.
Trong bối cảnh đó, trí tuệ
nhân tạo (AI) đang nổi lên như một trong những công cụ quan trọng giúp doanh
nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu. Tuy nhiên, mức độ tác động của AI không diễn
ra đồng đều giữa các ngành, phụ thuộc vào đặc thù mô hình kinh doanh, mức độ số
hóa và khả năng khai thác dữ liệu, một số lĩnh vực được dự báo sẽ chịu ảnh
hưởng mạnh mẽ hơn so với những ngành khác.
Theo góc nhìn của các doanh
nghiệp, trong 1 năm tới, Tài chính – Ngân hàng được xem là lĩnh vực chịu ảnh
hưởng mạnh mẽ bởi AI. 40,7% số doanh nghiệp cho rằng AI sẽ tạo ra tác động đáng
kể trong khi 19,4% số doanh nghiệp nhận định AI có thể làm thay đổi căn bản
cách hoạt động của ngành.
Đây là ngành có mức độ trưởng thành công nghệ cao,
với dữ liệu lớn và cấu trúc rõ ràng – điều kiện lý tưởng cho các ứng dụng như
chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận, chatbot chăm sóc khách hàng hay phân
tích hành vi khách hàng. AI vì vậy không chỉ tối ưu vận hành mà còn trực tiếp
định hình cách các dịch vụ tài chính được cung cấp.
Ở lĩnh vực Công nghiệp chế
tạo và lĩnh vực Tiêu dùng, phần lớn doanh nghiệp cho rằng AI có tác động nhưng chưa
mang tính đột phá. Trong công nghiệp chế tạo, công nghệ này đang được ứng dụng
ngày càng nhiều trong bảo trì dự đoán, tự động hóa dây chuyền và kiểm tra lỗi
bằng thị giác máy tính. Trong khi đó, ở nhóm ngành tiêu dùng, AI chủ yếu được sử
dụng cho phân tích hành vi khách hàng, cá nhân hóa marketing, dự báo nhu cầu và
tối ưu chuỗi cung ứng.
Đáng chú ý, đối với lĩnh vực Bất động sản –
Xây dựng – Vật liệu xây dựng, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo AI chưa tạo ra tác động
rõ rệt trong vòng một năm tới ở mức cao (40,9% số doanh nghiệp). Đặc thù dữ
liệu phân tán, chưa chuẩn hóa khiến việc tích hợp AI vào hoạt động kinh doanh
khó mang lại thay đổi nhanh trong ngắn hạn.
Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%
23:03, 09/03/2026
Phát huy nguồn lực trí thức khoa học, công nghệ trong giai đoạn tới
15:59, 09/03/2026
Nghị quyết 36/NQ-CP: Ứng phó linh hoạt trước biến động năng lượng
GE Vernova đầu tư khoảng 200 triệu USD xây dựng nhà máy mới tại Hải Phòng
Nhà máy mới sẽ sản xuất máy biến áp công suất lớn, chủ yếu phục vụ các dự án truyền tải điện cao áp một chiều HVDC…
Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá
Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, chủ động dự báo tình hình thị trường, xây dựng phương án ứng phó phù hợp, đa dạng hóa nguồn cung...
TP. Hồ Chí Minh: Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về đăng ký doanh nghiệp năm 2026
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2026…
Xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm tập trung
Vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm tăng cường minh bạch hóa thông tin hàng hóa trên thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng...
Petrovietnam kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô ưu tiên phục vụ trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
Petrovietnam tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: