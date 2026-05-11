Trang chủ Tài chính

Tổng giám đốc OCB, ông Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

Thu Hà

11/05/2026, 14:34

Dù dời khỏi OCB, nhưng Tổng giám đốc Phạm Hồng Hải cho biết vẫn theo đuổi lâu dài trong lĩnh vực tài chính và tiếp tục đóng góp cho lĩnh vực này trong tương lai…

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc OCB trước khi từ nhiệm.
Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc OCB trước khi từ nhiệm.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh OCB đang bước vào giai đoạn chiến lược mới, với những định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Ông Phạm Hồng Hải đã có 2 năm đồng hành cùng OCB, giữ vai trò Tổng giám đốc trong giai đoạn ngân hàng chuyển mình mạnh mẽ, thực hiện định vị, tái cấu trúc chiến lược kinh doanh tổng thể và cơ cấu tổ chức, xác định lại phân khúc khách hàng mục tiêu, tiếp tục đẩy mạnh ngân hàng số và gia tăng trải nghiệm người dùng - những yếu tố giúp OCB củng cố vị thế khác biệt trên thị trường tài chính ngân hàng.

Giai đoạn này OCB cũng ưu tiên việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tạo nền tảng vận hành ổn định và linh hoạt để ngân hàng thích ứng với biến động của thị trường.

Chia sẻ về quyết định này, ông Phạm Hồng Hải cho biết: “Trong suốt thời gian đồng hành, tôi luôn tự tin rằng, OCB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần nội địa thành công trong việc xây dựng được giá trị an toàn, hoạt động hiệu quả và trên hết là sự minh bạch – như chính những điều tôi đã nhìn nhận, đánh giá từ ngày đầu tiên và đó là lý do khiến tôi quyết định lựa chọn đồng hành cùng OCB.

Đến thời điểm hiện tại, điều khiến tôi tự hào nhất, bên cạnh những con số tăng trưởng, là việc chúng tôi đã cùng nhau xây dựng được một nền tảng đủ vững, một đội ngũ đủ mạnh và một tinh thần sẵn sàng thay đổi để đi xa hơn. Khi quyết định rời khỏi vị trí điều hành, tôi cho rằng mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đều cần những cách tiếp cận và ưu tiên khác nhau.

OCB đang bước vào một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi những định hướng và mô hình điều hành phù hợp hơn trong bối cảnh mới. Tôi tin rằng sự thay đổi này là thời điểm phù hợp – khi tổ chức đã sẵn sàng cho bước chuyển tiếp và bản thân tôi cũng sẵn sàng cho những thử thách mới.”

Rời vị trí Tổng giám đốc tại OCB, ông Phạm Hồng Hải khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với lĩnh vực tài chính - ngân hàng: “Tài chính vẫn là lĩnh vực tôi lựa chọn và theo đuổi lâu dài. Tôi tin với kinh nghiệm đã tích lũy, mình sẽ còn nhiều cơ hội để đóng góp, dù ở một vai trò khác.” Ông cho biết thêm.

Mới đây, OCB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 với những chuyển biến tích cực. Không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng về quy mô và hiệu quả vận hành, cấu trúc thu nhập cũng cho thấy ngân hàng đang bước vào một chu kỳ phục hồi mang tính nền tảng – tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững trong các quý tiếp theo.

Theo đó, quý 1/2026, tổng tài sản của OCB đạt 344.098 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động thị trường 1 đạt 232.284 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 210.428 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tín dụng xanh toàn hàng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/3/2026, tổng thu thuần của OCB đạt 2.722 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý 1/2026, lợi nhuận trước thuế OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng ấn tượng này cho thấy rõ nét những dấu hiệu tích cực về nền tảng phát triển của OCB trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, thách thức.

Năm 2026, OCB đưa ra mục tiêu đầy tham vọng, lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025; Tổng tài sản tăng 10% so với số thực hiện cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng; Tổng huy động và tổng dư nợ thị trường 1 tăng lần lượt 14% và 15%.

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tính trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan đã tịch thu hơn 7.000 vụ với trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 6.486,8 tỷ đồng và thu nộp ngân sách 277,5 tỷ đồng cho thấy sức nóng của tình trạng buôn lậu chưa hạ nhiệt....

Kê khai thuế trên toàn bộ doanh thu "gây khó" cho nền tảng gọi xe

Quy định yêu cầu doanh nghiệp nền tảng kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng trên toàn bộ doanh thu không phân biệt phần được hưởng làm dấy lên nhiều lo ngại về tính hợp lý. Theo VCCI, cách tiếp cận khiến nghĩa vụ thuế không tương xứng với phần thu nhập thực nhận và phát sinh vướng mắc trong thực tiễn triển khai ở nhiều mô hình kinh doanh khác nhau…

Lợi suất đi ngang, chi phí vốn tăng vọt: Trái phiếu Việt Nam cần "cú hích" nào?

Sau cú sốc năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi chậm và quy mô vẫn thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước khủng hoảng. Trong khi đó, trái phiếu Chính phủ cũng bắt đầu giảm sức hút từ cuối năm ngoái, khi lãi suất tăng trở lại. Hệ quả là gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn đổ dồn lên hệ thống ngân hàng đang gặp áp lực lớn từ các chỉ số an toàn vốn và hạn mức (room) tín dụng ngày càng hạn hẹp...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận tín dụng vì "điểm mù" dữ liệu

Chỉ 9,3% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam tiếp cận được vốn ngân hàng (thấp xa so với 56,1% ở doanh nghiệp lớn) vì có tới 70% SMEs nằm trong nhóm rủi ro tín dụng trung bình đến cao. Bởi vậy, ngân hàng cũng rất tốn kém chi phí phục vụ đối với mỗi đơn vị vốn. Để bù đắp rủi ro và chi phí, ngân hàng tăng lãi suất, phí hoặc yêu cầu tài sản bảo đảm cao hơn khiến SMEs càng khó vay...

Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, sau 2 phiên “đứng giá” liên tiếp (8-9/5), giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay đều nằm trong xu hướng giảm. Mỗi nhịp điều chỉnh giảm đều lên tới cả nửa triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán…

