Nghệ An dồn lực hoàn thành 10 trường nội trú biên giới trước năm học mới
Nguyễn Thuấn
31/05/2026, 10:28
Nghệ An đang tăng tốc triển khai các dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Dù đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình và nguồn vật liệu xây dựng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị phải tập trung tối đa nhân lực, vật lực để hoàn thành các công trình trước ngày 26/8, bảo đảm điều kiện đón học sinh vào năm học mới.
Tại buổi làm việc rà soát, đôn đốc
tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ
sở tại các xã biên giới đất liền, UBND tỉnh Nghệ An cho biết các dự án thuộc
giai đoạn thí điểm khởi công năm 2025 đang cơ bản bám sát kế hoạch đề ra.
TĂNG TỐC THI CÔNG
Đến nay, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt
dự án và bố trí vốn ngân sách Trung ương năm 2025 và 2026 cho toàn bộ 10/10 trường.
Trên công trường, 9/10 dự án đạt yêu cầu về tiến độ. Trong đó, các trường Hạnh
Lâm, Keng Đu và Tri Lễ đã thi công đến tầng mái; 6 trường khác đang triển khai
phần tầng 2 và tầng 3.
Riêng dự án Trường Nhôn Mai phải
điều chỉnh phương án thiết kế do xảy ra sạt lở mái taluy trong quá trình thi
công, ảnh hưởng đến an toàn công trình. Tuy vậy, nhìn chung khối lượng thực hiện
của các dự án đã đạt khoảng 45-60% tổng khối lượng xây dựng.
Song song với giai đoạn thí điểm,
các dự án thuộc giai đoạn 2 dự kiến khởi công năm 2026 cũng đang được đẩy nhanh
công tác chuẩn bị. UBND tỉnh đã chấp thuận khảo sát và lựa chọn địa điểm cho
toàn bộ 11 trường. Công tác lập tổng mặt bằng và hồ sơ thiết kế cơ sở đã hoàn
thành 100%.
Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt
bằng vẫn còn chậm. Mới có 3 xã gồm Mường Típ, Sơn Lâm và Nậm Cắn thành lập Hội
đồng giải phóng mặt bằng, các địa phương còn lại đang tiếp tục thực hiện các bước
kiểm đếm, đo đạc và hoàn thiện hồ sơ.
Để triển khai giai đoạn 2, tỉnh
đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhu cầu vốn khoảng 4.201 tỷ đồng, trong đó
hơn 4.129 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 72 tỷ đồng từ ngân sách địa
phương.
Theo UBND tỉnh Nghệ An, quá trình
triển khai các dự án đang gặp nhiều trở ngại. Thời gian thực hiện chỉ khoảng 10
tháng cho cả khâu chuẩn bị đầu tư và thi công tạo áp lực rất lớn. Bên cạnh đó,
địa hình đồi núi dốc, địa chất phức tạp tại các xã biên giới cùng thời tiết mưa
nhiều ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ xây dựng, đặc biệt tại các công trình ở Tam
Thái và Nhôn Mai.
Nguồn vật liệu xây dựng tại chỗ
khan hiếm, khoảng cách vận chuyển xa cùng biến động giá cả thị trường cũng khiến
nhiều nhà thầu gặp khó khăn. Ngoài ra, việc triển khai theo phương thức vừa thiết
kế vừa thi công hiện vẫn thiếu các hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND
tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu toàn bộ các đơn vị liên quan phải tập trung
cao độ để hoàn thành các hạng mục trước ngày 26/8, sẵn sàng đón học sinh bước
vào năm học mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm
tra toàn diện các công trình từ khâu thiết kế, thẩm định đến mua sắm trang thiết
bị và cơ sở vật chất.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng phê
bình sự chậm trễ trong công tác phê duyệt và tinh thần thiếu chủ động của một số
cơ quan, đơn vị. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp tỉnh cùng các đơn vị tư vấn được yêu cầu bám sát hiện trường, làm việc
liên tục để xử lý các phát sinh. Trường hợp để xảy ra sai phạm hoặc chậm tiến độ
sẽ bị xử lý nghiêm.
Đối với các nhà thầu và đơn vị tư
vấn, tỉnh yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính để
đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng công trình. Những đơn vị
không đáp ứng cam kết hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ chung sẽ bị loại khỏi các
dự án tiếp theo trên địa bàn.
Về nguồn vật liệu xây dựng, các sở,
ngành liên quan được giao kiểm soát chặt giá cả, chủ động tháo gỡ khó khăn về mỏ
đất, mỏ cát phục vụ công trình trọng điểm. Tỉnh cũng cam kết hỗ trợ doanh nghiệp
trong việc giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguồn cung vật liệu và đẩy
nhanh giải ngân vốn.
Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan
trọng của các trường nội trú biên giới đối với sự nghiệp giáo dục vùng khó
khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải
vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Đồng thời, ngành Giáo dục
và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan phải rà soát kỹ quy mô đầu tư, bảo đảm hiệu
quả sử dụng, tránh tình trạng xây dựng xong nhưng không khai thác hết công suất,
gây lãng phí nguồn lực nhà nước.
Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An được giao
theo dõi sát tiến độ, yêu cầu báo cáo hai lần mỗi tuần để kịp thời tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng hẹn, phục
vụ học sinh vùng biên ngay trong năm học 2026-2027.
