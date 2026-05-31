Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp tư nhân

Với trọng tâm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả quản trị, phong trào thi đua được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp Hà Tĩnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tới.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2026 - 2030.

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới, UBND tỉnh Hà Tĩnh xác định phong trào thi đua là giải pháp quan trọng để khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới tư duy quản lý theo hướng chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi và bình đẳng, Hà Tĩnh đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Phong trào cũng hướng tới khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là những yếu tố then chốt để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động của thị trường.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên, GRDP bình quân đầu người khoảng 168 triệu đồng. Tỉnh hướng tới trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, tạo tiền đề để đến năm 2045 trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics xanh của cả nước.

Trong lộ trình đó, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng. Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có từ 18.000 - 20.000 doanh nghiệp hoạt động, tương đương 13 - 15 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng đóng góp khoảng 60 - 65% GRDP và tổng thu ngân sách địa phương, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 84 - 85% lực lượng lao động.

Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về tiếp cận đất đai, vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế. Các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh cũng sẽ được quan tâm hỗ trợ thực chất trong quá trình chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Bên cạnh phát triển kinh tế tư nhân, Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Theo kế hoạch, đến năm 2030, 100% doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn sẽ thực hiện quản trị hiện đại trên nền tảng số; phấn đấu có ít nhất một doanh nghiệp áp dụng các nguyên tắc quản trị theo chuẩn OECD. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình sắp xếp, cơ cấu lại và thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Để phong trào thi đua đi vào thực chất, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ các rào cản về thể chế, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, phong trào được triển khai từ năm 2026 đến hết năm 2030, chia thành hai giai đoạn. Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, tỉnh sẽ chú trọng biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.