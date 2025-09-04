Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tổng giám đốc VDS đăng ký bán 940.000 cổ phiếu

Hà Anh

04/09/2025, 14:44

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VDS đã đăng ký bán 940.000 cổ phiếu, từ ngày 08/09-06/10/2025 vì nhu cầu tài chính cá nhân.

Biểu đồ giá cổ phiếu VDS trên TradingView.
Biểu đồ giá cổ phiếu VDS trên TradingView.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VDS đã đăng ký bán 940.000 cổ phiếu, từ ngày 08/09-06/10/2025 vì nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Huyền tại VDS sẽ giảm từ hơn 1,452 triệu cổ phiếu, chiếm 0,54% xuống còn 512.212, chiếm 0,19%.

Cùng thời gian, mục đích, bà Phạm Mỹ Linh – mẹ đẻ ông Phạm Hữu Luân – Thành viên Hội đồng Quản trị VDS cũng đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu.

Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Linh sẽ giảm từ gần 30 triệu cổ phiếu, chiếm 11,22% xuống còn gần 25 triệu cổ phiếu, chiếm 9,35%.

Chốt phiên ngày 3/9, giá cổ phiếu này tăng lên 24.750 đồng/cổ phiếu - mức giá cao nhất trong 1 năm qua, ước tính Tổng Giám đốc VDS có thể thu về hơn 23 tỷ đồng, còn bà Linh thu về gần 124 tỷ đồng.

Được biết, ngày 29/8 vừa qua VDS đã phát hành thành công 4,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 207 cán bộ, nhân viên công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là tháng 9-10/2025.

50% lượng cổ phiếu ESOP đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm; 50% lượng cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Theo danh sách công bố đính kèm với Nghị quyết số 18/2025/NQ-Hội đồng Quản trị ngày 1/8/2025, có 213 cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP và Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn là người được mua nhiều nhất với 277.800 cổ phiếu, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền được mua 259.700 cổ phiếu...

Kết thúc quý 2/2025, VDS ghi nhận 182,8 tỷ đồng doanh thu, giảm 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu lũy kế của VDS đạt 351,9 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 33% kế hoạch năm. Tổng chi phí đạt 343,6 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024 và tương ứng 48% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 của VDS ghi nhận âm 7 tỷ đồng; Lũy kế 6 tháng đẩu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 10,9 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 4% kế hoạch năm. EPS 6 tháng 2025 đạt 45 đồng.

Tính đến ngày 30/6, số lượng tài khoản của VDS đạt 142.901, tăng 4.037 tài khoản so với hồi đầu năm. Thị phần chứng khoán trong quý 2/2025 đạt 0,95% và 1% toàn thị trường trong 6 tháng; Dư nợ cho vay margin là 2.756 tỷ đồng, tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu là 0,98 lần.

Cổ đông lớn đã bán 10 triệu cổ phiếu VDS

20:19, 25/08/2025

Cổ đông lớn đã bán 10 triệu cổ phiếu VDS

VDSC: Giá HRC sớm tăng lại 580 USD/tấn nhờ gói kích thích kinh tế của Trung Quốc, cổ phiếu tôn mạ hưởng lợi

08:49, 23/10/2024

VDSC: Giá HRC sớm tăng lại 580 USD/tấn nhờ gói kích thích kinh tế của Trung Quốc, cổ phiếu tôn mạ hưởng lợi

VDSC: EVN phải tăng giá bán lẻ điện ít nhất 5% trong năm 2025 mới có thể hòa vốn

13:22, 12/09/2024

VDSC: EVN phải tăng giá bán lẻ điện ít nhất 5% trong năm 2025 mới có thể hòa vốn

Từ khóa:

– Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VDS băng ký bán cổ phiếu VDS ESOP giảm sở hữu nhu cầu tài chính cá nhân VDS

Đọc thêm

Thanh khoản tiếp tục giảm, “hàng nóng” nguội nhanh

Thanh khoản tiếp tục giảm, “hàng nóng” nguội nhanh

Sự rã đám của nhóm cổ phiếu dẫn dắt bắt đầu tác động rõ hơn, các mã vừa và nhỏ không còn nóng như trước và thanh khoản chung sụt giảm mạnh 15% so với sáng hôm qua.

FiinGroup: Rủi ro điều chỉnh ở nhóm bất động sản khi dòng tiền suy yếu

FiinGroup: Rủi ro điều chỉnh ở nhóm bất động sản khi dòng tiền suy yếu

Tỷ lệ sở hữu sở hữu nước ngoài ở nhóm cổ phiếu Bất động sản khá thấp, trung bình toàn ngành chỉ xấp xỉ 8,2%, thấp hơn rất nhiều mức 15% của toàn thị trường.

Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Dữ liệu việc làm yếu đã nâng mức đặt cược của nhà đầu tư trên thị trường lãi suất tương lai về khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9 lên 98%...

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

Mối lo của nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ tăng lên trong phiên ngày thứ Tư sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về số lượng đầu việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế...

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Căng thẳng trên thị trường trái phiếu chính phủ diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đương đầu với thách thức kép...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Công nghệ số chiến lược được đưa vào Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2025

Kinh tế số

2

Vai trò của công ty nhập khẩu hàng Trung Quốc trong vụ Asanzo

Tiêu điểm

3

Đề án sửa đổi Nghị quyết 98 gỡ nút thắt đầu tư, tạo đà bứt phá cho TP.HCM

Đầu tư

4

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

5

Tăng mạnh sức mua thực phẩm chay tại chợ Việt

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: