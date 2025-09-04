Tổng giám đốc VDS đăng ký bán 940.000 cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VDS đã đăng ký bán 940.000 cổ phiếu, từ ngày 08/09-06/10/2025 vì nhu cầu tài chính cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VDS đã đăng ký bán 940.000 cổ phiếu, từ ngày 08/09-06/10/2025 vì nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Huyền tại VDS sẽ giảm từ hơn 1,452 triệu cổ phiếu, chiếm 0,54% xuống còn 512.212, chiếm 0,19%.

Cùng thời gian, mục đích, bà Phạm Mỹ Linh – mẹ đẻ ông Phạm Hữu Luân – Thành viên Hội đồng Quản trị VDS cũng đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu.

Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Linh sẽ giảm từ gần 30 triệu cổ phiếu, chiếm 11,22% xuống còn gần 25 triệu cổ phiếu, chiếm 9,35%.

Chốt phiên ngày 3/9, giá cổ phiếu này tăng lên 24.750 đồng/cổ phiếu - mức giá cao nhất trong 1 năm qua, ước tính Tổng Giám đốc VDS có thể thu về hơn 23 tỷ đồng, còn bà Linh thu về gần 124 tỷ đồng.

Được biết, ngày 29/8 vừa qua VDS đã phát hành thành công 4,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 207 cán bộ, nhân viên công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là tháng 9-10/2025.

50% lượng cổ phiếu ESOP đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm; 50% lượng cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Theo danh sách công bố đính kèm với Nghị quyết số 18/2025/NQ-Hội đồng Quản trị ngày 1/8/2025, có 213 cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP và Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn là người được mua nhiều nhất với 277.800 cổ phiếu, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền được mua 259.700 cổ phiếu...

Kết thúc quý 2/2025, VDS ghi nhận 182,8 tỷ đồng doanh thu, giảm 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu lũy kế của VDS đạt 351,9 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 33% kế hoạch năm. Tổng chi phí đạt 343,6 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024 và tương ứng 48% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 của VDS ghi nhận âm 7 tỷ đồng; Lũy kế 6 tháng đẩu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 10,9 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 4% kế hoạch năm. EPS 6 tháng 2025 đạt 45 đồng.

Tính đến ngày 30/6, số lượng tài khoản của VDS đạt 142.901, tăng 4.037 tài khoản so với hồi đầu năm. Thị phần chứng khoán trong quý 2/2025 đạt 0,95% và 1% toàn thị trường trong 6 tháng; Dư nợ cho vay margin là 2.756 tỷ đồng, tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu là 0,98 lần.