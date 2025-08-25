Cổ đông lớn đã bán 10 triệu cổ phiếu VDS

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp thông báo đã bán thành công 10 triệu cổ phiếu VDS và giảm sở hữu từ 42,69 triệu cổ phiếu, chiếm 15,97% xuống mức 32,69 triệu cổ phiếu, chiếm 12,23%...

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Hiệp thông báo đã bán thành công 10 triệu cổ phiếu VDS và giảm sở hữu từ 42,69 triệu cổ phiếu, chiếm 15,97% xuống mức 32,69 triệu cổ phiếu, chiếm 12,23%. Mục đích thực hiện giao dịch là do nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch được thục hiện trong phiên ngày 21/8.

Chốt phiên ngày 21/8, cổ phiếu VDS dừng ở mức 23.400 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Hiệp đã thu về 234 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu trên.

Được biết, VDS đang trong thời gian phát hành 4,7 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 1,76% với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 57% so với mức giá kết phiên 21/8 của cổ phiếu VDS. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 21-29/8.

50% lượng cổ phiếu ESOP đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm; 50% lượng cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Theo danh sách công bố đính kèm với Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 1/8/2025, có 213 cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP và Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn là người được mua nhiều nhất với 277.800 cổ phiếu, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền được mua 259.700 cổ phiếu...

Nếu hoàn thành đợt phát hành ESOP, Chứng khoán Rồng Việt sẽ tăng vốn điêu lệ lên mức 2.720 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2025, VDS ghi nhận 182,8 tỷ đồng doanh thu, giảm 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu lũy kế của VDS đạt 351,9 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 33% kế hoạch năm. Tổng chi phí đạt 343,6 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024 và tương ứng 48% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 của VDS ghi nhận âm 7 tỷ đồng; Lũy kế 6 tháng đẩu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 10,9 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 4% kế hoạch năm. EPS 6 tháng 2025 đạt 45 đồng.

Tính đến ngày 30/6, số lượng tài khoản của VDS đạt 142.901, tăng 4.037 tài khoản so với hồi đầu năm. Thị phần chứng khoán trong quý 2/2025 đạt 0,95% và 1% toàn thị trường trong 6 tháng; Dư nợ cho vay margin là 2.756 tỷ đồng, tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu là 0,98 lần