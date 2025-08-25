Cổ đông lớn đã bán 10 triệu cổ phiếu VDS

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp thông báo đã bán thành công 10 triệu cổ phiếu VDS và giảm sở hữu từ 42,69 triệu cổ phiếu, chiếm 15,97% xuống mức 32,69 triệu cổ phiếu, chiếm 12,23%...
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Hiệp thông báo đã bán thành công 10 triệu cổ phiếu VDS và giảm sở hữu từ 42,69 triệu cổ phiếu, chiếm 15,97% xuống mức 32,69 triệu cổ phiếu, chiếm 12,23%. Mục đích thực hiện giao dịch là do nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch được thục hiện trong phiên ngày 21/8.
Chốt phiên ngày 21/8, cổ phiếu VDS dừng ở mức 23.400 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Hiệp đã thu về 234 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu trên.
Được biết, VDS đang trong thời gian phát hành 4,7 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 1,76% với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 57% so với mức giá kết phiên 21/8 của cổ phiếu VDS. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 21-29/8.
50% lượng cổ phiếu ESOP đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm; 50% lượng cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.
Theo danh sách công bố đính kèm với Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 1/8/2025, có 213 cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP và Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn là người được mua nhiều nhất với 277.800 cổ phiếu, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền được mua 259.700 cổ phiếu...
Nếu hoàn thành đợt phát hành ESOP, Chứng khoán Rồng Việt sẽ tăng vốn điêu lệ lên mức 2.720 tỷ đồng.
Kết thúc quý 2/2025, VDS ghi nhận 182,8 tỷ đồng doanh thu, giảm 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu lũy kế của VDS đạt 351,9 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 33% kế hoạch năm. Tổng chi phí đạt 343,6 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024 và tương ứng 48% kế hoạch đề ra.
Lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 của VDS ghi nhận âm 7 tỷ đồng; Lũy kế 6 tháng đẩu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 10,9 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 4% kế hoạch năm. EPS 6 tháng 2025 đạt 45 đồng.
Tính đến ngày 30/6, số lượng tài khoản của VDS đạt 142.901, tăng 4.037 tài khoản so với hồi đầu năm. Thị phần chứng khoán trong quý 2/2025 đạt 0,95% và 1% toàn thị trường trong 6 tháng; Dư nợ cho vay margin là 2.756 tỷ đồng, tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu là 0,98 lần
Tổng Giám đốc Vinasun trở thành cổ đông lớn của công ty
KBC giải trình lợi nhuận bán niên sau soát xét tăng hơn 1.054 tỷ đồng so với cùng kỳ
Trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã kiểm toán, KBC báo lãi gần 1.251 tỷ đồng, tăng 538,77% so với cùng kỳ (195,8 tỷ đồng); Còn lỗ sau thuế trên báo cáo riêng lỗ hơn 314 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 92 tỷ đồng).
Con trai Chủ tịch HAG muốn mua tiếp 25 triệu cổ phiếu
Ông Đoàn Hoàng Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE)
Cổ đông lớn đã bán 10 triệu cổ phiếu VDS
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp thông báo đã bán thành công 10 triệu cổ phiếu VDS và giảm sở hữu từ 42,69 triệu cổ phiếu, chiếm 15,97% xuống mức 32,69 triệu cổ phiếu, chiếm 12,23%...
MWG đã chi 200 tỷ mua lô trái phiếu riêng lẻ của ACBS
Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành lần này, ACBS dự kiến sử dụng để thanh toán khoản vay tại Eximbank – Chi nhánh Quận 1, TP HCM.
Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang được định giá cao?
Hiện so với định giá với các ngân hàng trong khu vực, định giá toàn ngành ngân hàng của Việt Nam tương đối cao hơn so với các nước trong khu vực ngoại trừ Indonesia...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: