Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam: Đặt nền tảng lý luận và tầm nhìn cho kỷ nguyên phát triển mới

Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhằm đúc rút quy luật phát triển và định hướng chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới.

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Phiên họp diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thể hiện sự thống nhất cao về nhận thức và yêu cầu đối với nhiệm vụ tổng kết.

NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG, CÓ Ý NGHĨA NHIỀU MẶT

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về Đề án tổng kết, đồng thời thảo luận, góp ý nhằm làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp và tổ chức thực hiện công tác tổng kết ở tầm chiến lược quốc gia.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là công việc thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong 100 năm đầu ra đời và lãnh đạo đất nước, đồng thời tạo nền tảng cho việc hoạch định đường lối, tầm nhìn phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Tổ Biên tập Tổng kết và vai trò nòng cốt của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao, trong khi phải triển khai song song nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển ngay sang trạng thái làm việc khẩn trương, khoa học, thực chất hơn; có thời hạn, có sản phẩm cụ thể và có người chịu trách nhiệm rõ ràng; tránh tình trạng hội họp nhiều nhưng hiệu quả thấp, phân công dàn trải, trách nhiệm không rõ hoặc đơn giản hóa văn kiện tổng kết thành báo cáo hành chính, tư liệu lịch sử thuần túy.

Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không phải là liệt kê sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian, mà phải làm rõ bản chất, quy luật và những vấn đề có ý nghĩa chiến lược.

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI LỚN, HÌNH THÀNH TUYÊN NGÔN PHÁT TRIỂN MỚI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải trả lời những câu hỏi lớn: vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua các bước ngoặt lịch sử, đạt được những thành tựu to lớn; đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học có tính quy luật nào cần được kế thừa, phát triển trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, việc tổng kết phải nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, đánh giá khách quan, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời xác định rõ tầm nhìn phát triển đất nước trong 100 năm tới và những trụ cột bảo đảm sự vững bền của Đảng, sự trường tồn của dân tộc và chế độ.

Đối với tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đây không chỉ là tổng kết một văn kiện, mà phải làm rõ mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; nhận diện những mối quan hệ lớn mang tính quy luật, làm cơ sở xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đánh giá cao các định hướng trọng tâm mà Tổ Biên tập đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa trong đề cương chi tiết, làm nổi bật những thông điệp cốt lõi, xuyên suốt, mang tầm nhìn chiến lược, nâng tầm báo cáo tổng kết thành một bản tuyên ngôn phát triển của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Về phương pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; lý luận phải xuất phát từ đời sống, thực tiễn phải được khái quát thành nhận thức khoa học; tiếp cận tổng kết theo lịch sử – logic, làm rõ quá trình vận động, những lựa chọn chiến lược và các vấn đề có tính quy luật.

Công tác tổng kết phải gắn tổng kết ở tầm quốc gia với tổng kết ở địa phương, ngành, lĩnh vực; chú trọng những địa phương, lĩnh vực có dấu ấn lịch sử, phong trào lớn, mô hình đổi mới sáng tạo hoặc vị trí chiến lược, tránh hình thức, dàn trải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế phải trên tinh thần độc lập, chọn lọc, phù hợp với điều kiện Việt Nam, không rập khuôn, giáo điều.

Về tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn; sớm ban hành đề cương chi tiết, quy chế làm việc, kế hoạch triển khai và bộ khung phương pháp luận chung.

Cùng với triển khai tổng kết, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; bảo đảm sâu sắc, sinh động, thuyết phục, tránh khô cứng, khẩu hiệu.

Trong quá trình tổng kết, yêu cầu đặt ra là phải cầu thị, khách quan, khoa học; đánh giá đúng, đủ thành tựu; nhìn thẳng hạn chế, khuyết điểm; tổng kết để khẳng định, phát triển và hướng tới tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh của Đảng, cùng sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và các cơ quan liên quan, công trình đại tổng kết sẽ đạt chất lượng cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ hiệu quả cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.