Dow Jones tăng gần 900 điểm trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu trượt 3%

Sau nhiều phiên mua ròng liên tiếp các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI), nhà đầu tư bán bớt các cổ phiếu như vậy trong phiên ngày thứ Năm...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (4/6) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones tăng mạnh và thiết lập kỷ lục đóng cửa mới.

Giá dầu thô giảm khá mạnh sau khi có một số tín hiệu khả quan về triển vọng đạt một thỏa thuận kết thúc cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 874,86 điểm, tương đương tăng 1,73%, đạt kỷ lục 51.561,93 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,41%, đạt 7.584,31 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq giảm 0,09%, còn 26.830,96 điểm.

Nguyên nhân dẫn tới sự không đồng nhất của các chỉ số khi chốt phiên là việc nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ, nhất là cổ phiếu chip, để chuyển vốn sang các cổ phiếu blue-chip lâu năm.

Giữ vai trò trụ cột cho Dow Jones trong phiên này là cổ phiếu công ty dịch vụ y tế UnitedHealth với mức tăng hơn 5%. Ngân hàng JPMorgan Chase và hãng bán lẻ Walmart, hai cổ phiếu thành viên khác của Dow Jones, ghi nhận mức tăng tương ứng 3% và gần 1%.

Sau nhiều phiên mua ròng liên tiếp các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI), nhà đầu tư bán bớt các cổ phiếu như vậy trong phiên ngày thứ Năm. Điển hình là cổ phiếu Broadcom với mức giảm hơn 12% sau khi hãng chip công bố doanh thu của quý tài khóa thứ hai không đạt kỳ vọng. Cú giảm của Broadcom khiến một loạt cổ phiếu chip khác giảm mạnh theo, như Micron giảm 8% và Arm giảm hơn 4%.

“Sau một mùa báo cáo tài chính khả quan, giao dịch AI vẫn đang duy trì và hoàn toàn ổn. Nhưng xu hướng tăng của nhóm này đã có dấu hiệu của sự mệt mỏi sau khi kéo dài liên tục trong hơn 2 tháng qua”, Giám đốc đầu tư Dennis Follmer của công ty Montis Financial nhận định với hãng tin CNBC.

Ông Follmer cho rằng trong bối cảnh chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz sẽ sớm chấm dứt, “sẽ không có gì ngạc nhiên khi giá cổ phiếu chững lại một chú khi nhà đầu tư đối mặt với thực tế và cần một chút nghỉ ngơi sau chuỗi tăng gần đây”.

Cũng theo ông Follmer, diễn biến của phiên ngày thứ Năm “cho thấy những chỉ báo sớm về một sự dịch chuyển của dòng vốn, và cũng phản ánh rằng không phải tất cả các cổ phiếu AI đều giống nhau và nhà đầu tư sẽ có những kỳ vọng khác nhau ở mỗi cổ phiếu trong số đó”.

Phiên ngày thứ Sáu, thị trường có thể chịu sự chi phối của báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ. Điểm dữ liệu này có thể tác động không nhỏ tới đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong những tháng tới.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,8%, chốt ở mức 95,03 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,1%, đóng cửa ở mức 93,04 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau khi có một số tín hiệu lạc quan về khả năng sớm kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Vào cuối ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, Israel và Lebanon tuyên bố đã đạt thỏa thuận để thực thi một lệnh ngừng bắn. Diễn biến này làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, cũng như việc eo biển Hormuz sớm mở cửa trở lại.

Ngoài ra, nguồn tin là quan chức Mỹ tiết lộ với tờ báo Wall Street Journal rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn khởi động lại một cuộc chiến tranh toàn diện với Iran, dù lực lượng hai bên đã có những cuộc đụng độ rải rác trong thời gian gần đây. Nguồn tin cho biết ông Trump nói với các trợ lý rằng lệnh ngừng bắn với Iran vẫn sẽ duy trì, dù ông có thể chấm dứt việc ngừng bắn nếu có binh sỹ Mỹ thiệt mạng do các cuộc tấn công của Iran.

“Một lần nữa, thị trường lại đang hy vọng về một giải pháp để kết thúc cuộc chiến tranh và tạm gác sang bên mối lo về nguồn cung dầu. Những diễn biến mới nhất giữa Israel và Lebanon đã làm suy yếu lực tăng của giá dầu trong phiên này”, chuyên gia John Kilduff của công ty Again Capital nhận xét với hãng tin Reuters.

Nhà giao dịch Dennis Kissler của công ty BOK Financial cũng chỉ ra rằng dù eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, một số tàu vẫn đang di chuyển lại gần Vịnh Ba Tư, và đây có thể là một dấu hiệu cho thấy các chủ tàu đang hy vọng eo biển Hormuz sẽ sớm mở lại.

Trong khi đó, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định giá dầu vẫn đang nghiêng về khả năng tăng do dòng chảy dầu thô từ Vùng Vịnh còn gián đoạn.

Trong một diễn biến khác, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak ngày thứ Năm nói rằng sản lượng dầu Nga đã giảm ừ đầu năm tới nay do hoạt động bảo trì các nhà máy lọc dầu. Đây là lần đầu tiên một quan chức Nga thừa nhận sản lượng dầu của nước này giảm - theo Reuters.

Tại Mỹ, báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) cho thấy lượng dầu tồn trữ giảm 8 triệu thùng, còn 433,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 29/5. Mức giảm này lớn hơn con số dự báo giảm 4 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của Reuters.