Mùa du lịch hè 2026: Du khách nội địa lên rừng hay xuống biển?

Mùa hè năm nay ghi nhận xu hướng du khách tính toán chi phí kỹ hơn khi lên kế hoạch nghỉ dưỡng. Không ít gia đình phải điều chỉnh lịch trình, đổi điểm đến hoặc rút ngắn thời gian lưu trú để phù hợp ngân sách trong bối cảnh nhiều chi phí tăng cao…

Dữ liệu tìm kiếm thời gian lưu trú từ ngày 1/6 đến 31/8 của Booking.com cho thấy trong mùa du lịch hè 2026, du lịch biển vẫn dẫn đầu xu hướng. Đà Nẵng giữ vững vị trí là điểm đến được yêu thích nhất và dẫn đầu danh sách nhờ sự kết hợp giữa sự tiện nghi và cơ sở hạ tầng cao cấp cho du lịch biển. Theo sau lần lượt là Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt.

Trong khi đó, các điểm đến như Hội An, Phú Quốc, Quy Nhơn, Hạ Long vẫn duy trì được sức hút ổn định. Xu hướng tìm kiếm năm nay cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt hướng về các điểm đến quen thuộc, thuận tiện và tương đối dễ lên kế hoạch, nơi du khách có thể tối đa hóa thời gian nghỉ ngơi và giảm thiểu chi phí đi lại.

Xét theo từng nhóm phân tích, Đà Nẵng chiếm ưu thế tuyệt đối trong lựa chọn của cả nhóm khách gia đình, cặp đôi, hội nhóm hay đi một mình. Trong khi Nha Trang đứng đầu xu hướng đi du lịch gia đình, TP. Hồ Chí Minh được các cặp đôi ưa thích, còn Đà Lạt phù hợp cho các hội nhóm. Điểm chung của các phân khúc khách hàng là du khách Việt ưu tiên những chuyến đi có sự cân bằng giữa nghỉ dưỡng, ẩm thực, văn hóa và sự thuận tiện.

Đà Nẵng giữ vững vị trí là điểm đến được yêu thích nhất mùa hè.

Theo Thông tư số 23/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định về miễn, giảm giá dịch vụ hàng không bắt đầu được áp dụng. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình lên đường du lịch hè. Tuy nhiên, chính sách mới không đồng nghĩa tất cả vé máy bay bán ra từ ngày 1/7 sẽ đồng loạt giảm giá. Một số quyền lợi áp dụng trực tiếp cho hành khách; nhiều ưu đãi khác dành cho hãng bay và hoạt động khai thác.

Để kích cầu mùa du lịch hè, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ cung ứng khoảng 1,5 triệu vé tàu phục vụ cao điểm hè 2026. Dù giá vé tăng từ 5 đến 10% so với năm trước do chi phí vận hành, nhiều chương trình ưu đãi đã được triển khai để hỗ trợ hành khách.

Cụ thể, từ ngày 21/5 đến 16/8, hành khách mua vé sớm trên các tuyến Bắc Nam được áp dụng nhiều mức giảm giá khác nhau. Đáng chú ý, ngành đường sắt đã áp dụng hệ thống giảm giá linh hoạt bằng AI trên nền tảng bán vé điện tử. Mức giảm có thể dao động từ 15 đến 35% đối với các chặng còn nhiều chỗ trống. Riêng tuyến Hà Nội – Vinh, một số đoàn tàu đang áp dụng mức giảm tới 30%, giá vé giường nằm chỉ từ hơn 200.000 đồng mỗi lượt.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung ứng khoảng 1,5 triệu vé tàu phục vụ cao điểm hè 2026.

Bên cạnh ưu đãi vận chuyển, nhiều địa phương và doanh nghiệp du lịch cũng triển khai chương trình kích cầu mùa hè. Tại Đà Nẵng, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển tung gói nghỉ từ 2 đến 3 đêm kèm buffet sáng và vé vui chơi. Tại Phú Quốc, các khu vui chơi giải trí lớn tiếp tục triển khai combo vé tham quan kết hợp khách sạn nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trong khi đó, Nha Trang, Quy Nhơn và Hạ Long cạnh tranh bằng các gói nghỉ dưỡng gia đình, giảm giá phòng từ 15 đến 30% khi đặt trước qua các nền tảng trực tuyến. Tại Quảng Ninh, từ ngày 30/5, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh triển khai thí điểm 3 sản phẩm, dịch vụ kinh tế ban đêm vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, từ 17 giờ đến 22 giờ. Ngoài ra, Bảo tàng - Thư viện tỉnh còn triển khai hoạt động nghệ thuật, chiếu phim và trải nghiệm văn hóa - di sản.

Tại nhiều địa phương, hàng loạt sự kiện quy mô như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Cần Thơ 2026… sẽ là tâm điểm thu hút du khách. Đáng chú ý là một số chương trình, sự kiện sôi động ở các điểm du lịch biển đảo như Festival biển Khánh Hòa 2026, Lễ hội biển Đà Nẵng 2026, Lễ hội du lịch hè 2026 tại Quy Nhơn (Gia Lai)…

Năm nay, loạt điểm đến và “tọa độ mới” cũng đang góp phần kích thích thị trường du lịch nội địa, nhờ khí hậu mát mẻ giúp “giải nhiệt” mùa hè. Các địa điểm như Lý Sơn (Quảng Ngãi), Măng Đen (Kon Tum), Mai Châu (Hòa Bình), Tây Ninh… nổi lên là những lựa chọn thay thế cho khách muốn tránh các đô thị du lịch lớn, tìm về không gian thiên nhiên còn nguyên sơ.

Nha Trang, Quy Nhơn và Hạ Long cạnh tranh bằng các gói nghỉ dưỡng gia đình, giảm giá phòng...

Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice, nhu cầu du lịch hè của người Việt vẫn duy trì ở mức tích cực. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng đang thay đổi rõ rệt khi khách hằng ngày càng quan tâm đến hiệu quả chi tiêu. “Khách hàng hiện nay không còn quyết định chỉ dựa trên điểm đến yêu thích mà sẽ tính toán tổng ngân sách cho cả chuyến đi. Giá vé máy bay đang là yếu tố tác động rất lớn đến quyết định du lịch của nhiều gia đình,” ông Tú cho biết.

Đại diện Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt thông tin, lượng khách đặt tour nội địa dịp hè năm nay tăng khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp đã khai thác tuyến bay TP.HCM - Vân Đồn như một “cửa ngõ” mới cho các hành trình kết nối đến Hạ Long, Ninh Bình hay các tỉnh Đông Bắc, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm.

Trong khi đó, Công ty CP Du lịch Vietravel triển khai các sản phẩm du lịch hè mang thông điệp “Vi vu muôn nơi - Hè xanh phơi phới”, được phát triển theo bộ tiêu chí kép là ESG (du lịch có trách nhiệm) và LEI (chỉ số trải nghiệm sống). Đồng thời, Vietravel ra mắt AI chatbot tư vấn du lịch thông minh Tripi, hoạt động 24/7 giờ, có khả năng hỗ trợ cá nhân hóa chuyến đi theo sở thích, nhu cầu và ngân sách của từng khách hàng.

Măng Đen cùng loạt “tọa độ mới” đang góp phần kích thích thị trường du lịch nội địa.

Nhận định về xu hướng du lịch hè năm 2026, ông Phạm Anh Vũ, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Việt dự báo một mùa du lịch hè sôi động tại khắp các điểm đến trên cả nước. "Các hình thức trải nghiệm mới như camping, farmstay, homestay địa phương... tăng mạnh ở vùng núi, cao nguyên. Ở đó du khách được ngủ giữa rừng hay bên hồ, tham gia chăm sóc vườn, thu hoạch nông sản, đi bộ, ngắm cảnh…

Một hình thức khác là roadtrip tự lái xe, đi đường bộ bằng ô tô cá nhân hoặc thuê xe tới các vùng biển, đảo. Cùng với đó là các tour đưa du khách đi đến những địa danh nổi tiếng qua phim ảnh, video ca nhạc, show truyền hình… Từ đó giúp giới trẻ có cơ hội thử những trải nghiệm du lịch mới,” ông Vũ nói.