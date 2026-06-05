Mùa du lịch hè 2026: Du khách nội địa lên rừng hay xuống biển?
Tường Bách
05/06/2026, 08:05
Mùa hè năm nay ghi nhận xu hướng du khách tính toán chi phí kỹ hơn khi lên kế hoạch nghỉ dưỡng. Không ít gia đình phải điều chỉnh lịch trình, đổi điểm đến hoặc rút ngắn thời gian lưu trú để phù hợp ngân sách trong bối cảnh nhiều chi phí tăng cao…
Dữ liệu tìm kiếm thời gian lưu trú từ ngày 1/6 đến
31/8 của Booking.com cho thấy trong mùa du lịch hè 2026, du
lịch biển vẫn dẫn đầu xu hướng. Đà Nẵng giữ vững vị trí là điểm đến
được yêu thích nhất và dẫn đầu danh sách nhờ sự kết hợp giữa
sự tiện nghi và cơ sở hạ tầng cao cấp cho du lịch biển. Theo sau lần lượt là
Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt.
Trong khi đó, các điểm đến như Hội An, Phú Quốc, Quy Nhơn, Hạ
Long vẫn duy trì được sức hút ổn định. Xu hướng tìm kiếm năm nay cho thấy sự dịch
chuyển rõ rệt hướng về các điểm đến quen thuộc, thuận tiện và tương đối dễ lên
kế hoạch, nơi du khách có thể tối đa hóa thời gian nghỉ ngơi và giảm thiểu chi phí đi lại.
Xét theo từng nhóm phân tích, Đà Nẵng chiếm ưu thế tuyệt đối
trong lựa chọn của cả nhóm khách gia đình, cặp đôi, hội nhóm
hay đi một mình. Trong khi Nha Trang đứng đầu xu hướng đi du lịch gia đình, TP.
Hồ Chí Minh được các cặp đôi ưa thích, còn Đà Lạt phù hợp cho các hội nhóm. Điểm
chung của các phân khúc khách hàng là du khách Việt ưu tiên những chuyến đi có
sự cân bằng giữa nghỉ dưỡng, ẩm thực, văn hóa và sự thuận tiện.
Theo Thông tư số 23/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày
1/7/2026, nhiều quy định về miễn, giảm giá dịch vụ hàng không bắt đầu được áp dụng.
Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình lên đường du lịch hè. Tuy nhiên, chính
sách mới không đồng nghĩa tất cả vé máy bay bán ra từ ngày 1/7 sẽ đồng loạt giảm
giá. Một số quyền lợi áp dụng trực tiếp cho hành khách; nhiều ưu đãi khác dành
cho hãng bay và hoạt động khai thác.
Để kích cầu mùa du lịch hè, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
cho biết sẽ cung ứng khoảng 1,5 triệu vé tàu phục vụ cao điểm hè 2026. Dù giá
vé tăng từ 5 đến 10% so với năm trước do chi phí vận hành, nhiều chương trình
ưu đãi đã được triển khai để hỗ trợ hành khách.
Cụ thể, từ ngày 21/5 đến 16/8, hành khách mua vé sớm trên
các tuyến Bắc Nam được áp dụng nhiều mức giảm giá khác nhau. Đáng
chú ý, ngành đường sắt đã áp dụng hệ thống giảm giá linh hoạt bằng AI trên nền
tảng bán vé điện tử. Mức giảm có thể dao động từ 15 đến 35% đối với các chặng
còn nhiều chỗ trống. Riêng tuyến Hà Nội – Vinh, một số đoàn tàu đang áp dụng mức
giảm tới 30%, giá vé giường nằm chỉ từ hơn 200.000 đồng mỗi lượt.
Bên cạnh ưu đãi vận chuyển, nhiều địa phương và doanh nghiệp
du lịch cũng triển khai chương trình kích cầu mùa hè. Tại Đà Nẵng, nhiều khu
nghỉ dưỡng ven biển tung gói nghỉ từ 2 đến 3 đêm kèm buffet sáng và vé vui
chơi. Tại Phú Quốc, các khu vui chơi giải trí lớn tiếp tục triển khai combo vé
tham quan kết hợp khách sạn nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Trong khi đó, Nha Trang, Quy Nhơn và Hạ Long cạnh tranh bằng
các gói nghỉ dưỡng gia đình, giảm giá phòng từ 15 đến 30% khi đặt trước qua các
nền tảng trực tuyến. Tại Quảng
Ninh, từ ngày 30/5, Bảo tàng - Thư viện Quảng
Ninh triển khai thí điểm 3 sản phẩm, dịch vụ kinh tế ban đêm vào các ngày thứ
sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, từ 17 giờ đến 22 giờ. Ngoài ra, Bảo tàng -
Thư viện tỉnh còn triển khai hoạt động nghệ thuật, chiếu phim và trải nghiệm
văn hóa - di sản.
Tại nhiều địa phương, hàng loạt sự kiện quy mô như Lễ hội
pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, Tuần lễ Văn
hóa - Du lịch Cần Thơ 2026… sẽ là tâm điểm thu hút du khách. Đáng chú ý là một
số chương trình, sự kiện sôi động ở các điểm du lịch biển đảo như Festival
biển Khánh Hòa 2026, Lễ hội biển Đà Nẵng 2026, Lễ hội du lịch hè 2026 tại Quy
Nhơn (Gia Lai)…
Năm nay, loạt điểm đến và “tọa độ mới” cũng đang góp phần
kích thích thị trường du lịch nội địa, nhờ khí hậu mát mẻ giúp “giải nhiệt” mùa hè. Các địa điểm như Lý Sơn (Quảng
Ngãi), Măng Đen (Kon Tum), Mai Châu (Hòa Bình), Tây Ninh… nổi lên
là những lựa chọn thay thế cho khách muốn tránh các đô thị du lịch lớn,
tìm về không gian thiên nhiên còn nguyên sơ.
Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice,
nhu cầu du lịch hè của người Việt vẫn duy trì ở mức tích cực. Tuy nhiên, xu hướng
tiêu dùng đang thay đổi rõ rệt khi khách hằng ngày càng quan tâm đến hiệu quả
chi tiêu. “Khách hàng hiện nay không còn quyết định chỉ dựa trên điểm đến yêu
thích mà sẽ tính toán tổng ngân sách cho cả chuyến đi. Giá vé máy bay đang là yếu
tố tác động rất lớn đến quyết định du lịch của nhiều gia đình,” ông Tú cho biết.
Đại diện Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt thông tin, lượng
khách đặt tour nội địa dịp hè năm nay tăng khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ năm
trước. Doanh nghiệp đã khai
thác tuyến bay TP.HCM - Vân Đồn như một “cửa ngõ” mới cho các hành trình kết nối đến Hạ Long,
Ninh Bình hay các tỉnh Đông Bắc, giúp tiết kiệm đáng
kể chi phí nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm.
Trong khi đó, Công ty CP Du lịch Vietravel triển khai các sản
phẩm du lịch hè mang thông điệp “Vi vu muôn nơi - Hè xanh phơi phới”, được phát
triển theo bộ tiêu chí kép là ESG (du lịch có trách nhiệm) và LEI (chỉ số trải
nghiệm sống). Đồng thời, Vietravel ra mắt AI chatbot tư vấn du lịch thông
minh Tripi, hoạt động 24/7 giờ, có khả năng hỗ trợ cá nhân hóa chuyến đi theo sở thích, nhu cầu và
ngân sách của từng khách hàng.
Nhận định về xu hướng du lịch hè năm 2026, ông Phạm Anh Vũ, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Việt dự
báo một mùa du lịch hè sôi động tại khắp các điểm đến trên cả nước. "Các
hình thức trải nghiệm mới như camping, farmstay, homestay địa phương... tăng mạnh
ở vùng núi, cao nguyên. Ở đó du khách được ngủ giữa rừng hay bên hồ, tham gia
chăm sóc vườn, thu hoạch nông sản, đi bộ, ngắm cảnh…
Một hình thức khác là
roadtrip tự lái xe, đi đường bộ bằng ô tô cá nhân hoặc thuê xe tới các vùng biển, đảo. Cùng với đó là các tour đưa du khách đi đến những địa danh nổi tiếng qua phim ảnh,
video ca nhạc, show truyền hình… Từ đó giúp giới trẻ có cơ hội thử những trải nghiệm
du lịch mới,” ông Vũ nói.
Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách nên mua vé máy bay qua website, ứng dụng, phòng vé hoặc đại lý chính thức của hãng; đồng thời yêu cầu phiếu thu, hóa đơn để bảo vệ quyền lợi. Nếu thanh toán qua đại lý, du khách nên kiểm tra lại tình trạng xuất vé qua kênh chính thức hoặc tổng đài của hãng, tránh trường hợp chỉ nhận mã đặt chỗ nhưng vé chưa được xuất bán.
Hải Phòng mở rộng tiềm năng du lịch trong không gian phát triển mới
08:26, 03/06/2026
Gia Lai mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút khách quốc tế
15:44, 02/06/2026
Xu hướng du lịch văn hóa nổi bật trong mùa cao điểm hè 2026
Trong cấu trúc phát triển mới của TP.HCM, Cần Giờ đang dần trở thành mắt xích chiến lược. Sự chuyển mình của "ốc đảo" sinh thái nay được kỳ vọng mở ra một cực tăng trưởng mới cho du lịch, kinh tế biển và không gian đô thị của thành phố…
Huế đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch tại Trung Quốc
Trong nỗ lực mở rộng thị trường khách quốc tế và tăng cường hợp tác đầu tư du lịch, thành phố Huế đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến tại Trung Quốc, hướng tới mục tiêu xây dựng những đường bay trực tiếp mới, thu hút thêm du khách và nhà đầu tư đến với thành phố di sản...
Xứ trà Thái Nguyên trên con đường phát triển du lịch xanh
Từ những đồi chè xanh bạt ngàn trải dài trong làn sương sớm, những hồ nước sinh thái lặng lẽ phản chiếu núi rừng, đến những bản làng mang đậm bản sắc... Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành "thủ phủ du lịch xanh" của vùng trung du, miền núi phía Bắc...
Du lịch Việt cần một chiến lược riêng cho thị trường Nga
Khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt 10,6 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay so với cùng kỳ các năm trước. Trong đó, top 5 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Campuchia...
Du lịch Việt lập kỷ lục mới, nhiều địa phương tăng trưởng hai chữ số
Với việc đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu năm sau 5 tháng, ngành du lịch đang tạo dư địa thuận lợi để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Từ đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: