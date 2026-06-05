Giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho giao thông, Nghệ An dồn lực thông tuyến các dự án trọng điểm

Nhiều dự án giao thông quy mô hàng trăm tỷ đồng tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi tỷ lệ giải ngân đạt từ 60-80%. Tuy nhiên, những khó khăn về mặt bằng, biến động giá vật liệu và thủ tục đầu tư vẫn là những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch năm 2026...

Ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công và tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tại hàng loạt dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn

Tại dự án đường quy hoạch 18m nối Quốc lộ 46 với đại lộ Vinh - Cửa Lò, tổng nguồn vốn đã bố trí gần 191 tỷ đồng, giải ngân đạt khoảng 55%. Tuy nhiên, dự án đang đối mặt với nút thắt lớn nhất là giải phóng mặt bằng khi mới bàn giao được khoảng 0,58km trên tổng chiều dài hơn 2,3km.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, những vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất và áp giá bồi thường khiến chi phí giải phóng mặt bằng tăng từ hơn 114 tỷ đồng lên trên 173 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự án vì vậy dự kiến điều chỉnh tăng từ 194 tỷ đồng lên gần 253 tỷ đồng. Chủ đầu tư đề xuất bổ sung gần 59 tỷ đồng để tiếp tục chi trả cho người dân, tránh lãng phí phần mặt bằng đã bàn giao và các hạng mục đã thi công.

Đối với dự án đường kết nối đường ven biển đến Khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ, tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng, hiện đã giải ngân hơn 115 tỷ đồng, đạt trên 61% kế hoạch vốn được bố trí. Dù mới khởi công từ đầu năm 2026 nhưng dự án đang gặp khó khăn do tỷ lệ bàn giao mặt bằng mới đạt chưa đến 20%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra Dự án Đường kết nối đường ven biển đến Khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ

Đáng chú ý, nhiều đoạn tuyến qua khu vực Bãi Lữ phát sinh các vấn đề liên quan đến đất đai đã được thu hồi từ nhiều năm trước nhưng hiện người dân vẫn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ chồng lấn bồi thường. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của nhà thầu.

Trong khi đó, dự án nâng cấp đường vùng nguyên liệu gỗ tại huyện Yên Thành (cũ) đạt kết quả khả quan hơn khi khối lượng xây lắp đã hoàn thành khoảng 92%, tỷ lệ giải ngân đạt trên 76%. Hiện dự án chỉ còn vướng mắc mặt bằng của một số hộ dân và một số đoạn bị ảnh hưởng bởi sạt lở sau mưa bão.

Tại dự án đường Tràng - Minh ở huyện Đô Lương (cũ), ba cây cầu trên tuyến đã hoàn thành. Tỷ lệ giải ngân đạt gần 75%, khối lượng xây lắp đạt gần 74%. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng 275m mặt bằng do người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, đồng thời phải xử lý việc di dời hệ thống điện và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Đối với dự án sửa chữa, nâng cấp đường Khuôn - Đại Sơn, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 82%, khối lượng thi công đạt 86%. Tuy nhiên, tiến độ chung bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi chủ đầu tư và sự thiếu hợp tác của một nhà thầu trong liên danh thi công. Ban Quản lý dự án đang đề xuất điều chuyển khối lượng cho các đơn vị khác nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình trước tháng 9/2026.

Một trong những dự án có tiến độ tích cực là đường tránh thị trấn Nam Đàn giai đoạn I. Dự án đã hoàn thành toàn bộ nền đường, hệ thống thoát nước và đang triển khai thảm bê tông nhựa đạt khoảng 73%. Giai đoạn II hiện hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu và dự kiến khởi công trong tháng 7/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra Dự án đường tránh thị trấn Nam Đàn

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các dự án có đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư, lãnh đạo tỉnh giao chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, bảo đảm chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành các dự án theo đúng mốc thời gian đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.