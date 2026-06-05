Giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho giao thông, Nghệ An dồn lực thông tuyến các dự án trọng điểm
Nguyễn Thuấn
05/06/2026, 08:05
Nhiều dự án giao thông quy mô hàng trăm tỷ đồng tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi tỷ lệ giải ngân đạt từ 60-80%. Tuy nhiên, những khó khăn về mặt bằng, biến động giá vật liệu và thủ tục đầu tư vẫn là những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch năm 2026...
Ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền dẫn
đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công và tình hình giải ngân vốn đầu tư
công năm 2026 tại hàng loạt dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn
Tại dự án đường quy hoạch 18m nối Quốc lộ 46 với đại lộ Vinh
- Cửa Lò, tổng nguồn vốn đã bố trí gần 191 tỷ đồng, giải ngân đạt khoảng 55%.
Tuy nhiên, dự án đang đối mặt với nút thắt lớn nhất là giải phóng mặt bằng khi
mới bàn giao được khoảng 0,58km trên tổng chiều dài hơn 2,3km.
Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, những
vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất và áp giá bồi thường khiến chi phí giải
phóng mặt bằng tăng từ hơn 114 tỷ đồng lên trên 173 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự
án vì vậy dự kiến điều chỉnh tăng từ 194 tỷ đồng lên gần 253 tỷ đồng. Chủ đầu
tư đề xuất bổ sung gần 59 tỷ đồng để tiếp tục chi trả cho người dân, tránh lãng
phí phần mặt bằng đã bàn giao và các hạng mục đã thi công.
Đối với dự án đường kết nối đường ven biển đến Khu đô thị,
du lịch, thể thao Bãi Lữ, tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng, hiện đã giải ngân hơn
115 tỷ đồng, đạt trên 61% kế hoạch vốn được bố trí. Dù mới khởi công từ đầu năm
2026 nhưng dự án đang gặp khó khăn do tỷ lệ bàn giao mặt bằng mới đạt chưa đến
20%.
Đáng chú ý, nhiều đoạn tuyến qua khu vực Bãi Lữ phát sinh
các vấn đề liên quan đến đất đai đã được thu hồi từ nhiều năm trước nhưng hiện
người dân vẫn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ chồng lấn bồi thường. Bên cạnh đó, tình
trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển
khai của nhà thầu.
Trong khi đó, dự án nâng cấp đường vùng nguyên liệu gỗ tại
huyện Yên Thành (cũ) đạt kết quả khả quan hơn khi khối lượng xây lắp đã hoàn
thành khoảng 92%, tỷ lệ giải ngân đạt trên 76%. Hiện dự án chỉ còn vướng mắc mặt
bằng của một số hộ dân và một số đoạn bị ảnh hưởng bởi sạt lở sau mưa bão.
Tại dự án đường Tràng - Minh ở huyện Đô Lương (cũ), ba cây cầu
trên tuyến đã hoàn thành. Tỷ lệ giải ngân đạt gần 75%, khối lượng xây lắp đạt gần
74%. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng 275m mặt bằng do người dân chưa đồng thuận
với phương án bồi thường, đồng thời phải xử lý việc di dời hệ thống điện và hạ
tầng kỹ thuật liên quan.
Đối với dự án sửa chữa, nâng cấp đường Khuôn - Đại Sơn, công
tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 82%, khối
lượng thi công đạt 86%. Tuy nhiên, tiến độ chung bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi
chủ đầu tư và sự thiếu hợp tác của một nhà thầu trong liên danh thi công. Ban
Quản lý dự án đang đề xuất điều chuyển khối lượng cho các đơn vị khác nhằm bảo
đảm tiến độ hoàn thành công trình trước tháng 9/2026.
Một trong những dự án có tiến độ tích cực là đường tránh thị
trấn Nam Đàn giai đoạn I. Dự án đã hoàn thành toàn bộ nền đường, hệ thống thoát
nước và đang triển khai thảm bê tông nhựa đạt khoảng 73%. Giai đoạn II hiện
hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu và dự kiến khởi công trong tháng 7/2026.
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng
Phú Hiền yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo
gỡ dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để
bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.
Đối với các dự án có đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư,
lãnh đạo tỉnh giao chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các nhà thầu huy động tối
đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi
công, bảo đảm chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành các dự án theo đúng mốc
thời gian đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và hoàn
thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.
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