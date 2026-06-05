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CEO TSMC: Không ngại cạnh tranh từ Intel, Samsung hay công ty của Elon Musk

Đức Anh

05/06/2026, 08:52

CEO TSMC chúc tỷ phú Elon Musk "may mắn" với dự án siêu nhà máy chip Terafab nhưng nhấn mạnh rằng kế hoạch này sẽ mất khá nhiều thời gian để thành hiện thực...

Ông C.C. Wei, Chủ tịch kiêm CEO TSMC, dự đại hội cổ đông thường niên của công ty tại Tân Trúc, Đài Loan, ngày 4/6. - Ảnh: Nikkei Asia
Ông C.C. Wei, Chủ tịch kiêm CEO TSMC, dự đại hội cổ đông thường niên của công ty tại Tân Trúc, Đài Loan, ngày 4/6. - Ảnh: Nikkei Asia

Ông C.C. Wei, Chủ tịch kiêm CEO Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) - nhà sản xuất con chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cho rằng kế hoạch của tỷ phú Mỹ Elon Musk về việc xây dựng mới hoàn toàn các nhà máy chip tiên tiến quy mô lớn sẽ cần nhiều thời gian để trở thành hiện thực.

Ông Wei đồng thời khẳng định TSMC không lo ngại cạnh tranh từ Intel, Samsung hay bất kỳ đối thủ nào khác trong ngành sản xuất chip.

“Tôi chỉ có thể nói ‘chúc may mắn’ với dự án siêu nhà máy chip Terafab của ông Elon Musk. Kế hoạch đó sẽ mất khá nhiều thời gian để thành hiện thực”, ông Wei phát biểu tại đại hội cổ đông thường niên của TSMC ngày thứ Năm (4/6).

Ông Wei đưa ra nhận định trên khi trả lời câu hỏi về kế hoạch của Elon Musk - CEO công ty vũ trụ SpaceX, nhằm xây dựng một nhà máy sản xuất con chip có công suất 1 triệu tấm wafer mỗi tháng.

“Trong 30-40 năm qua, chúng tôi đã đối mặt với đủ loại cạnh tranh và chưa bao giờ e ngại cạnh tranh. Trong quá khứ, TSMC đã thắng và tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến thắng”, ông Wei phát biểu.

Ông Wei cũng đề cập đến quan hệ giữa TSMC và Intel. Intel từ lâu là khách hàng của TSMC, nhưng hiện ngày càng cạnh tranh trực tiếp hơn với hãng sản xuất con chip Đài Loan trong mảng gia công con chip và dịch vụ đóng gói. Đây là sự thay đổi đáng chú ý, bởi trước đây Intel chủ yếu tự sản xuất con chip để phục vụ nhu cầu nội bộ.

“Hiện Intel vẫn là một trong 10 khách hàng lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi muốn tiếp tục có doanh thu từ Intel, nhưng đồng thời cũng sẽ bảo vệ tài sản trí tuệ và bí mật thương mại của mình”, CEO TSMC tiếp tục.

Ông Wei cũng cảnh báo rằng giá linh kiện tăng liên tục có thể gây sức ép lên ngành điện tử tiêu dùng. Theo ông, TSMC sẽ không tăng giá mạnh như một số hãng sản xuất chip nhớ, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt chip nhớ nghiêm trọng đã bắt đầu ảnh hưởng đến nhu cầu máy tính cá nhân và các thiết bị điện tử khác.

“Chúng tôi sẽ không tăng giá như các hãng sản xuất chip nhớ, tăng đột ngột 400% trong thời gian ngắn. Dù tôi cũng ghen tị với mức biên lợi nhuận gộp 80% của họ, TSMC sẽ không làm như vậy. Điều đó không thực tế”, ông Wei nói, đồng thời nhấn mạnh niềm tin của khách hàng và sự phát triển bền vững quan trọng hơn.

Theo ông Wei, TSMC cũng đang theo dõi tình hình Trung Đông, nơi căng thẳng địa chính trị “đã làm gia tăng bất định đối với triển vọng” của ngành bán dẫn.

Tại đại hội cổ đông, ông Wei giữ nguyên triển vọng kinh doanh năm 2026 của TSMC và cho biết doanh thu tính bằng USD của công ty có thể tăng 30%. TSMC đang tiếp tục mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu lớn chưa từng có từ khách hàng đối với hạ tầng tính toán AI quy mô lớn.

“Khách hàng của chúng tôi, cũng như khách hàng của họ - chủ yếu là các nhà cung cấp dịch vụ đám mây - tiếp tục đưa ra triển vọng tích cực. Vì vậy, chúng tôi vẫn tin rằng các xu hướng lớn của làn sóng AI sẽ kéo dài trong nhiều năm”, ông Wei nói.

TSMC cho biết công ty dự kiến đầu tư kỷ lục 56 tỷ USD trong năm nay.

Theo tờ báo Nikkei Asia, vào đầu tuần này, hãng chế tạo con chip Nvidia - một khách hàng lớn của TSMC - thông báo nền tảng siêu máy tính AI lớn nhất từ trước đến nay của công ty đã bước vào sản xuất hàng loạt. Hệ thống này sử dụng bộ xử lý đồ họa Rubin - con chip chuyên xử lý các tác vụ tính toán song song, đặc biệt quan trọng với AI - cùng bộ xử lý trung tâm Vera, con chip đóng vai trò điều phối và xử lý các tác vụ chung của hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng con chip chuyển mạch mạng và nhiều loại con chip quan trọng khác, tất cả đều do TSMC sản xuất.

Ngoài ra, Nvidia và MediaTek, một khách hàng quan trọng khác của TSMC, cũng công bố kế hoạch mở rộng sang thị trường máy tính cá nhân, nhằm đón đầu kỷ nguyên AI tự chủ - tức các hệ thống AI có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện nhiều tác vụ thay cho người dùng.

Trong khi đó, nhiều khách hàng lớn khác của TSMC, như Arm, Marvell và Qualcomm, cũng xem nhà sản xuất Đài Loan là đối tác sản xuất then chốt cho các thế hệ bộ xử lý mới nhất dùng trong trung tâm dữ liệu và máy tính cá nhân.

TSMC đã giảm tỷ lệ lợi nhuận phân bổ cho tiền thưởng nhân viên từ 12% xuống 10%, trong bối cảnh công ty tăng chi cho các sáng kiến môi trường, xã hội và quản trị (ESG), trong đó có đầu tư vào năng lượng tái tạo. Động thái này cũng nhằm hỗ trợ mục tiêu sử dụng 100% điện năng từ các nguồn tái tạo vào năm 2040.

Trước những phàn nàn của một số nhân viên về chính sách thưởng mới, ông Wei cho biết ông đã cam kết rằng dù tỷ lệ trích lợi nhuận cho tiền thưởng giảm, giá trị tiền thưởng thực nhận vẫn sẽ tăng 30% so với năm 2025. Ông kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới, nếu nhân viên và ban lãnh đạo tiếp tục nỗ lực cho sự tăng trưởng của công ty.

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Từ khóa:

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