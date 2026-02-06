Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đầu năm tăng mạnh, tạo xung lực cho nền kinh tế

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 1/2026 đạt 88,16 tỷ USD, tăng mạnh 39% so với cùng kỳ năm trước. Dù nhập siêu 1,78 tỷ USD, nhưng sự tăng trưởng ấn tượng từ cả hai chiều đã khẳng định đà phục hồi tích cực và tạo xung lực mạnh mẽ cho nền kinh tế ngay trong tháng đầu năm…

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 88,16 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 39,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 29,7%; nhập khẩu tăng 49,2%.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong tháng 1/2026 đạt 43,19 tỷ USD, giảm 2,0% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,51 tỷ USD, giảm 2,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 33,68 tỷ USD, giảm 1,9%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1/2026 tăng 29,7%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 1,3%, chiếm 22,0% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 42,2%, chiếm 78,0%.

Trong tháng 1/2026 có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 72,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Giá trị một số mặt hàng xuất khẩu tháng 01/2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tháng 1/2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 38,43 tỷ USD, chiếm 89,0%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 3,65 tỷ USD, chiếm 8,5%; nhóm hàng thủy sản đạt 1,01 tỷ USD, chiếm 2,3%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 0,10 tỷ USD, chiếm 0,2%.

Từ chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2026 đạt 44,97 tỷ USD, tăng 0,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 12,91 tỷ USD, giảm 11,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 32,06 tỷ USD, tăng 6,5%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2026 tăng 49,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 18,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 66,8%.

Trong tháng 01/2026 có 8 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 64,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 1 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 37,0%).

Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu tháng 01/2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu tháng 01/2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 42,3 tỷ USD, chiếm 94,0%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 56,1%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 37,9%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 2,67 tỷ USD, chiếm 6,0%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 13,9 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 19,0 tỷ USD. Trong tháng 01/2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 12,0 tỷ USD tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 3,9 tỷ USD, tăng 3,9%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,2 tỷ USD, giảm 59,9%; nhập siêu từ Trung Quốc 12,7 tỷ USD, tăng 52,1%; nhập siêu từ Hàn Quốc 3,4 tỷ USD, tăng 74,9%; nhập siêu từ ASEAN 1,3 tỷ USD, tăng 92,2%.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu tháng 01/2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 1/2026 nhập siêu 1,78 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,17 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,62 tỷ USD.