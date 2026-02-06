CPI tháng 1/2026 tăng 0,05%, sức mua dịp Tết Nguyên đán thúc đẩy thị trường

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Song Hà
06/02/2026, 11:01
Dù chịu áp lực từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2026 chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước biến động mạnh theo xu hướng thế giới với mức tăng hơn 5%...
Theo số liệu công bố ngày 6/2 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), CPI tháng 01/2026 tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 2,53% so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này xuất phát từ nhu cầu mua sắm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng cao.
Trong giỏ hàng hóa và dịch vụ, có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm hàng giảm giá. Đáng chú ý, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với 0,70%, đóng góp 0,16 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Trong đó, giá gas tăng tới 4,29% do biến động từ thị trường thế giới.
Đồ uống và thuốc lá tăng 0,58% do nhu cầu biếu tặng dịp Tết tăng cao. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,20%. Giá thịt lợn và dịch vụ ăn uống ngoài gia đình là những mặt hàng chủ lực tăng giá trong nhóm này.
Thiết bị đồ dùng gia đình và may mặc lần lượt tăng 0,26% và 0,25% do nhu cầu sắm sửa đồ dùng, quần áo mới đón năm mới.
Ở chiều ngược lại, nhóm giao thông giảm mạnh nhất với 2,32%, giúp kiềm chế đáng kể đà tăng của CPI chung. Nguyên nhân là do giá xăng giảm 5,34% và dầu diezen giảm 3,23% sau các đợt điều chỉnh. Nhóm Thông tin và truyền thông cũng giảm 0,15% nhờ các chương trình khuyến mãi, xả hàng điện thoại, máy tính bảng cuối năm.
Lạm phát cơ bản trong tháng 1/2026 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn so với CPI chung (2,53%). Lý do là giá lương thực và năng lượng – những mặt hàng có xu hướng giảm trong tháng này đã được loại trừ khi tính toán lạm phát cơ bản.
Thị trường vàng và đô la Mỹ biến động trái chiều. Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 29/01/2026, giá vàng thế giới bình quân ở mức 4.733,31 USD/ounce, tăng 8,65% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do dòng vốn đầu tư vào vàng gia tăng, cùng với hoạt động mua ròng liên tục của các Ngân hàng Trung ương.
Bên cạnh đó, đồng đô la Mỹ suy yếu trong bối cảnh kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ cùng với nhu cầu nắm giữ các tài sản thực của nhà đầu tư tăng lên trước những căng thẳng địa chính trị và bất ổn toàn cầu, qua đó tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng làm giá vàng tăng mạnh.
Trong nước, giá vàng bám sát xu hướng thế giới, đồng thời nhu cầu tích trữ và đầu tư tăng lên trong bối cảnh các kênh đầu tư thay thế chưa ổn định, giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao. Chỉ số giá vàng tháng 1 tăng 5,02% so với tháng trước và tăng 77,1% so với cùng kỳ năm trước.
Trái ngược với vàng, chỉ số giá đô la Mỹ ghi nhận xu hướng giảm. Tại thị trường trong nước, giá USD giảm 0,29% so với tháng trước. Sự suy yếu này bắt nguồn từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026, làm giảm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh trên phạm vi quốc tế.
Bên cạnh cam kết giữ ổn định giá bán, trong những ngày cận Tết, các hệ thống phân phối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh còn kéo dài thời gian hoạt động, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm hỗ trợ người tiêu dùng...
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 1/2026 đạt 88,16 tỷ USD, tăng mạnh 39% so với cùng kỳ năm trước. Dù nhập siêu 1,78 tỷ USD, nhưng sự tăng trưởng ấn tượng từ cả hai chiều đã khẳng định đà phục hồi tích cực và tạo xung lực mạnh mẽ cho nền kinh tế ngay trong tháng đầu năm…
Trong tháng 1/2026, sản xuất nông, lâm, thủy sản trên cả nước diễn ra trong bối cảnh thời tiết tương đối thuận lợi, nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán và hoạt động sản xuất tập trung vào vụ đông xuân. Nhìn chung, nhiều lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng khá, đặc biệt là chăn nuôi lợn, thủy sản và trồng rừng, góp phần ổn định nguồn cung thực phẩm và sinh kế cho người dân.
Nhờ đơn hàng cải thiện và số ngày làm việc nhiều hơn, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2026 ước tăng mạnh 21,5% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo bứt phá với mức tăng 23,6%, dẫn dắt đà tăng trưởng tại tất cả địa phương và tạo động lực khởi sắc cho toàn ngành ngay từ đầu năm…
