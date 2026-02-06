Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Trong tháng 1/2026, sản xuất nông, lâm, thủy sản trên cả nước diễn ra trong bối cảnh thời tiết tương đối thuận lợi, nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán và hoạt động sản xuất tập trung vào vụ đông xuân. Nhìn chung, nhiều lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng khá, đặc biệt là chăn nuôi lợn, thủy sản và trồng rừng, góp phần ổn định nguồn cung thực phẩm và sinh kế cho người dân.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 20/1/2026, cả nước đã gieo cấy được 1.910,7 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 93,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực miền Bắc gieo cấy đạt 181,1 nghìn ha, bằng 79,4% do các địa phương chủ động hạn chế gieo cấy trà lúa xuân sớm, tập trung vào trà xuân muộn nhằm tránh thiệt hại cho mạ và lúa mới cấy trước các đợt rét đậm, rét hại đầu vụ.

LÚA ĐÔNG XUÂN GIEO CẤY CHẬM, CHĂN NUÔI LỢN PHỤC HỒI

Tại miền Nam, diện tích gieo cấy lúa đông xuân đạt 1.729,6 nghìn ha, bằng 95,5% so với cùng kỳ. Một số địa phương như Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, phát triển các mô hình sản xuất kết hợp lúa - thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để bảo đảm cây lúa sinh trưởng tốt, nâng cao năng suất và hiệu quả vụ đông xuân, các địa phương được khuyến cáo tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ, tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, chủ động phòng trừ sâu bệnh và theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa.

Cùng với gieo cấy lúa, các địa phương trên cả nước tiến hành gieo trồng cây hoa màu như ngô, khoai lang, đậu tương, lạc… Tuy nhiên, tiến độ gieo trồng các loại cây này đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ảnh hưởng của bão, mưa lũ trong những tháng cuối năm 2025 khiến công tác xử lý, cải tạo đất bị chậm.

Tính đến ngày 31/1/2026, cả nước không còn dịch lợn tai xanh và dịch lở mồm long móng. Dịch cúm gia cầm còn xuất hiện tại Ninh Bình và Quảng Ngãi; dịch viêm da nổi cục còn tại Quảng Ngãi và Đồng Nai; dịch tả lợn châu Phi vẫn còn ở 22 địa phương nhưng chưa qua 21 ngày, đòi hỏi các địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ và triển khai các biện pháp phòng chống theo quy định.

Hoạt động chăn nuôi trong tháng 1/2026 nhìn chung ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán. Chăn nuôi trâu, bò vẫn gặp nhiều khó khăn do hiệu quả kinh tế chưa cao, giá bán thiếu ổn định trong khi chi phí thức ăn, con giống có xu hướng tăng, khiến người dân thận trọng trong việc tái đàn.

Ngược lại, chăn nuôi lợn tiếp tục phục hồi rõ nét sau ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi quy mô lớn đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhờ áp dụng hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học, đàn lợn tại một số địa phương tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó Tây Ninh tăng 19,9%, Gia Lai tăng 13,8%.

Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh. Các cơ sở chăn nuôi đã chủ động chuẩn bị nguồn cung thịt và trứng gia cầm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp lễ, tết. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm, thời tiết nồm ẩm tại các tỉnh phía Bắc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, do đó người chăn nuôi cần tăng cường chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.

TRỒNG RỪNG VÀ THUỶ SẢN TĂNG KHÁ

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 1/2026 ước đạt 9,5 nghìn ha, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng cao như Phú Thọ tăng 152,0%, Cao Bằng tăng 50,1%, Nghệ An tăng 26,6%. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 3,9 triệu cây, tăng 1,3%.

Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.245,2 nghìn m³, giảm 3,0% so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do cùng kỳ năm trước, tỉnh Quảng Ninh có sản lượng khai thác tăng đột biến từ diện tích rừng bị thiệt hại bởi bão số 3.

Đáng chú ý, diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng chỉ còn 16,5 ha, giảm 57,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị cháy là 0,8 ha, giảm 65,2%; diện tích rừng bị chặt, phá là 15,7 ha, giảm 56,7%. Kết quả này phản ánh hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ rừng và sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương ngay từ đầu năm.

Đối với ngành thuỷ sản, sản lượng thủy sản thu hoạch tháng 1/2026 ước đạt 613,8 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 457,6 nghìn tấn, tăng 3,4%; tôm đạt 59,3 nghìn tấn, tăng 6,3%; thủy sản khác đạt 96,9 nghìn tấn, tăng 3,1% so với tháng 1/2025.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 341,2 nghìn tấn, tăng 3,5%. Cá nuôi đạt 249,0 nghìn tấn, tăng 3,1%; tôm nuôi đạt 49,9 nghìn tấn, tăng 6,6%. Riêng sản lượng cá tra đạt 107,1 nghìn tấn, tăng 4,0% nhờ giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long ở mức có lợi, khuyến khích người dân thả nuôi và doanh nghiệp chế biến tăng cường thu mua phục vụ xuất khẩu đầu năm.

Sản lượng tôm nuôi cũng tăng do giá duy trì ổn định, khuyến khích người nuôi thu hoạch phục vụ tiêu dùng dịp Tết và xuất khẩu. Trong đó, tôm thẻ chân trắng đạt 28,5 nghìn tấn, tăng 7,5%; tôm sú đạt 16,0 nghìn tấn, tăng 4,6% so với tháng 1/2025.

Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 272,6 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do số ngày đánh bắt trên biển tăng, thời tiết thuận lợi và giá dầu giảm, khuyến khích ngư dân bám biển, mở rộng hoạt động khai thác. Sản lượng khai thác biển đạt 255,1 nghìn tấn, tăng 3,4% so với tháng 1/2025.