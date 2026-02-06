Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Thị trường

Thị trường hàng hóa Tết TP. Hồ Chí Minh ổn định nguồn cung

Thi Nguyễn

06/02/2026, 11:01

Bên cạnh cam kết giữ ổn định giá bán, trong những ngày cận Tết, các hệ thống phân phối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh còn kéo dài thời gian hoạt động, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm hỗ trợ người tiêu dùng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 5/2, các đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm, chúc Tết các siêu thị, công ty lương thực, thực phẩm trên địa bàn và kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn hàng cung ứng Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo đại diện các hệ thống, công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 đã được triển khai từ sớm. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục duy trì chương trình bình ổn giá thị trường của Thành phố, góp phần mang đến một cái Tết an khang cho người dân trên địa bàn. Việc chuẩn bị chủ động giúp các đơn vị bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định giá bán lẻ; nhiều mặt hàng còn được áp dụng mức giảm giá sâu, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua sắm và bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã kéo dài lịch hoạt động và giờ mở cửa của hệ thống trên toàn quốc.

Theo đó, trong giai đoạn cao điểm trước Tết, từ ngày 10-15/2 (tức 23-28 tháng Chạp), hệ thống MM Mega Market trên toàn quốc tăng cường thời gian hoạt động, với nhiều trung tâm kéo dài giờ mở cửa đến 23-24h.

Đặc biệt, Trung tâm MM Mega Market An Phú sẽ hoạt động liên tục 24/24 trong các ngày cao điểm này nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm và phân phối hàng hóa gia tăng của khách hàng cá nhân và khách hàng chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng kiểm tra tại siêu thị MM Mega Market An Phú - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng kiểm tra tại siêu thị MM Mega Market An Phú - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Tại Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), Co.opmart Tăng Nhơn Phú và Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco, các đơn vị cho biết trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường tăng cao, sức mua bình quân tăng hơn 20% so với ngày thường.

Trước bối cảnh giá nguyên, nhiên, phụ liệu từ các nhà cung cấp đồng loạt tăng, phần lớn hệ thống siêu thị vẫn cam kết giữ ổn định giá bán, bảo đảm nguồn cung và đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân trong dịp Tết.

Năm nay các siêu thị đẩy mạnh phân phối hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Nhiều siêu thị bố trí khu vực trưng bày riêng cho hàng OCOP với hình thức trang trí bắt mắt, góp phần thu hút người tiêu dùng và khuyến khích sử dụng sản phẩm trong nước.

Trước đó, đoàn công tác của Thành phố cũng đã kiểm tra, làm việc với ba chợ đầu mối về tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Theo ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, đơn vị thường xuyên yêu cầu thương nhân chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Chợ cũng tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, báo cáo các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ hoặc tăng giá bất hợp lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về an toàn thực phẩm, các chợ đầu mối đã chủ động triển khai chương trình xã hội hóa kiểm nghiệm, tự chi kinh phí test nhanh các chỉ tiêu như hàn the, chất cấm đối với thịt lợn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với rau củ quả.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng kiểm tra tại Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng kiểm tra tại Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong bảo đảm nguồn hàng phục vụ Tết, nhấn mạnh việc đặt chất lượng hàng hóa lên hàng đầu là yếu tố then chốt giúp giữ vững thị trường trong nước và xuất khẩu. Lãnh đạo Thành phố đặc biệt quan tâm đến hoạt động sản xuất, cung ứng và phân phối hàng hóa. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết.

Kết quả kiểm tra cho thấy nguồn hàng Tết được chuẩn bị dồi dào, chất lượng bảo đảm, giá cả ổn định; nhiều mặt hàng được giảm giá sâu. Tỷ lệ hàng Việt trên quầy kệ đạt khoảng 91%, trong khi hàng nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu, góp phần đa dạng hóa thị trường tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh.

Theo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, tổng giá trị hàng hóa các doanh bình ổn thị trường đăng ký là trên 26.000 tỷ đồng, trong đó hơn 9.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường. Nguồn hàng bình ổn thị trường bảo đảm chiếm từ 23 - 42% nhu cầu thị trường tháng Tết nhằm góp phần kiềm chế lạm phát trên địa bàn.

Đối với doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, Sở Công Thương Thành phố yêu cầu bảo đảm nguồn hàng đầy đủ, sẵn sàng cung ứng vượt sản lượng đã đăng ký trong mọi tình huống. Các mặt hàng bình ổn phải giữ nguyên giá bán từ ngày 19/1 đến hết ngày 19/3/2026.

