Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tân Chủ tịch

Ông Nguyễn Anh Tuấn, tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cam kết cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đoàn kết, đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên và người lao động...

Sáng 5/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ chín, khóa XIII, nhiệm kỳ 2023–2028.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ chín, khóa XIII diễn ra trong thời điểm cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và tập trung thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được điều động và nhận công tác tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ Chính trị cũng đã chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ban hành quyết định chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023–2028.

Căn cứ các nội dung trên, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định triệu tập kỳ họp để thực hiện các quy trình công tác cán bộ. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng, nhằm thực hiện các quy trình để bầu chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành; bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch; bầu Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn.

Kết quả: 100% đại biểu tán thành bầu ông Nguyễn Anh Tuấn vào Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh đây là niềm vinh dự to lớn, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, nhất là trong bối cảnh đang đặt ra nhiều thách thức, nhiều yêu cầu đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Tuấn cam kết sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, bám sát thực tiễn, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam và của các thế hệ đi trước, đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên và người lao động.

Cùng đó, tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26/11/1979; quê quán xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, Tiến sĩ Quản lý kinh tế.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Tuấn từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư.