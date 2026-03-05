Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tân Chủ tịch

Song Hoàng

05/03/2026, 15:57

Ông Nguyễn Anh Tuấn, tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cam kết cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đoàn kết, đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên và người lao động...

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa, trao quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa, trao quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn.

Sáng 5/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ chín, khóa XIII, nhiệm kỳ 2023–2028.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ chín, khóa XIII diễn ra trong thời điểm cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và tập trung thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được điều động và nhận công tác tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ Chính trị cũng đã chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ban hành quyết định chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023–2028.

Căn cứ các nội dung trên, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định triệu tập kỳ họp để thực hiện các quy trình công tác cán bộ. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng, nhằm thực hiện các quy trình để bầu chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành; bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch; bầu Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn.

Kết quả: 100% đại biểu tán thành bầu ông Nguyễn Anh Tuấn vào Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh đây là niềm vinh dự to lớn, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, nhất là trong bối cảnh đang đặt ra nhiều thách thức, nhiều yêu cầu đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Tuấn cam kết sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, bám sát thực tiễn, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam và của các thế hệ đi trước, đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên và người lao động.

Cùng đó, tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26/11/1979; quê quán xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, Tiến sĩ Quản lý kinh tế.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Tuấn từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư. 

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

10:06, 19/11/2025

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu từ 1/1/2026, mức cao nhất 9,2%

15:09, 26/06/2025

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu từ 1/1/2026, mức cao nhất 9,2%

Kế hoạch sắp xếp bộ máy liên đoàn lao động tỉnh, thành phố

16:33, 23/12/2024

Kế hoạch sắp xếp bộ máy liên đoàn lao động tỉnh, thành phố

Từ khóa:

bầu cử Đại biểu Quốc hội Bộ Chính trị Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác cán bộ Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khát vọng phát triển đất nước nguyễn anh tuấn niềm vinh dự và trách nhiệm thách thức tổ chức Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản

Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản

Liên quan đến vụ án “Xôi Lạc TV”, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm đến hiện tại đã khởi tố 38 đối tượng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...

Đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho ngày bầu cử

Đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho ngày bầu cử

Bộ Y tế đề nghị bố trí đủ nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử...

Doanh nghiệp thực phẩm cần chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm trước 16/4

Doanh nghiệp thực phẩm cần chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm trước 16/4

Bộ Y tế đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13 trong lĩnh vực an toàn thực phẩm từ ngày 16/4/2026...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

3

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

4

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

5

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy