Trang chủ Dân sinh

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Phúc Minh

19/11/2025, 10:06

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động chăm lo Tết, các cấp Công đoàn thành phố tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về kế hoạch sản xuất, trả lương, trả thưởng Tết; phương án tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định mới của Chính phủ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2026; Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm Khu nhà ở xã hội, xã Thiên Lộc và Salon nhà triển lãm, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô; Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng sẽ triển khai hoạt động trợ cấp khó khăn và tổ chức các đoàn lãnh đạo Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động thành phố trực tiếp thăm, chúc Tết và tặng quà đoàn viên, người lao động; tổ chức xe ô tô miễn phí, hỗ trợ tiền vé xe cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Ngoài hoạt động cấp thành phố, Liên đoàn Lao động Hà Nội đề nghị Công đoàn các xã, phường chủ động, tham mưu, báo cáo Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2026.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và các nguồn lực xã hội khác, Công đoàn xã, phường có thể tổ chức các hoạt động khác để chăm lo cho đoàn viên, người lao động như: Tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc thăm, tặng quà và chúc Tết đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị; tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”; xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết…

Đối với các Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị huy động các nguồn lực xã hội, nhất là của người sử dụng lao động để tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”; hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động; các chuyến xe đưa, đón người lao động về quê đón Tết; tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động; các hoạt động vui Xuân, đón Tết, thăm, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động chăm lo Tết, các cấp Công đoàn thành phố tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về kế hoạch sản xuất, trả lương, trả thưởng Tết; phương án tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định mới của Chính phủ.

Theo dõi kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết của người sử dụng lao động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Kịp thời phát hiện và có các giải pháp bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, hoặc giải thể, phá sản.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trước, trong và sau Tết. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đón Tết, vui Xuân an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật, và quay lại làm việc đúng thời gian quy định.

Người lao động ngành y có thể được nhận 2 triệu đồng trong dịp Tết

14:54, 10/11/2025

Người lao động ngành y có thể được nhận 2 triệu đồng trong dịp Tết

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn dịp Tết Bính Ngọ

10:54, 28/10/2025

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn dịp Tết Bính Ngọ

Người lao động thu nhập thấp sẽ được nhận 1,3 triệu đồng quà Tết của Công đoàn

09:36, 17/10/2025

Người lao động thu nhập thấp sẽ được nhận 1,3 triệu đồng quà Tết của Công đoàn

chăm lo Tết Chợ Tết Công đoàn 2026 lao động Tết Tết Bính Ngọ 2026

Sạt lở lan rộng, Huế siết chặt biện pháp bảo vệ dân cư ven sông, biển

Huế đang đối mặt với thách thức lớn từ các vụ sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển sau những trận mưa với cường độ lớn, dài ngày. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các biện pháp bảo vệ khẩn cấp được triển khai ngay, đồng thời củng cố năng lực chống chịu lâu dài cho toàn vùng ven biển và vùng hạ du...

Chi tiết kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Chi tiết kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Việc tìm hiểu và nắm rõ các quy định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc...

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...

Phó Thủ tướng yêu cầu bằng mọi giá phải đưa dân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm

Phó Thủ tướng yêu cầu bằng mọi giá phải đưa dân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm

Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...

Vụ “shark Thủy”: Rà soát, phong tỏa các bất động sản, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm

Vụ “shark Thủy”: Rà soát, phong tỏa các bất động sản, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy