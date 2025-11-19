Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Năm, 20/11/2025
Phúc Minh
19/11/2025, 10:06
Bên cạnh việc triển khai các hoạt động chăm lo Tết, các cấp Công đoàn thành phố tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về kế hoạch sản xuất, trả lương, trả thưởng Tết; phương án tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định mới của Chính phủ…
Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Cụ thể, Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2026; Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm là Khu nhà ở xã hội, xã Thiên Lộc và Salon nhà triển lãm, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô; Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
Liên đoàn Lao động thành phố cũng sẽ triển khai hoạt động trợ cấp khó khăn và tổ chức các đoàn lãnh đạo Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động thành phố trực tiếp thăm, chúc Tết và tặng quà đoàn viên, người lao động; tổ chức xe ô tô miễn phí, hỗ trợ tiền vé xe cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.
Ngoài hoạt động cấp thành phố, Liên đoàn Lao động Hà Nội đề nghị Công đoàn các xã, phường chủ động, tham mưu, báo cáo Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2026.
Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và các nguồn lực xã hội khác, Công đoàn xã, phường có thể tổ chức các hoạt động khác để chăm lo cho đoàn viên, người lao động như: Tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc thăm, tặng quà và chúc Tết đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị; tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”; xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết…
Đối với các Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị huy động các nguồn lực xã hội, nhất là của người sử dụng lao động để tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”; hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động; các chuyến xe đưa, đón người lao động về quê đón Tết; tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động; và các hoạt động vui Xuân, đón Tết, thăm, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.
Bên cạnh việc triển khai các hoạt động chăm lo Tết, các cấp Công đoàn thành phố tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về kế hoạch sản xuất, trả lương, trả thưởng Tết; phương án tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định mới của Chính phủ.
Theo dõi kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết của người sử dụng lao động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Kịp thời phát hiện và có các giải pháp bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, hoặc giải thể, phá sản.
Cùng với đó, các cấp Công đoàn nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trước, trong và sau Tết. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đón Tết, vui Xuân an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật, và quay lại làm việc đúng thời gian quy định.
Huế đang đối mặt với thách thức lớn từ các vụ sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển sau những trận mưa với cường độ lớn, dài ngày. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các biện pháp bảo vệ khẩn cấp được triển khai ngay, đồng thời củng cố năng lực chống chịu lâu dài cho toàn vùng ven biển và vùng hạ du...
Việc tìm hiểu và nắm rõ các quy định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc...
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...
Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: