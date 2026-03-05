Tặng Huân chương Dũng cảm cho người cứu sống 6 nạn nhân vụ tai nạn đường thủy

Trong điều kiện mặt hồ mênh mông, sâu lạnh và tầm nhìn hạn chế, ông Hà Ngọc Sơn đã kịp thời tiếp cận khu vực tàu chìm, nơi nhiều nạn nhân đang chới với giữa dòng nước. Bằng kinh nghiệm sông nước và sự quả cảm, ông đã cứu sống 6 người...

Bộ Nội vụ cho biết, ngày 4/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 237/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho ông Hà Ngọc Sơn (trú ở thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, dũng cảm cứu sống 6 người trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Quyết định khen thưởng này được đưa ra dựa trên Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Thi đua, khen thưởng và xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 207/TTr-TTg ngày 02/3/2026.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa 2 phương tiện.

Cụ thể, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý đã va chạm với phương tiện thủy chở hành khách biển kiểm soát YB-0876H do Triệu Đức Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân. Trên tàu YB-0876H chở 22 hành khách và một lái tàu.

Thời điểm đó, khi đang ở lán trại trên hồ Thác Bà, ông Hà Ngọc Sơn nghe thấy tiếng va chạm lớn giữa đêm tối.

Dự cảm có tai nạn nghiêm trọng, ông Sơn ngay lập tức điều khiển thuyền máy cá nhân lao ra hiện trường cách đó khoảng 400m.

Trong điều kiện mặt hồ mênh mông, sâu lạnh và tầm nhìn hạn chế, ông Sơn đã kịp thời tiếp cận khu vực tàu chìm, nơi nhiều nạn nhân đang chới với giữa dòng nước. Bằng kinh nghiệm sông nước và sự quả cảm, ông đã cứu sống 6 người.

Do phương tiện nhỏ không thể chở thêm, sau khi đưa các nạn nhân vào bờ an toàn và báo tin cho chính quyền địa phương, anh Sơn tiếp tục quay lại hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng.