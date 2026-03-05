Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2026

Thu Hằng

05/03/2026, 10:27

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Với người hưởng lương do doanh nghiệp quyết định, mức bình quân tiền lương được tính toàn bộ thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội...

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ liên quan đến bảo hiểm. Ảnh: TH.
Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ liên quan đến bảo hiểm. Ảnh: TH.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông tin về điều kiện và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2026.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động đã chấm dứt tham gia bảo hiểm xã hội mà có đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; (ii) Ra nước ngoài để định cư; (iii) Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; (iv) Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

(v) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm.

(vi) Đối tượng thuộc lực lượng vũ trang khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Sau khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm được tính như sau: Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trong đó, đối với người hưởng lương do doanh nghiệp quyết định, mức bình quân tiền lương được tính toàn bộ thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với người hưởng lương theo hệ số nhà nước, tùy theo thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội mà tính mức bình quân tiền lương.

Cụ thể, trước năm 1995 - bình quân 5 năm cuối; từ năm 1995 đến 2000 - bình quân 6 năm cuối; từ năm 2001 đến 2006 - bình quân 8 năm cuối; từ năm 2007 đến 2015 - bình quân 10 năm cuối; từ năm 2016 đến 2019 - bình quân 15 năm cuối; từ năm 2020 đến 2024 - bình quân 20 năm cuối; từ năm 2025 trở đi - bình quân toàn bộ thời gian.

Trường hợp người lao động không hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia, thì có cơ hội được thụ hưởng các quyền lợi cao hơn như: Khi tiếp tục tham gia được hưởng các chế độ với mức hưởng cao hơn, do các chế độ đều tính theo thời gian đóng (ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...).

Họ cũng được hưởng lương hưu với điều kiện dễ dàng hơn. Trong thời gian hưởng lương hưu được Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế; được hưởng trợ cấp hàng tháng khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng thì được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Ngoài ra, người lao động còn có cơ hội được hưởng chính sách hỗ trợ về tín dụng cho người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà bị mất việc làm.

Số người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

10:57, 28/10/2025

Số người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

Lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng giảm

09:17, 19/04/2025

Lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng giảm

Từ khóa:

Bảo hiểm xã hội một lần Luật Bảo hiểm xã hội 2024 người lao động

Đọc thêm

Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng

Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng

Cục An toàn thực phẩm đề nghị thu hồi 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và hơn 675 sản phẩm khác không bảo đảm chất lượng...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản

Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản

Liên quan đến vụ án “Xôi Lạc TV”, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm đến hiện tại đã khởi tố 38 đối tượng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...

Đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho ngày bầu cử

Đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho ngày bầu cử

Bộ Y tế đề nghị bố trí đủ nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế xanh

2

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Thế giới

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách

Tiêu điểm

4

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

5

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy