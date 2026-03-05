Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Với người hưởng lương do doanh nghiệp quyết định, mức bình quân tiền lương được tính toàn bộ thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội...

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông tin về điều kiện và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2026.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động đã chấm dứt tham gia bảo hiểm xã hội mà có đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; (ii) Ra nước ngoài để định cư; (iii) Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; (iv) Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

(v) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm.

(vi) Đối tượng thuộc lực lượng vũ trang khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Sau khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm được tính như sau: Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trong đó, đối với người hưởng lương do doanh nghiệp quyết định, mức bình quân tiền lương được tính toàn bộ thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với người hưởng lương theo hệ số nhà nước, tùy theo thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội mà tính mức bình quân tiền lương.

Cụ thể, trước năm 1995 - bình quân 5 năm cuối; từ năm 1995 đến 2000 - bình quân 6 năm cuối; từ năm 2001 đến 2006 - bình quân 8 năm cuối; từ năm 2007 đến 2015 - bình quân 10 năm cuối; từ năm 2016 đến 2019 - bình quân 15 năm cuối; từ năm 2020 đến 2024 - bình quân 20 năm cuối; từ năm 2025 trở đi - bình quân toàn bộ thời gian.

Trường hợp người lao động không hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia, thì có cơ hội được thụ hưởng các quyền lợi cao hơn như: Khi tiếp tục tham gia được hưởng các chế độ với mức hưởng cao hơn, do các chế độ đều tính theo thời gian đóng (ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...).

Họ cũng được hưởng lương hưu với điều kiện dễ dàng hơn. Trong thời gian hưởng lương hưu được Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế; được hưởng trợ cấp hàng tháng khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng thì được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Ngoài ra, người lao động còn có cơ hội được hưởng chính sách hỗ trợ về tín dụng cho người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà bị mất việc làm.