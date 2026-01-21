Thứ Năm, 22/01/2026

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump có thể sắp công bố người được chọn cho ghế Chủ tịch Fed

Điệp Vũ

21/01/2026, 21:48

Sau nhiều tháng đồn đoán và những diễn biến chính trị phức tạp, quá trình lựa chọn chủ tịch Fed tiếp theo đã thu hẹp xuống còn 4 ứng cử viên...

Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: Bloomberg.
Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Donald Trump sẽ sớm công bố người được chọn cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để thay cho ông Jerome Powell - người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026, theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent.

Sau nhiều tháng đồn đoán và những diễn biến chính trị phức tạp, quá trình lựa chọn đã thu hẹp xuống còn 4 ứng cử viên, và quyết định cuối cùng có thể được đưa ra ngay trong tuần tới. Ông Bessent đã chia sẻ thông tin này trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ.

Quá trình lựa chọn người kế nhiệm ông Powell đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái với 11 ứng cử viên mạnh. Hiện tại, Tổng thống Trump đã gặp gỡ trực tiếp tất cả 4 ứng viên cuối cùng và sẽ tự mình đưa ra quyết định.

Ông Bessent không tiết lộ danh tính của 4 ứng viên này, nhưng các bình luận trước đó đã chỉ ra một danh sách gồm 5 người, bao gồm Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) Kevin Hassett, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, hai Thống đốc hiện tại Christopher Waller và Michelle Bowman, cùng với chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định của công ty quản lý đầu tư BlackRock, ông Rick Rieder.

Thị trường cá cược đã tập trung vào các ông Hassett, Warsh và Waller, mặc dù các quan chức Nhà Trắng cho biết ông Rieder cũng đã gặp Trump và nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Gần đây, ông Warsh đã trở thành ứng viên hàng đầu trên trang web cá cược Kalshi, tiếp theo là ông Rieder và Waller, sau khi ông Trump bày tỏ mong muốn ông Hassett tiếp tục giữ vai trò hiện tại của mình.

Ông Bessent đã điều hành quá trình sàng lọc nhưng không bày tỏ sự ưu tiên cá nhân nào. Các quan chức Nhà Trắng, bao gồm cả ông Trump và ông Bessent, thường xuyên chỉ trích ông Powell về cách ông điều hành chính sách tiền tệ và thiết lập lãi suất, cũng như cách ông quản lý ngân hàng trung ương này nói chung. Những diễn biến gần đây cho thấy Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập Powell trong cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed.

Chính ông Trump đã đề cử ông Powell vào vị trí này vào năm 2017, và cựu Tổng thống Joe Biden đã tái bổ nhiệm ông. Nhiệm kỳ Chủ tịch của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 năm nay, nhưng ông vẫn có thể tiếp tục giữ vai trò Thống đốc cho đến năm 2028.

Ông Bessent thừa nhận tầm quan trọng của sự độc lập trong chính sách tiền tệ của Fed, nhưng cũng chỉ ra rằng nhiều vấn đề xung quanh sự độc lập này đang có nguồn cơn từ các yếu tố khác. “Dưới sự lãnh đạo của ông Powell, sẽ có tổng cộng từ 4 đến 6 thống đốc và chủ tịch Fed chi nhánh khu vực phải từ chức vì các vấn đề đạo đức, trong tổng số 19 người nắm giữ những cương vị như vậy. Nếu điều này xảy ra ở một công ty Wall Street, CEO sẽ bị sa thải”, ông Bessent nói.

Một số quan chức Fed, gần đây nhất là Thống đốc Adriana Kugler, đã nghỉ hưu hoặc từ chức sau khi vi phạm các hướng dẫn đạo đức về đầu tư. Ông Bessent nhấn mạnh rằng sự độc lập không có nghĩa là thiếu trách nhiệm, và Fed có một nghĩa vụ đặc biệt đối với người dân Mỹ vì chính sách của Fed ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Vì sao sự độc lập của Fed quan trọng?

09:51, 15/01/2026

Vì sao sự độc lập của Fed quan trọng?

Nhiều ý kiến phản đối cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed

10:29, 13/01/2026

Nhiều ý kiến phản đối cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed

Chủ tịch ECB được trả cao gấp gần 4 lần Chủ tịch Fed

09:37, 05/01/2026

Chủ tịch ECB được trả cao gấp gần 4 lần Chủ tịch Fed

chủ tịch fed fed thế giới

1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

