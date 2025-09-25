Thứ Năm, 25/09/2025

Trang chủ Thế giới

Hàn Quốc lo đình trệ đầu tư vào Mỹ vì vấn đề thị thực

Hoài Thu

25/09/2025, 15:35

Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi Washington nhanh chóng hành động để trấn an người dân Hàn Quốc trong bối cảnh nhiều người lo sợ sẽ bị bắt giữ khi làm việc tại Mỹ...

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok tại văn phòng làm việc của mình ở Seoul - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok tại văn phòng làm việc của mình ở Seoul - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok lo ngại rằng các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ sẽ bị đình trệ khi các vấn đề về thị thực cho người lao động nước này chưa được giải quyết. Ông kêu gọi Washington nhanh chóng hành động để trấn an người dân Hàn Quốc trong bối cảnh nhiều người lo sợ sẽ bị bắt giữ khi làm việc tại Mỹ.

“Các dự án sẽ gần như không có tiến triển. Dù các dự án không bị dừng hoàn toàn hoặc chính thức tạm dừng, nhưng sẽ rất khó để một lượng lớn người lao động của các dự án này nhập cảnh hoặc tái nhập cảnh vào Mỹ cho đến khi các vấn đề về thị thực được giải quyết”, ông Kim nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn được hãng tin Bloomberg đăng tải ngày 24/9.

Thủ tướng Hàn Quốc cho biết vấn đề về thị thực cũng sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Seoul vào Mỹ theo thỏa thuận thương mại hai bên đạt được hồi tháng 7.

Hàn Quốc đang thảo luận với Mỹ về việc điều chỉnh chính sách thị thực sau khi hơn 300 công dân Hàn Quốc bị bắt giữ vì cáo buộc nhập cư trái phép trong một cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) vào một nhà máy của Hyundai Motor đầu tháng này.

Khoảng một tuần sau đó, những người này được thả và hồi hương, nhưng vụ việc gây chấn động lớn và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong công chúng Hàn Quốc khi hình ảnh nhóm công nhân bị còng tay và giải đi. Vụ việc đang phủ bóng đen lên kế hoạch đầu tư vào Mỹ của các tập đoàn lớn Hàn Quốc.

“Do không được đảm bảo chắc chắn về sự an toàn, cả người lao động và gia đình họ đều không muốn nhâp cảnh vào Mỹ một lần nữa khi mà các vấn đề xoay quanh chính sách thị thực vẫn chưa được giải quyết”, ông Kim chia sẻ.

Vụ bắt giữ và vấn đề thị thực diễn ra đúng thời điểm Seoul và Washington đang trong quá trình đàm phán căng thẳng để hoàn tất thỏa thuận thương mại. Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế quan 15% với hàng hóa Hàn Quốc, bao gồm ô tô. Nhưng điểm nghẽn chính của tiến trình hoàn tất thỏa thuận là bất đồng về cách xây dựng và triển khai gói đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ - một trụ cột quan trọng của thỏa thuận.

Ngoài vấn đề lao động và thị thực, Thủ tướng Hàn Quốc cho biết cam kết đầu tư trên với Washington tương đương hơn 70% dự trữ ngoại hối của Seoul và sẽ là một cú sốc nghiêm trọng với nền kinh tế Hàn Quốc nếu hai bên không có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters cuối tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng nhấn mạnh rằng để thực hiện cam kết đó, Seoul cần có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Washington để tránh một cuộc khủng hoảng kinh tế tương tự như những gì đã xảy ra năm 1997 trong khủng hoảng tài chính châu Á.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg, Thủ tướng Hàn Quốc từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán đang diễn ra nhưng cho rằng thỏa thuận với Mỹ sẽ tạo ra gánh nặng tài khóa với Hàn Quốc và có thể sẽ cần được Quốc hội phê duyệt.

“Tôi hy vọng đàm phán sẽ không kéo dài sang năm sau. Có cảm giác chúng tôi khó chấp nhận, không chỉ phái đoàn đàm phán mà cả công chúng cũng vậy”, ông Kim cho biết, đề cập tới các yêu cầu của Washington tương tự như yêu cầu với Nhật Bản trong cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ.

Theo Reuters, nằm trong thỏa thuận giữa Nhật Bản với Mỹ, Tổng thống Donald Trump có quyền tăng thuế quan với hàng hóa Nhật Bản nếu nước này quyết định không đầu tư cho các dự án mà ông chọn hoặc không đầu tư trong vòng 45 ngày. Seoul khẳng định không muốn đạt một thỏa thuận như thế này với Washington.

Theo các nhà phân tích, việc không đạt được thỏa thuận thương mại sớm có thể gây khó xử cho cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ vào tháng tới, khi nhà lãnh đạo Mỹ tới Hàn Quốc để dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

