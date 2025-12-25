Thứ Năm, 25/12/2025

Trang chủ Thế giới

Nhà sản xuất bút lớn nhất Nhật Bản lần đầu tăng giá sau 40 năm

Ngọc Trang

25/12/2025, 10:09

Tập đoàn Pilot - nhà sản xuất bút lớn nhất Nhật Bản - đang nỗ lực giữ chân khách hàng trung thành trong bối cảnh lạm phát tăng trở lại, khiến công ty phải điều chỉnh giá các sản phẩm chủ lực...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Hai tháng trước, Pilot tăng 10% giá bút Frixion, lần tăng đầu tiên kể từ khi mẫu bút này ra mắt năm 2006. Ông Fumio Fujisaki, CEO của Pilot, cho biết trong 40 năm làm việc tại công ty, đây là lần đầu tiên hãng tăng giá mặt hàng bán chạy nhất.

Câu chuyện của Pilot cho thấy Nhật Bản đang dần thích nghi với môi trường giá cả biến động trở lại, sau nhiều thập kỷ giá gần như đi ngang kể từ khi vỡ bong bóng tài sản vào thập niên 1980.

Ông Fujisaki, bắt đầu làm việc tại Pilot vào năm 1984 và đảm nhiệm vai trò CEO từ năm 2024, cho biết công ty phải điều chỉnh hoạt động do môi trường kinh doanh đã thay đổi.

“Nhật Bản từng trải qua giai đoạn dài giảm phát và với chúng tôi, việc tăng giá rất khó khăn. Giờ đây, chúng tôi phải thay đổi tư duy”, CEO 63 tuổi chia sẻ với tờ báo Financial Times.

Lạm phát lõi của Nhật Bản - không tính giá phẩm tươi sống và năng lượng - được dự báo duy trì trên 2% trong năm tới, tạo dư địa để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất từ mặt bằng siêu thấp hiện nay. Thứ Sáu tuần trước, BOJ đã tăng lãi suất chính sách chủ chốt 0,25 điểm phần trăm lên quanh 0,75%, mức cao nhất kể từ năm 1995.

Tại nước này, người tiêu dùng đang cảm nhận áp lực giá lan rộng sang nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ. Tháng 10 năm ngoái, tập đoàn bưu chính Japan Post đã tăng 30% cước bưu phẩm, đánh dấu lần điều chỉnh đầu tiên trong 30 năm. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn thận trọng khi chuyển phần chi phí tăng thêm vào giá cả.

Tại Pilot, các cổ đông đang gây sức ép để công ty tận dụng môi trường mới và thiết lập mặt bằng giá cao hơn. Ông Fujisaki cho biết diễn biến này xảy ra đúng thời điểm công ty đang đẩy mạnh nâng hiệu quả hoạt động và bổ sung nhiều dòng sản phẩm mới.

Suốt nhiều năm qua, lần tăng giá hiếm hoi của Pilot là ở dòng bút máy cao cấp - có giá bán lẻ hàng triệu yên - do giá vàng tăng. Năm ngoái, công ty bắt đầu mở rộng phạm vi điều chỉnh tăng giá sang nhiều sản phẩm hơn trong danh mục.

Cho tới tháng 10 năm nay, bút Frixion - dòng sản phẩm chiếm hơn 40% doanh số bút của Pilot tại Nhật Bản - vẫn được bán với giá 230 yên/chiếc, tương đương 1,47 USD, không đổi so với mức giá niêm yết khi ra mắt cách đây gần 2 thập kỷ.

Ông Fujisaki thừa nhận việc tăng giá tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì đây là phép thử mức sẵn sàng chi trả của tầng lớp trung lưu Nhật Bản cho một mặt hàng tiêu dùng hàng ngày, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu các đối thủ có thể giữ giá để giành thị phần hay không.

“Vẫn còn quá sớm để đánh giá phản ứng của khách hàng nhưng nếu đối thủ của chúng tôi bán sản phẩm với chất lượng tương đương và vẫn giữ nguyên giá thì đó sẽ là vấn đề”, ông Fujisaki nói.

Dù vậy, theo ông, Pilot với tư cách là nhà sản xuất bút lớn nhất Nhật Bản nên đi đầu trong việc điều tiết mặt bằng giá.

“Nếu chúng tôi tăng giá, các công ty khác có thể sẽ làm theo. Giá trứng và đậu nành lên men natto đều đã tăng. Các mặt hàng thiết yếu hàng ngày như bút là phần còn lại cũng nên tăng giá”, ông nói.

CEO Fumio Fujisaki lạm phát nhật bản Nhật bản Pilot Pilot Corporation tăng giá bút Frixion thế giới

VnEconomy